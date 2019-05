La Conferencia Sudafricana, la gran ganadora de la décima cuarta semana del Super Rugby

La alegría reinó en Pretoria, Johannesburgo y Ciudad del Cabo gracias a los resultados de sus tres representativos. En la primera de las ciudades mencionadas, las noticias que llegaron desde el AAMI Park, de Melbourne, fueron sumamente positivas: en el arranque de su gira por Australia y Nueva Zelanda, Bulls, con una defensa sólida y gran eficacia en ataque, le ganó a Rebels por 32-17. Con dicho resultado, el elenco de la capital administrativa, tres veces ganador de esta competición (2007, 2009 y 2010), ahora comparte la cima de la Conferencia Sudafricana junto a Jaguares. Ambos tienen 32 unidades.

Lejos de las paradisíacas playas de Oceanía, en el mítico Ellis Park hubo celebración del público local: allí, Lions, el máximo orgullo de la icónica metrópoli en la tierra de los Springboks, superó por 39-28 a Highlanders, que había sido verdugo de los Jags siete días atrás, en Dunedin. Con estas cuatro unidades obtenidas, los capitaneados por Warren Whiteley, subcampeones en las tres últimas ediciones, están a dos de los líderes de la Sudafricana.

Mientras tanto, en el bullicioso Newlands, Stormers y Crusaders protagonizaron ochenta minutos electrizantes que acabaron con división de puntos tras el 19-19. Así, la visita selló su pasaje a los playoffs, incluso con cuatro fechas por jugar; los de Western Province, con 26 porotos en el bolsillo, están en la lucha por la clasificación a los cuartos de final, pero deben empezar a ganar para meterle presión a Bulls, Jaguares, Lions y Sharks (29).

Décima cuarta semana (17 y 18 de mayo):

Viernes:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 20-28 Jaguares (Argentina) Rebels (Australia) 17-32 Bulls (Sudáfrica)

Sábado:

Blues (Nueva Zelanda) 23-8 Chiefs (Nueva Zelanda) Reds (Australia) 32-40 Waratahs (Australia) Lions (Sudáfrica) 38-29 Highlanders (Nueva Zelanda) Stormers (Sudáfrica) 19-19 Crusaders (Nueva Zelanda)

Libres: Brumbies (Australia), Sharks (Sudáfrica) y Sunwolves (Japón).

Síntesis de los partidos:

Hurricanes 20-28 Jaguares:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Wes Goosen; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- James Marshall y 9- TJ Perenara (C); 8- Ardie Savea, 7- Du’Plessis Kirifi y 6- Vaea Fifita; 5- Isaia Walker-Leawere y 4- James Blackwell; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Asafo Aumua y 1- Toby Smith.

Ingresaron:: 16- Ricky Riccitelli, 17- Chris Eves, 18- Ross Geldenhuys, 19- Kane Le'aupepe, 20- Heiden Bedwell-Curtis, 21- Finlay Christie, 22- Fletcher Smith y 23- Salesi Rayasi.

Amonestado: PT 14´ Jordie Barrett.

Entrenador: John Plumtree.

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Sebastián Cancelliere; 13- Matías Moroni y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Ramiro Moyano; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Tomás Cubelli; 8- Javier Ortega Desio, 7- Juan Manuel Leguizamón y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Enrique Pieretto, 2- Agustín Creevy y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Mayco Vivas, 18- Santiago Medrano, 19- Lucas Paulos, 20- Marcos Kremer y 23- Matías Orlando.

No ingresaron: 21- Felipe Ezcurra y 22- Domingo Miotti.

Entrenador: Gonzalo Quesada

Puntos en el primer tiempo: 0´ Try de Vaea Fifita (Hurricanes 5-0 Jaguares). 14´ Try-penal (Hurricanes 5-7 Jaguares). 24´ Try de Agustín Creevy convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Hurricanes 5-14 Jaguares). 28´ Penal de Jordie Barrett (Hurricanes 8-14 Jaguares). 33´ Try de Jerónimo de la Fuente convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Hurricanes 8-21 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 9´ Try de Ngani Laumape (Hurricanes 13-21 Jaguares). 25´ Try de Julián Montoya convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Hurricanes 13-28 Jaguares). 40+2´ Try de Kane Le’aupepe convertido por Jordie Barrett (Hurricanes 20-28 Jaguares).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: Regional de Wellington.

Rebels 17-32 Bulls:

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty (C); 14- Jack Maddocks; 13- Reece Hodge y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Rob Leota, 7- Richard Hardwick y 6- Angus Cottrell; 5- Matt Philip y 4- Ross Haylett-Petty; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Matt Gibbon, 18- Sam Talakai, 19- Sam Jeffries, 20- Pone Fa'amausili, 21- Michael Ruru, 22- Campbell Magnay y 23- Matt Toomua.

Entrenador: Dave Wessels.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Cornal Hendricks; 13- Johnny Kotzé y 12- Burger Odendaal; 11- Rosko Specman; 10- Handré Pollard y 9- André Warner; 8- Duane Vermeulen, 7- Hanro Liebenberg y 6- Pierre Schoeman; 5- RG Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Schalk Brits y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Wiehahn Herbst, 19- Jannes Kirsten, 20- Marco van Staden, 21- Embrose Papier, 22- Manie Libbok y 23- Divan Rossouw.

Entrenador: Pote Human.

Puntos en el primer tiempo: 8’ Try de Marika Koroibete convertido por Quade Cooper (Rebels 7-0 Bulls). 11’ Try de Cornal Hendricks convertido por Handré Pollard (Rebels 7-7 Bulls). 17’ Try de Handré Pollard convertido por él mismo (Rebels 7-14 Bulls). 27’ Try de Will Genia (Rebels 12-14 Bulls). 40’ Penal de Handré Pollard (Rebels 12-17 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 2’ Try de Marika Koroibete (Rebels 17-17 Bulls). 17’ Try de Burger Odendaal convertido por Handré Pollard (Rebels 17-24 Bulls). 28’ Try de Rosko Specman (Rebels 17-29 Bulls). 34’ Penal de Handré Pollard (Rebels 17-32 Bulls).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Blues 23-8 Chiefs:

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Caleb Clarke; 13- TJ Faiane y 12- Ma’a Nonu; 11- Rieko Ioane; 10- Harry Plummer y 9- Jonathan Ruru; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Dalton Papali'i; 5- Scott Scrafton y 4- Patrick Tuipulotu (C); 3- Ofa Tu'ungafasi, 2- Matt Moulds y 1- Alex Hodgman.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Lua Li, 18- Karl Tu'inukuafe, 19- Gerard Cowley-Tuioti, 20- Tom Robinson, 21- Augustine Pulu, 22- Otere Black y 23- Matt Duffie.

Entrenador: Leon MacDonald.

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Shaun Stevenson 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Etene Nanai-Seturo; 10- Marty McKenzie y 9- Brad Weber; 8- Tyler Ardron, 7- Mitchell Karpik y 6- Pita Gus Sowakula; 5- Mitchell Brown y 4- Jesse Parete; 3- Angus Ta'avao, 2- Nathan Harris y 1- Atu Moli.

Ingresaron: 16- Liam Polwart, 17- Aidan Ross, 18- Nepo Laulala, 19- Mitch Jacobson, 20- Sam Cane, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Ataata Moeakiola y 23- Alex Nankivell.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 16’ Try de Mitch Karpik (Blues 0-5 Chiefs). 31’ Try de Harry Plummer (Blues 5-5 Chiefs). 34’ Penal de Marty McKenzie (Blues 5-8 Chiefs). 37’ Try de Melani Nanai (Blues 10-8 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 9’ Penal de Harry Plummer (Blues 13-8 Chiefs). 19’ Try de Ofa Tu'ungafasi (Blues 18-8 Chiefs).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Eden Park (Auckland).

Reds 32-40 Waratahs:

Reds: 15- Matt McGahan; 14- Jock Campbell; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi (C); 11- Sefa Naivalu; 10- Bryce Hegarty y 9- Tate McDermott; 8- Angus Scott-Young, 7- Liam Wright y 6- Lukhan Tui; 5- Angus Blyth y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Alex Mafi y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Brandon Paenga-Amosa, 17- Harry Hoopert, 18- Ruan Smith, 19- Scott Higginbotham, 20- Caleb Timu, 21- Moses Sorovi y 22- Duncan Paia'aua.

No ingresó: 23- Seb Wileman.

Entrenador: Brad Thorn.

Waratahs: 15- Kurtley Beale; 14- Alex Newsome; 13- Adam Ashley-Cooper y 12- Karmichael Hunt; 11- Cam Clark; 10- Bernard Foley y 9- Nick Phipps; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Lachlan Swinton; 5- Rob Simmons y 4- Ned Hanigan; 3- Sekope Kepu, 2- Damien Fitzpatrick y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Tolu Latu, 17- Harry Johnson-Holmes, 18- Chris Talakai, 19- Tom Staniforth, 20- Will Miller, 21- Jake Gordon, 22- Lalakai Foketi y 23- Curtis Rona.

Entrenador: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 4’ Try de Bernard Foley convertido por él mismo (Reds 0-7 Waratahs). 10’ y 15’ Tries de Angus Blyth y Jock Campbell (Reds 10-7 Waratahs). 21’ Try de Michael Wells convertido por Bernard Foley (Reds 10-14 Waratahs). 38’ Try de Sefa Naivalu (Reds 15-14 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 1’ Try de Bryce Hegarty convertido por él mismo (Reds 22-14 Waratahs). 4’ Try de Alex Newsome convertido por Bernard Foley (Reds 22-21 Waratahs). 9’ Try de Bryce Hegarty (Reds 27-21 Waratahs). 14’ Try de Michael Wells convertido por Bernard Foley (Reds 27-28 Waratahs). 20’ Penal de Bernard Foley (Reds 27-31 Waratahs). 25’ Try de Alex Mafi (Reds 32-31 Waratahs). 28’, 36’ y 39’ Penales de Bernard Foley (Reds 32-40 Waratahs).

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Suncorp (Brisbane).

Lions 38-29 Highlanders:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Courtnall Skosan; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Kwagga Smith, 7- Cyle Brink y 6- Marnus Schoeman; 5- Marvin Orie y 4- Stephan Lewies; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx (C) y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Jan-Henning Campher, 17- Sti Sithole, 18- Johannes Jonker, 19- Vincent Tshituka, 20- Hacjivah Dayimani, 21- Nic Groom, 22- Shaun Reynolds y 23- Tyrone Green.

Entrenador: Swys de Bruin.

Highlanders: 15- Matt Faddes; 14- Patelesio Tomkinson; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Jordan Hyland; 10- Josh Ioane y 9- Aaron Smith; 8- Shannon Frizell, 7- Dillon Hunt y 6- Luke Whitelock (C); 5- Tom Franklin y 4- Josh Dickson; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Ayden Johnstone.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Dan Lienert-Brown, 18- Siate Tokolahi, 19- Jack Whetton, 20- Elliot Dixon, 22- Dan Hollinshead y 23- James Lentjes.

No ingresó: 21- Kayne Hammington.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 4’ Try de Patelesio Tomkinson (Lions 0-5 Highlanders). 13’ Try de Andries Coetzee convertido por Elton Jantjies (Lions 7-5 Highlanders). 34’ Try de Tom Franklin convertido por Josh Ioane (Lions 7-12 Highlanders). 39’ Try de Kwagga Smith convertido por Elton Jantjies (Lions 14-12 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 12’ Try de Kwagga Smith convertido por Elton Jantjies (Lions 21-12 Highlanders).16’ y 19’ Tries de Jordan Hyland y Matt Faddes (Lions 21-22 Highlanders). 24’ Penal de Elton Jantjies (Lions 24-22 Highlanders). 30’ Try de Shaun Reynolds convertido por Elton Jantjies (Lions 31-22 Highlanders). 34’ Try de Josh Ioane convertido por Dan Hollinshead (Lions 31-29 Highlanders). 39’ Try de Courtnall Skosan convertido por Elton Jantjies (Lions 38-29 Highlanders).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).

Stormers 19-19 Crusaders:

Stormers: 15- Damian Willemse; 14- Seabelo Senatla; 13- JJ Engelbrecht y 12- Damian de Allende; 11- Dillyn Leyds; 10- Josh Stander y 9- Herschel Jantjies; 8- Jaco Coetzee, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Siya Kolisi (C); 5- Cobus Wiese y 4- Eben Etzebeth; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- Steven Kitshoff.

Ingresarpn: 16- Scarra Ntubeni, 17- Corné Fourie, 18- Frans Malherbe, 19- Kobus van Dyk, 20- Sikhumbuzo Notshe, 21- Justin Phillips, 22- Jean-Luc du Plessis y 23- Dan Kriel.

Entrenador: Robbie Fleck.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Sevu Reece; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd y 6- Ethan Blackadder; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Michael Alaalatoa, 2- Codie Taylor y 1- George Bower.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Harry Allan, 18- Oliver Jager, 19- Luke Romano, 20- Jordan Taufua, 21- Mitch Drummond y 23- Braydon Ennor.

No ingresó: 22- Mitch Hunt.

Entrenador: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 6’ Try de Siya Kolisi convertido por Josh Stander (Stormers 7-0 Crusaders). 16’ Penal de Josh Stander (Stormers 10-0 Crusaders). 28’ Try de Matt Todd (Stormers 10-5 Crusaders). 35’ Try de David Havili convertido por Richie Mo’unga (Stormers 10-12 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 4’ Try de Braydon Ennor convertido por Richie Mo'unga (Stormers 10-19 Crusaders). 13’ Penal de Josh Stander (Stormers 13-19 Crusaders). 22’ y 40’ Penales de Jean-Luc du Plessis (Stormers 19-19 Crusaders).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo).

Posiciones:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Brumbies 29 12 +5 2- Rebels 28 12 +5 3- Waratahs 26 12 +3 4- Reds 23 12 -24 5- Sunwolves 12 12 -167

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 49 13 +179 2- Hurricanes 40 13 +49 3- Highlanders 29 13 +24 4- Blues 26 12 -8 5- Chiefs 23 13 -24

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Bulls 32 12 +32 2- Jaguares 32 12 +21 3- Lions 30 12 -45 4- Sharks 29 12 +35 5- Stormers 28 12 -25

Próxima fecha (24 y 25 de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Chiefs-Reds 6:45 Brumbies-Bulls

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 2:15 Sunwolves-Rebels 4:35 Crusaders-Blues 6:45 Waratahs-Jaguares 10:05 Stormers-Highlanders 12:15 Sharks-Lions

Libre: Hurricanes.