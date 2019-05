El Cirque du Crusaders brilló en la décima tercera semana del Super Rugby

Ya es un circo. Premium, claro. Podríamos llamarlo Cirque du Crusaders por su semejanza al Cirque du Soleil. En esta nueva función, el representativo con base en Christchurch, icónica ciudad de la isla Sur en la tierra de los All Blacks, arrolló a Bulls. El Loftus Versfeld, de Pretoria, fue testigo del festín que armó la escuadra visitante: siete tries y un 45-13 final que dejó en claro, una vez más, quién es el mejor equipo del hemisferio sur y, tal vez, del planeta rugbístico (exceptuando a los seleccionados, claro). Los kiwis tuvieron como gran figura al ascendente Sevu Reece, quien se despachó con tres turnos por el ingoal adversario. Richie Mo’unga, as de espada de los dirigidos por Scott Robertson, enalteció las diez que alguna vez usó Dan Carter: apoyó por duplicado y, además, aportó diez puntos con el pie.

A más de 12.200 kilómetros de la capital administrativa de Sudáfrica, Hurricanes, escolta de los ‘Saders, brindó una cátedra sobre cómo se debe defender y, fundamental, acerca de cómo ganar sin posesión y con pocas chances en ataque: doblegó por 22-12 a unos Blues que fueron para adelante con pocas luces y unos nervios de papel glasé. A puro tackle, los de Wellington, reyes en el 2016 del torneo que anualmente organiza SANZAAR, sumaron cuatro puntos de oro para seguir cerca de Kieran Read, Sam Whitelock y compañía en la cima de la Conferencia Neozelandesa y, obviamente, de la clasificación general; el dueño de casa, por su parte, quedó muy comprometido en su objetivo de alcanzar los playoffs. Deberá, como mínimo, ganar cuatro de los cinco partidos que le quedan...

Décima tercera semana (10, 11 y 12 de mayo):

Viernes:

Blues (Nueva Zelanda) 12-22 Hurricanes (Nueva Zelanda) Rebels (Australia) 30-24 Reds (Australia) Bulls (Sudáfrica) 13-45 Crusaders (Nueva Zelanda)

Sábado:

Highlanders (Nueva Zelanda) 32-27 Jaguares (Argentina) Chiefs (Nueva Zelanda) 29-23 Sharks (Sudáfrica) Lions (Sudáfrica) 29-28 Waratahs (Australia)

Domingo:

Brumbies (Australia) 33-0 Sunwolves (Japón)

Libre: Stormers (Sudáfrica).

Síntesis de los partidos:

Blues 12-22 Hurricanes:

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Tanielu Tele’a; 13- TJ Faiane y 12- Ma’a Nonu; 11- Rieko Ioane; 10- Harry Plummer y 9- Sam Nock; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Dalton Papali’i; 5- Josh Goodhue y 4- Patrick Tuipulotu (C); 3- Ofa Tu’ungafasi, 2- James Parsons y 1- Karl Tu’inukuafe.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Ezekiel Lindenmuth, 18- Marcel Renata, 19- Scott Scrafton, 20- Jed Brown, 21- Augustine Pulu, 22- Otere Black y 23- Matt Duffie.

Entrenador: Leon MacDonald.

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Wes Goosen; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Reed Prinsep, 7- Ardie Savea y 6- Vaea Fifita; 5- Isaia Walker-Leawere y 4- James Blackwell; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Asafo Aumua y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- Ricky Riccitelli, 17- Fraser Armstrong, 18- Ross Geldenhuys, 19- Kane Le’aupepe, 20- Du’Plessis Kirifi, 21- Finlay Christie y 23- Chase Tiatia.

No ingresó: 22- James Marshall.

Amonestado: ST 13’ Jeffery Toomaga-Allen.

Entrenador: John Plumtree.

Puntos en el primer tiempo: 9’ Try de Sam Nock convertido por Harry Plummer (Blues 7-0 Hurricanes). 22’ y 33’ Tries de Ben Lam y Jordie Barrett convertidos por Beauden Barrett (Blues 7-14 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 20’ Try de Dalton Papali'i’ (Blues 12-14 Hurricanes). 26’ Try de Beauden Barrett (Blues 12-19 Hurricanes). 35’ Penal de Jordie Barrett (Blues 12-22 Hurricanes).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Rebels 30-24 Reds:

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty (C); 14- Jack Maddocks; 13- Reece Hodge y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Isi Naisarani, 7- Angus Cottrell y 6- Luke Jones; 5- Matt Philip y 4- Ross Haylett-Petty; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Matt Gibbon, 18- Sam Talakai, 20- Rob Leota, 22- Richard Hardwick y 23- Campbell Magnay.

No ingresaron: 19- Pone Fa’amausili y 21- Michael Ruru.

Entrenador: Dave Wessels.

Reds: 15- Hamish Stewart; 14- Jock Campbell; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi (C); 11- Sefa Naivalu; 10- Bryce Hegarty y 9- Tate McDermott; 8- Scott Higginbotham, 7- Liam Wright y 6- Angus Scott-Young; 5- Angus Blyth y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Alex Mafi y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Brandon Paenga-Amosa, 17- Harry Hoopert, 18- Ruan Smith, 19- Lukhan Tui, 21- Moses Sorovi y 23- Isaac Lucas.

No ingresaron: 20- Caleb Timu y 22- Duncan Paia'aua.

Amonestados: PT 16’ y 40+1’ Samu Kerevi y Scott Higginbotham.

Entrenador: Brad Thorn.

Puntos en el primer tiempo: 6’ Penal de Bryce Hegarty (Rebels 0-3 Reds). 17’ Try de Marika Koroibete convertido por Quade Cooper (Rebels 7-3 Reds). 26’ Penal de Bryce Hegarty (Rebels 7-6 Reds). 32’ Try de Anaru Rangi convertido por Quade Cooper (Rebels 14-6 Reds). 37’ Try de Isaac Lucas (Rebels 14-11 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 4’ y 10’ Tries de Tetera Faulkner y Dane Haylett-Petty (Rebels 24-11 Reds). 16’ Try de Harry Hoopert convertido por Bryce Hegarty (Rebels 24-18 Reds). 20’ Penal de Reece Hodge (Rebels 27-18 Reds). 29’ Penal de Bryce Hegarty (Rebels 27-21 Reds). 38’ Penal de Reece Hodge (Rebels 30-21 Reds). 40’ Penal de Bryce Hegarty (Rebels 30-24 Reds).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Bulls 13-45 Crusaders:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Cornal Hendricks; 13- Johhny Kotzé y 12- Burger Odendaal; 11- Rosko Specman; 10- Handré Pollard (C) y 9- Ivan van Zyl; 8- Duane Vermeulen, 7- Jannes Kirsten y 6- Marco van Standen; 5- RG Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Schalk Brits y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Wiehahn Herbst, 19- Thembelani Bholi, 20- Paul Schoeman, 21- Embrose Papier, 22- Manie Libbok y 23- Divan Rossouw.

Entrenador: Pote Human.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Sevu Reece; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd (C) y 6- Jordan Taufua; 5- Scott Barrett y 4- Mitchell Dunshea; 3- Michael Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Harry Allan, 18- Olivier Jager, 19- Luke Romano, 20- Whetu Douglas, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Braydon Ennor.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 14’ Try de Richie Mo’unga convertido por él mismo (Bulls 0-7 Crusaders). 18’ Penal de Handré Pollard (Bulls 3-7 Crusaders). 21’ Try de Richie Mo’unga convertido por él mismo (Bulls 3-14 Crusaders). 29’ Penal de Handré Pollard (Bulls 6-14 Crusaders). 30’ Try de Mitchell Dunshea (Bulls 6-19 Crusaders). 36’ Try de Sevu Reece convertido por Richie Mo'unga (Bulls 6-26 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 7’ Try de Sevu Reece convertido por Richie Mo'unga (Bulls 6-33 Crusaders). 16’ Try de Burger Odendaal convertido por Handré Pollard (Bulls 13-33 Crusaders). 27’ Try de Sevu Reece convertido por Richie Mo'unga (Bulls 13-40 Crusaders). 34’ Try de Scott Barrett (Bulls 13-45 Crusaders).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Highlanders 32-27 Jaguares:

Highlanders: 15- Matt Faddes; 14- Jordan Hyland; 13- Rob Thompson y 12- Patelesio Tomkinson; 11- Tevita Li; 10- Josh Ioane y 9- Aaron Smith; 8- Elliot Dixon, 7- James Lentjes y 6- Luke Whitelock (C); 5- Tom Franklin y 4- Josh Dickson; 3- Siate Tokolahi, 2- Liam Coltman y 1- Ayden Johnstone.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Dan Lienert-Brown, 18- Tyrel Lomax, 19- Jack Whetton, 20- Liam Squire y 23- Thomas Umaga-Jensen.

No ingresaron: 21- Kayne Hammington y 22- Dan Hollinshead.

Entrenador: Aaron Mauger.

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Sebastián Cancelliere; 13- Matías Moroni y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Ramiro Moyano; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Felipe Ezcurra; 8- Javier Ortega Desio 7- Tomás Lezana y 6- Juan Manuel Leguizamón; 5- Lucas Paulos y 4- Marcos Kremer; 3- Enrique Pieretto, 2- Julián Montoya y 1- Mayco Vivas.

Ingresaron: 16- Agustín Creevy, 17- Juan Pablo Zeiss, 18- Santiago Medrano, 19- Tomás Lavanini, 20- Pablo Matera, 21- Tomás Cubelli y 23- Matías Orlando.

No ingresó: 22- Domingo Miotti.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Puntos en el primer tiempo: 12´ Try de Matías Moroni convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Highlanders 0-7 Jaguares). 22´ Try de James Lentjes (Highlanders 5-7 Jaguares). 27´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Highlanders 5-10 Jaguares). 29´ Try de Matt Faddes convertido por Josh Ioane (Highlanders 12-10 Jaguares). 34´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Highlanders 12-13 Jaguares). 35´ Try de Sio Tomkinson convertido por Josh Ioane (Highlanders 19-13 Jaguares). 39´ Try de Liam Coltman (Highlanders 24-13 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Marcos Kremer convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Highlanders 26-20 Jaguares). 12´ y 20´ Penales de Josh Ioane (Highlanders 32-20 Jaguares). 22´ Try de Ramiro Moyano convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Highlanders 32-27 Jaguares).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Forsyth Barr (Dunedin).

Chiefs 29-23 Sharks:

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Sean Wainui; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Etene Nanai-Seturo; 10- Marty McKenzie y 9- Brad Weber (C); 8- Luke Jacobson, 7- Mitchell Karpik y 6- Jesse Parete; 5- Mitchell Brown y 4- Tyler Ardron; 3- Nepo Laulala, 2- Nathan Harris y 1- Atu Moli.

Ingresaron: 16- Liam Polwart, 17- Ryan Coxon, 18- Angus Ta’avao, 19- Taleni Seu, 20- Pita Gus Sowakula, 22- Shaun Stevenson y 23- Alex Nankivell.

No ingresó: 21- Te Toiroa Tahuriorangi.

Amonestado: ST 15’ Nathan Harris.

Entrenador: Colin Cooper.

Sharks: 15- Aphelele Fassi; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- Marius Louw; 11- Makazole Mapimpi; 10- Curwin Bosch y 9- Louis Schreuder; 8- Philip van der Walt, 7- Jean-Luc du Plessis y 6- Jacques Vermeulen; 5- Ruan Botha y 4- Hyron Andrews; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Kerron van Vuuren y 1- Thomas du Toit.

Ingresaron: 17- Mzamo Majola, 18- John-Hubert Meyer, 19- Tyler Paul, 20- Luke Stringer, 21- Cameron Wright, 22- Rob du Preez y 23- Kobus van Wyk.

No ingresó: 16- Feko Mbatha.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 10’ Penal de Marty McKenzie (Chiefs 3-0 Sharks). 26’ Try de Brad Weber convertido por Marty McKenzie (Chiefs 10-0 Sharks). 29’ Penal de Curwin Bosch (Chiefs 10-3 Sharks). 31’ Try de Hyron Andrews convertido por Curwin Bosch (Chiefs 10-10 Sharks). 34’ Try de Mitchell Karpik convertido por Marty McKenzie (Chiefs 17-10 Sharks). 38’ Penal de Curwin Bosch (Chiefs 17-13 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 16’ Try de Ruan Botha convertido por Curwin Bosch (Chiefs 17-20 Sharks). 21’ Penal de Curwin Bosch (Chiefs 17-23 Sharks). 27’ Try de Anton Lienert-Brown (Chiefs 22-23 Sharks). 29’ Try de Brad Weber convertido por Marty McKenzie (Chiefs 29-23 Sharks).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: FMG (Hamilton).

Lions 29-28 Waratahs:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Courtnall Skosan; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Vincent Tshituka y 6- Kwagga Smith; 5- Marvin Orie y 4- Stephan Lewies; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx y 1- Sti Sithole.

Ingresaron: 17- Dylan Smith, 18- Johannes Jonker, 19- Wilhelm van der Sluys, 20- Marnus Schoeman, 21- Nic Groom, 22- Shaun Reynolds y 23- Tyrone Green.

No ingresó: 16- Jan-Henning Campher.

Entrenador: Swys de Bruin.

Waratahs: 15- Kurtley Beale; 14- Alex Newsome; 13- Lalakai Foketi y 12- Karmichael Hunt; 11- Curtis Rona; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Rob Simmons y 4- Tom Staniforth; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Harry Johnson-Holmes.

Ingresaron: 16- Andrew Tuala, 17- Tom Robertson, 18- Chris Talakai, 19- Hugh Sinclair, 20- Will Miller, 21- Jake Gordon, 22- Adam Ashley-Cooper y 23- Cam Clark.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 3’ Try de Nick Phipps convertido por Bernard Foley (Lions 0-7 Waratahs). 10’ Try de Aphiwe Dyantyi convertido por Elton Jantjies (Lions 7-7 Waratahs). 12’ Try de Michael Hooper convertido por Bernard Foley (Lions 7-14 Waratahs). 17’ Try de Stephan Lewies convertido por Elton Jantjies (Lions 14-14 Waratahs). 26’ Try de Rob Simmons convertido por Bernard Foley (Lions 14-21 Waratahs). 33´ Try de Kwagga Smith (Lions 19-21 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de Courtall Skosan convertido por Elton Jantjies (Lions 26-21 Waratahs). 16´ Try de Tom Staniforth convertido por Bernard Foley (Lions 26-28 Waratahs). 28´ Penal de Shaun Reynolds (Lions 29-28 Waratahs).

Árbitro: Egon Segonds (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Brumbies 33-0 Sunwolves:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Irae Simone; 11- Toni Pulu; 10- Christian Leali’ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Pete Samu, 7- Jahrome Brown y 6- Tom Cusack; 5- Sam Carter y 4- Darcy Swain; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Connal McInerney, 17- James Slipper, 18- Leslie Leulua, 19- Blake Enever, 20- Murray Douglas, 21- Ryan Lonergan, 22- Tom Wright y 23- Andy Muirhead.

Entrenador: Dan McKellar.

Sunwolves: 15- Ryohei Yamanaka; 14- Gerhard van den Heever; 13- Josh Timu y 12- Phil Burleigh; 11- Jason Emery; 10- Yu Tamura y 9- Kaito Shigeno; 8- Rahboni Warren-Vosayaco, 7- Dan Pryor (C) y 6- Hendrik Tui; 5- Grant Hattingh y 4- Mark Abbott; 3- Hiroshi Yamashita, 2- Shota Horie y 1- Masataka Mikami.

Ingresaron: 16- Jaba Bregvadze, 17- Conan O’Donnell, 18- Takuma Asahara, 19- Tom Rowe, 20- Kara Pryor, 21- Ben Gunter, 22- Jamie Booth y 23- Hayden Parker.

Entrenador: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 13´ y 16´ Tries de Henry Speight y Joe Powell convertidos por Christian Leali’ifano (Brumbies 14-0 Sunwolves). 27´ Try de Henry Speight (Brumbies 19-0 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 11´ y 24´ Tries de Tom Banks y Pete Samu convertidos por Christian Leali’ifano (Brumbies 33-0 Sunwolves).

Árbitro: Damon Murphy (Australia).

Estadio: GIO (Canberra).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Brumbies 29 12 +5 2- Rebels 28 11 +20 3- Reds 23 11 +16 4- Waratahs 22 11 -5 5- Sunwolves 12 12 -167

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 47 12 +179 2- Hurricanes 40 12 +57 3- Highlanders 29 12 +33 4- Chiefs 23 12 -69 5- Blues 21 11 -23

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Sharks 29 12 +35 2- Bulls 28 11 +17 3- Jaguares 28 11 +13 4- Lions 26 11 -54 5- Stormers 24 11 -25

Próxima fecha (17 y 18 de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Hurricanes-Jaguares 6:45 Rebels-Bulls

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Blues-Chiefs 6:45 Reds-Waratahs 10:05 Lions-Highlanders 12:15 Stormers-Crusaders

Libres: Brumbies, Sharks y Sunwolves.