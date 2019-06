Es un equipo, un equipo de verdad

Dicen que los buenos conjuntos deportivos ganan incluso cuando juegan mal. Ese mote, rugbísticamente, hasta hace muy poco no le cabía al representativo de la UAR, que alternaba triunfos y caídas constantemente. Ahora algo ha cambiado. Se podría decir que los dos tries de Domingo Miotti en Pretoria para ganarle a Bulls sobre el cierre marcaron un antes y un después en esta cuarta aventura por el certamen de franquicias más prestigioso del hemisferio sur, pero quedarse con ese momento sería capturar únicamente la foto y no la historia completa.

La realidad indica que este grupo de jugadores, que ahora tiene como capitán a Jerónimo de la Fuente y que previamente tuvo a Agustín Creevy (2016 y 2017) y Pablo Matera (2018) como portadores del brazalete, ha ido dando pequeños pasos desde aquel debut en febrero del 2016 ante Cheetahs, en Bloemfontein. Desde allí, con muchísimos errores de por medio, el proceso fue lento. En el 2018, ya sin Raúl Pérez como mandamás y bajo las órdenes de Mario Ledesma (hoy cabecilla de los Pumas), hubo un punto de inflexión: se empezó a trabajar mejor el detalle y eso se vio reflejado en los resultados. Las nueve victorias alcanzaron para jugar cuartos de final (caída ante Lions, en Johannesburgo). Y en esta campaña, ya con Gonzalo Quesada al mando, esos “pequeños detalles” se han ido perfeccionando. Y no solamente en cuanto al juego, sino también en lo psicológico, el gran talón de Aquiles de este plantel durante años anteriores, mayormente en los dos primeros en este campeonato.

Lo de hoy, lejos de casa, fue otra gran muestra de carácter por parte de un grupo de trabajo que realmente se ha aferrado a su lema: “laburo y locura”. El “laburo” ha servido para ser evolucionar constantemente; la “locura”, para estar siempre un poco más atento que el adversario, para tener más ganas de llevarse cada encuentro que tienen que disputar. Estos ochenta minutos que se acaban de esfumar acabaron con una sonrisa para el elenco nacional, que tuvo una performance deslucida pero que aun así finalizó con cinco importantísimos puntos para la tabla general. Con muchísima inteligencia y aplomo pudieron resolver un trámite que se complicó más de lo esperado. La clave fue no haberse desesperado. Siempre fueron superiores. Ni siquiera les tembló el pulso cuando el dueño de casa pasó a ganar 16-15. Jamás…

Colectivamente no hubo un gran punto a destacar. Desde lo relacionado al juego, claro. En lo mental, todo, absolutamente todo. El liderazgo de jugadores como Agustín Creevy más las inyecciones de Pablo Matera y Jerónimo de la Fuente contagiaron al resto. Los más chicos, como Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía y Lucio Sordoni, se contagiaron y lucieron como jugadores experimentados; individualmente, en orden, Carreras (por su desfachatez para atacar a la defensa del rival), Creevy (por su tarea en el punto de contacto), Lezana (por cómo ganó metros cada vez que tuvo la guinda en sus manos), Montoya y Kremer. Estos dos últimos, por su impacto cuando tuvieron la oportunidad de saltar desde el banco y moverse de la línea de cal hacia adentro. También merecen reconocimiento Felipe Ezcurra y Joaquín Díaz Bonilla, quienes alternaron buenas y malas decisiones, pero que cuando eligieron correctamente hicieron brillar al ataque; ¿Y qué se puede mejorar? Las posturas en la recepción de los pases. Suelen recibir parados. Y eso, contra un oponente mejor, cuesta caro. El juego con el pie también ha sido deficitario. Se siguen regalando pelotas sin propósito alguno. Eso también debe solucionarse en el corto plazo. No es un gran inconveniente, pero si lo tachan en breve seguro que tendrán menores conflictos para sacar adelante los cotejos.

Dentro de siete días, cuando el reloj marque las 16:40, los Jags retornarán al campo de juego del Estadio José Amalfitani, en Liniers. Allí, con Sharks como escollo a derribar, posiblemente tengan la chance concreta de hacer historia si es que consiguen el título de la Conferencia Sudafricana. Y pensar en eso ya es un sueño teniendo en cuenta lo negro que pintaba el cielo para estos muchachos hace dos meses. Se fueron a la segunda gira por Sudáfrica con apenas dos éxitos. Hoy, a poco menos de sesenta días del sisma que provocó haber ganado en el icónico Loftus Versfeld, ya son nueve alegrías en lo que va de la temporada. Los playoffs pueden ser un hecho si Lions le gana a Stormers -NdR: jugarán desde las 12:15 de hoy, en el Ellis Park, de Johannesburgo-. ¿Cuál es el mensaje tras lo acontecido hace instantes? Jaguares es un equipo, un equipo de verdad.

¿Cómo está la tabla de la Conferencia Sudafricana hasta el momento?

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Jaguares 41 14 +40 2- Bulls 34 14 +20 3- Sharks 33 13 +45 4- Lions (*) 30 13 -55 5- Stormers (*) 30 13 -13

* Si bien Lions tiene peor diferencial que Stormers, en la clasificación general figura por delante debido a que ganó un partido más (siete éxitos contra seis) que su rival directo.

Síntesis del partido:

Reds (23): 15- Bryce Hegarty; 14- Jock Campbell; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi (C); 11- Filipo Daugunu; 10- Matt McGahan y 9- Tate McDermott; 8- Scott Higginbotham, 7- Liam Wright y 6- Angus Scott-Young; 5- Lukhan Tui y 4- Angus Blyth; 3- Taniela Tupou, 2- Brandon Paenga-Amosa y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Ruan Smith, 18- Gavin Luka, 19- Harry Hockings, 20- Adam Korczyk, 21- Malo Malolua y 22- Duncan Paia'aua.

No ingresó: 23- Hamish Stewart.

Entrenador: Brad Thorn.

Jaguares (34): 15- Juan Cruz Mallía; 14- Santiago Carreras; 13- Matías Moroni y 12- Matías Orlando (C); 11- Ramiro Moyano; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Felipe Ezcurra; 8- Javier Ortega, 7- Tomás Lezana y 6- Guido Petti; 5- Tomás Lavanini y 4- Lucas Paulos; 3- Lucio Sordoni, 2- Agustín Creevy y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Mayco Vivas, 18- Enrique Pieretto, 19- Marcos Kremer, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Pablo Matera, 22- Tomás Cubelli y 23- Jerónimo de la Fuente.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Puntos en el primer tiempo: 13´ Try de Chris Feauai-Sautia convertido por Bryce Hegarty (Reds 7-0 Jaguares). 16´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Reds 7-3 Jaguares). 20´ Penal de Bryce Hegarty (Reds 10-3 Jaguares). 23´ Try de Santiago Carreras (Reds 10-8 Jaguares). 36´ Try de Felipe Ezcurra convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Reds 10-15 Jaguares). 40´ Penal de Bryce Hegarty (Reds 13-15 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Penal de Bryce Hegarty (Reds 16-15 Jaguares). 14´ y 30´ Tries de Julián Montoya y Marcos Kremer convertidos por Joaquín Díaz Bonilla (Reds 16-29 Jaguares). 36´ Try de Jock Campbell convertido por Bryce Hegarty (Reds 23-29 Jaguares). 39´ Try de Santiago Carreras (Reds 23-34 Jaguares).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Jueces de touch: Egon Segonds (Sudáfrica) y Paul Williams (Nueva Zelanda).

Asistente de video: James Leckie (Australia).

Estadio: Suncorp (Brisbane).