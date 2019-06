La décima octava semana bajó el telón de la fase regular del Super Rugby

La primera etapa del certamen de franquicias que organiza SANZAAR ha llegado a su fin. Con Crusaders como ganador de la Conferencia Neozelandesa y líder de la general, Jaguares como vencedor en la Sudafricana y Brumbies imponiéndose en la Australiana, ya no hay más nada que jugar en el calendario original que se publicó a mediados de junio del 2018 y que se celebró entre el 15 de febrero último y ayer, sábado 15 de junio. Fueron cuatro meses a puro rugby que dejó a ocho equipos en playoffs y a siete escuadras fuera de la contienda.

En estos siete últimos cotejos de la temporada regular, la novedad la dieron los representantes de Nueva Zelanda, quienes antes de que largue la cartelera estaban en una posición incómoda de cara a la clasificación: en Melbourne, Australia, Chiefs, con una fabulosa producción colectiva, vapuleó por 59-8 a Rebels y se metió por la ventana. La organización con base en Hamilton tuvo una pobrísima campaña hasta la llegada del viaje a Suva, Fiji. Allí, dieron vuelta un 19-0 ante Crusaders y acabaron adjudicándose la victoria por 40-27. 140 minutos de rugby de alto voltaje fueron suficientes para que los capitaneados por Sam Cane armen las valijas y salgan rumbo a Buenos Aires. Allí, desde las 19:10 del viernes, visitarán a Jaguares, en el José Amalfitani, de Liniers; mientras tanto, en Invercargill, al Sur de la isla Sur en tierra maorí, el Rugby Park, la casa de la unión de Southland, se vistió de fiesta para recibir a Highlanders, el icónico conjunto con sede en Dunedin, Otago. Con una brillante primera mitad, los conducidos por Aaron Mauger golearon a Waratahs por 49-12. También en cinco días, pero a las 4:35 de nuestro país, serán rivales de los ‘Saders, en el AMI, de Christchurch.

Pero eso no fue todo. También hubo acción no apta para cardiacos en Sudáfrica: en Ciudad del Cabo, una de las perlas costeras que tiene el país de los Springboks, Sharks silenció al bullicioso Newlands con un milagroso try de Lukhanyo Am a los 42 minutos del segundo tiempo para terminar doblegando a Stormers por 12-9. Si bien el desarrollo del espectáculo fue aburrido, se jugó como un test match. De esta forma, los de Durban, quienes jamás han levantado el trofeo de campeón pese a haber estado muy cerca en la edición del 2007 -NdR: perdieron contra Bulls, de local, con una llegada al ingoal de Bryan Habana en la última jugada-, garantizaron su boleto entre los ocho mejores del torneo. El sábado, en el GIO, de Canberra, estarán cara a cara con Brumbies, la tercera mejor nómina puesto por puesto en la grilla final; por su parte, Bulls, en su hogar, el Loftus Versfeld, de Pretoria, llegó clasificado a esta jornada final pero aun así mostró su mejor versión y batió por 48-27 a Lions, que, tras tres años seguidos como víctima en la definición de la competición, en este 2019 verá las instancias finales por tevé. Los ganadores fueron de menor a mayor gracias al rigor físico de su pack de forwards comandado por Duane Vermeulen y Marco van Staden, la precisión de Handré Pollard y la soltura en ataque de jugadores como Rosko Specman, Burger Odendaal, Cornal Hendricks y Warrick Gelant.

Décima octava semana (14 y 15 de junio):

Viernes:

Highlanders (Nueva Zelanda) 49-12 Waratahs (Australia) Rebels (Australia) 8-59 Chiefs (Nueva Zelanda) Jaguares (Argentina) 52-10 Sunwolves (Japón)

Sábado:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 29-24 Blues (Nueva Zelanda) Brumbies (Australia) 40-27 Reds (Australia) Stormers (Sudáfrica) 9-12 Sharks (Sudáfrica) Bulls (Sudáfrica) 48-27 Lions (Sudáfrica)

Libre: Crusaders (Nueva Zelanda).

Síntesis del partido:

Highlanders 49-12 Waratahs:

Highlanders: 15- Josh McKay; 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Tevita Li; 10- Josh Ioane y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock (C), 7- James Lentjes y 6- Liam Squire; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Ayden Johnstone.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Dan Lienert-Brown, 18- Siate Tokolahi, 19- Josh Dickson, 20- Shannon Frizell, 21- Kayne Hammington, 22- Marty Banks y 23- Elliot Dixon.

Entrenador: Aaron Mauger.

Waratahs: 15- Alex Newsome; 14- Cam Clark; 13- Adam Ashley-Cooper y 12- Lalakai Foketi; 11- Curtis Rona; 10- Mack Mason y 9- Nick Phipps (C); 8- Michael Wells, 7- Will Miller y 6- Hugh Sinclair; 5- Tom Staniforth y 4- Ned Hanigan; 3- Tom Robertson, 2- Damian Fitzpatrick y 1- Harry Johnson-Holmes.

Ingresaron: 16- Andrew Tuala, 17- Rory O'Connor, 18- Shambeckler Vui, 19- Ryan McCauley, 20- Jed Holloway, 21- Jack Dempsey, 22- Jake Gordon y 23- Tasi Tasi.

Amonestado: PT 34´ Tom Robertson.

Entrenador: Daryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 6´, 9´, 18´ y 23´ Tries de Josh McKay, Tevita Li, Tom Franklin y Waisake Naholo convertidos por Josh Ioane (Highlanders 28-0 Waratahs). 27´ Try de Alex Newsome convertido por Mack Mason (Highlanders 28-7 Waratahs). 34´ Try-penal (Highlanders 35-7 Waratahs). 38´ Try de Teihorangi Walden convertido por Josh Ioane (Highlanders 42-7 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 31´ Try de Mack Mason (Highlanders 42-12 Waratahs). 39´ Try de Rob Thompson convertido por Elliot Dixon (Highlanders 49-12 Waratahs).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: Rugby Park (Invercargill).

Rebels 8-59 Chiefs:

Rebels: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Reece Hodge; 13- Tom English y 12- Bill Meakes; 11- Marika Koroibete; 10- Quade Cooper y 9- Will Genia; 8- Isi Naisarani, 7- Richard Hardwick y 6- Angus Cottrell; 5- Luke Jones y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Anaru Rangi y 1- Tetera Faulkner.

Ingresaron: 16- Jordan Uelese, 17- Matt Gibbon, 18- Sam Talakai, 19- Ross Haylett-Petty, 20- Rob Leota, 21- Michael Ruru, 22- Matt Toomua y 23- Campbell Magnay.

Entrenador: Dave Wessels.

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Shaun Stevenson; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Alex Nankivell; 11- Sean Wainui; 10- Jack Debreczeni y 9- Brad Weber; 8- Pita Gus Sowakula, 7- Sam Cane (C) y 6- Lachlan Boshier; 5- Tyler Ardron y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta'avao, 2- Nathan Harris y 1- Atu Moli.

Ingresaron: 16- Samisoni Taukei'aho, 17- Aidan Ross, 18- Angus Ta'avao, 19- Jesse Parete, 20- Mitch Jacobson, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Marty McKenzie y 23- Tumua Manu.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 12´ Try de Sam Cane convertido por Jack Debreczeni (Rebels 0-7 Chiefs). 18´ Penal de Reece Hodge (Rebels 3-7 Chiefs). 21´ y 40+1´ Tries de Shaun Stevenson y Lachlan Boshier convertidos por Jack Debreczeni (Rebels 3-21 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Sean Wainui (Rebels 3-26 Chiefs). 7´ Try de Anton Lienert-Brown convertido por Jack Debreczeni (Rebels 3-33 Chiefs). 10´ Try de Shaun Stevenson convertido por Jack Debreczeni (Rebels 3-40 Chiefs). 17´ Try de Jack Debreczeni convertido por él mismo (Rebels 3-47 Chiefs). 26´ Try de Matt Philip (Rebels 8-47 Chiefs). 32´ Try de Marty McKenzie convertido por él mismo (Rebels 8-54 Chiefs). 36´ Try de Shaun Stevenson (Rebels 8-59 Chiefs).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: AAMI Park (Melbourne).

Jaguares 52-10 Sunwolves:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Santiago Carreras; 13- Matías Orlando y 12- Santiago González Iglesias; 11- Sebastián Cancelliere; 10- Domingo Miotti y 9- Felipe Ezcurra; 8- Rodrigo Bruni, 7- Francisco Gorrisen y 6- Tomás Lezana; 5- Lucas Paulos y 4- Guido Petti; 3- Enrique Pieretto, 2- Julián Montoya y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: 16- Santiago Socino, 17- Juan Pablo Zeiss, 18- Santiago Medrano, 19- Marcos Kremer, 20- Javier Ortega Desio, 22- Juan Cruz Mallía y 23- Matías Moroni.

No ingresó: 21- Tomás Cubelli.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Sunwolves: 15- Semisi Masirewa; 14- Gerhard van Heever; 13- Josh Timu y 12- Timothy Lafaele; 11- Hosea Saumaki; 10- Hayden Parker y 9- Jamie Booth; 8- Ben Gunter, 7- Shuhei Matsuhashi y 6- Ryota Hasegawa; 5- Tom Rowe y 4- Mark Abbott; 3- Conan O'Donnell, 2- Nathan Vella y 1- Masataka Mikami.

Ingresaron: 16- Jaba Bregvadze, 17- Shogo Miura, 18- Takuma Asahara, 19- Yuya Odo, 20- Masakatsu Nishikawa, 21- Keisuke Uchida, 22- Takuya Yamasawa y 23- Jason Emery.

Amonestado: PT 40´ Semisi Masirewa.

Entrenador: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 10´ Try de Santiago Carreras convertido por Domingo Miotti (Jaguares 7-0 Sunwolves). 26´ Try de Gerhard van den Heever (Jaguares 7-5 Sunwolves). 33´ Try de Sebastián Cancelliere convertido por Domingo Miotti (Jaguares 14-5 Sunwolves). 36´ Try de Semisi Masirewa (Jaguares 14-10 Sunwolves). 40´ Try penal (Jaguares 21-10 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 0´ Try de Julián Montoya (Jaguares 26-10 Sunwolves). 14´ y 20´ Tries de Juan Cruz Mallía y Matías Moroni convertidos por Domingo Miotti (Jaguares 40-10 Sunwolves). 24´ Try de Javier Ortega Desio (Jaguares 45-10 Sunwolves). 33´ Try de Sebastián Cancelliere convertido por Domingo Miotti (Jaguares 52-10 Sunwolves).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Hurricanes 29-24 Blues:

Hurricanes: 15- James Marshall; 14- Ben Lam; 13- Peter Umaga-Jensen y 12- Danny Toala; 11- Salesi Rayasi; 10- Jackson Garden-Bachop y 9- Finlay Christie; 8- Gareth Evans, 7- Du'Plessis Kirifi y 6- Reed Prinsep; 5- Isaia Walker-Leawere y 4- Kane Le'aupepe; 3- Ross Geldenhuys, 2- Dane Coles (C) y 1- Fraser Armstrong.

Ingresaron: 16- Asafo Aumua, 17- Chris Eves, 18- Alex Fidow, 19- Liam Mitchell, 20- Ardie Savea, 21- TJ Perenara, 22- Fletcher Smith y 23- Jonah Lowe.

Entrenador: John Plumtree.

Blues: 15- Melani Nanai; 14- Rieko Ioane; 13- Tanielu Tele'a y 12- Sonny Bill Williams; 11- Caleb Clarke; 10- Otere Black y 9- Augustine Pulu; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Dalton Papali'i; 5- Scott Scrafton y 4- Patrick Tuipulotu (C); 3- Marcel Renata, 2- James Parsons y 1- Ezekiel Lindenmuth.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Lua Li, 18- Hisa Sasagi, 19- Tom Robinson, 20- Josh Goodhue, 21- Jonathan Ruru, 22- Harry Plummer y 23- Ma'a Nonu.

Entrenador: Leon MacDonald.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Penal de Otere Black (Hurricanes 0-3 Blues). 12´ y 35´ Tries de Tanielu Tele’a y Caleb Clarke convertidos por Otere Black (Hurricanes 0-17 Blues). 37´ Try de Peter Umaga-Jensen (Hurricanes 5-17 Blues). 40+2´ Try de Melani Nanai convertido por Otere Black (Hurricanes 5-24 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 4´, 10´ y 23´ Tries de Fletcher Smith, Isaia Walker-Leawere y Peter Umaga-Jensen convertidos por Jackson Garden-Bachop (Hurricanes 26-24 Blues). 34´ Penal de Jackson Garden-Bachop (Hurricanes 29-24 Blues).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Regional de Wellington.

Brumbies 40-27 Reds:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Andy Muirhead; 13- Tevita Kuridrani y 12- Irae Simone; 11- Tom Wright; 10- Christian Leali’ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Lachlan McCaffrey, 7- Jahrome Brown y 6- Rob Valetini; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Connal McInerney, 17- James Slipper, 18- Leslie Leulua, 19- Murray Douglas, 20- Pete Samu, 21- Ryan Lonergan, 22- Jordan Jackson-Hope y 23- Len Ikitau.

Entrenador: Dan McKellar.

Reds: 15- Bryce Hegarty; 14- Jock Campbell; 13- Chris Feauai-Sautia y 12- Samu Kerevi (C); 11- Filipo Daugunu; 10- Matt McGahan y 9- Scott Malolua; 8- Angus Scott-Young, 7- Liam Wright y 6- Lukhan Tui; 5- Harry Hockings y 4- Izack Rodda; 3- Taniela Tupou, 2- Alex Mafi y 1- JP Smith.

Ingresaron: 16- Brandon Paenga-Amosa, 17- Ruan Smith, 19- Caleb Timu, 20- Scott Higginbotham, 21- Moses Sorovi, 22- Duncan Paia'aua y 23- Sefa Naivalu.

No ingresó: 18- Gavin Luka.

Entrenador: Brad Thorn.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Try de Bryce Hegarty convertido por él mismo (Brumbies 0-7 Reds). 18´ Try de Andy Muirhead (Brumbies 5-7 Reds). 31´ Penal de Bryce Hegarty (Brumbies 5-10 Reds). 37´ Try de Lachlan McCaffrey convertido por Christian Leali’ifano (Brumbies 12-10 Reds). 40´ Try-penal (Brumbies 19-10 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 7´y 9´ Tries de Rory Arnold y Tom Wright convertidos por Christian Leali’ifano (Brumbies 33-10 Reds). 12´ Penal de Matt McGahan (Brumbies 33-13 Reds). 23´ Try de Duncan Paia’aua convertido por Bryce Hegarty (Brumbies 33-20 Reds). 31´ Try de Murray Douglas convertido por Ryan Lonergan (Brumbies 40-20 Reds). 38´ Try de Liam Wright convertido por Bryce Hegarty (Brumbies 40-27 Reds).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: GIO (Canberra).

Stormers 9-12 Sharks:

Stormers: 15- Dillyn Leyds; 14- Seabelo Senatla; 13- JJ Engelbrecht y 12- Damian de Allende; 11- Edwill van der Merwe; 10- Josh Stander y 9- Jano Vermaak; 8- Jaco Coetzee, 7- Johan du Toit y 6- Ernst van Rhyn; 5- Chris van Zyl y 4- Cobus Wiese; 3- Frans Malherbe, 2- Bongi Mbonambi y 1- Steven Kitshoff (C).

Ingresaron: 16- Scarra Ntubeni, 17- Corné Fourie, 18- Wilco Louw, 19- David Meihuizen, 20- Chris Massyn, 21- Justin Phillips, 22- Jean-Luc du Plessis y 23- Dan Kriel.

Amonestados: PT 32´ Bongi Mbonambi.

Entrenador: Robbie Fleck.

Sharks: 15- Aphelele Fassi; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez y 9- Louis Schreuder (C); 8- Dan du Preez, 7- Tyler Paul y 6- Jacques Vermeulen; 5- Hyron Andrews y 4- Ruben van Heerden; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Kerron van Vuuren y 1- Mzamo Majola.

Ingresaron: 17- Thomas du Toit, 20- Luke Stringer, 21- Cameron Wright, 22- Jeremy Ward y 23- Rhyno Smith.

No ingresaron: 16- Cullen Collopy, 18- John-Hubert Meyer y 19- Gideon Koegelenberg.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 22´ Penal de Josh Stander (Stormers 3-0 Sharks). 29´ Try de Rhyno Smith (Stormers 3-5 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ y 36´ Penales de Josh Stander y Jean-Luc du Plessis (Stormers 9-5 Sharks). 40+1´ Try de Lukhanyo Am convertido por Rob du Preez (Stormers 9-12 Sharks).

Árbitro: AJ Jacobs (Sudáfrica).

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo).

Bulls 48-27 Lions:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Cornal Hendricks; 13- Johnny Kotzé y 12- Burger Odendaal; 11- Rosko Specman; 10- Handré Pollard (C) y 9- André Warner; 8- Duane Vermeulen, 7- Hanro Liebenberg y 6- Marco van Staden; 5- RG Snyman y 4- Jannes Kirsten; 3- Trevor Nyakane, 2- Jaco Visagie y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Johan Grobbelaar, 17- Simphiwe Matanzima, 18- Wiehahn Herbst, 19- Eli Snyman, 20- Ruan Steenkamp, 21- Ivan van Zyl, 22- Manie Libbok y 23- Divan Rossouw.

Amonestado: ST 7´ RG Snyman.

Entrenador: Pote Human.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Tyrone Green; 13- Lionel Mapoe y 12- Elton Jantjies; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Shaun Reynolds y 9- Ross Cronjé; 8- Hacjivah Dayimani, 7- Vincent Tshituka y 6- Cyle Brink; 5- Marvin Orie y 4- Rhyno Herbst; 3- Carlü Sadie, 2- Malcolm Marx (C) y 1- Dylan Smith.

Ingresaron: 16- Jan-Henning Campher, 17- Nathan McBeth, 18- Johannes Jonker, 19- Reinhard Nothnagel, 20- Marnus Schoeman, 21- Dillon Smit, 22- Wandisile Simelane y 23- Courtnall Skosan.

Entrenador: Swys de Bruin.

Puntos en el primer tiempo: 0´ Try de Hacjivah Dayimani convertido por Elton Jantjies (Bulls 0-7 Lions). 3´ Try de Hanro Liebenberg convertido por Handré Pollard (Bulls 7-7 Lions). 9´ Penal de Elton Jantjies (Bulls 7-10 Lions). 10´ Try de Marco van Staden convertido por Handré Pollard (Bulls 14-10 Lions). 14´ Drop de Andries Coetzee (Bulls 14-13 Lions). 15´ y 19´ Tries de Lizo Gqoboka y Burger Odendaal convertidos por Handré Pollard (Bulls 28-13 Lions). 24´ Penal de Handré Pollard (Bulls 31-13 Lions)+. 29´ y 36´ Penales de Elton Jantjies (Bulls 31-19 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Penal de Elton Jantjies (Bulls 31-22 Lions). 15´ Try de Cyle Brink (Bulls 31-27 Lions). 19´ Try de Cornal Hendricks convertido por Handré Pollard (Bulls 36-27 Lions). 24´ Try de Handré Pollard convertido por él mismo (Bulls 43-27 Lions). 30´ Try de Manie Libbok (Bulls 48-27 Lions).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld (Pretoria).

Posiciones finales:

Conferencia Australiana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Brumbies (C) 48 16 +64 2- Rebels (E) 34 16 -72 3- Waratahs (E) 30 16 -48 4- Reds (E) 28 16 -53 5- Sunwolves (E) 12 16 -290

Conferencia Neozelandesa:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders (C) 58 16 +240 2- Hurricanes (C) 53 16 +82 3- Chiefs (C) * 36 16 -14 4- Highlanders (C) * 36 16 +49 5- Blues (E) 30 16 -22

Conferencia Sudafricana:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Jaguares (C) 51 16 +109 2- Bulls (C) 41 16 +41 3- Sharks (C) 37 16 +8 4- Lions (E) 35 16 -77 5- Stormers (E) 35 16 -22

Referencias:

(C): clasificados a cuartos de final.

(E): eliminados.

*: pese a haber terminado con peores diferenciales, Chiefs y Lions finiquitaron su campaña por encima de Highlanders y Stormers debido a que ganaron más partidos. Ese criterio prima en el reglamento del campeonato.

Cuartos de final (21 y 22 de junio):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Crusaders-Highlanders 19:05 Jaguares-Chiefs

Sábado: