Dos kiwis entre los cuatro mejores del Super Rugby

La anteúltima estación antes de la cabecera ya es parte de la historia. Christchurch, Wellington y Canberra, además de Buenos Aires (que ya fue tratada anteriormente), albergaron los cuatro cruces de cuartos de final. Y ya sabemos quiénes, junto al representativo de la UAR, serán parte de la gran cartelera que se avecina el próximo fin de semana: Crusaders, Hurricanes y Brumbies.

En la primera de las ciudades mencionadas, el reciente renombrado recinto de los ‘Saders (por motivos comerciales, pasó de AMI a Orangetheory) vibró al compás de la fabulosa performance del vigente bicampeón: ante 14 mil espectadores, los dirigidos por Scott Robertson le ganaron a Highlanders por 38-14. La clave, sin duda alguna, fue la amarilla que recibió Liam Squire en el elenco perdedor. Del 17-14 parcial, los de Dunedin, -NdR: despidieron, temporáneamente, a Waisake Naholo, Luke Whitelock, Tom Franklin, al mismísimo Squire y a su máxima gloria, Ben Smith, quienes continuarán sus carreras en otros lares- recibieron dos tries en diez minutos y se fueron totalmente del encuentro. También influyó el oficio del dueño de casa, fundamentalmente en las formaciones fijas y en el momentum, que equivale a ese lapso de tiempo en el cual se decanta la balanza a favor de uno u otro.

No muy lejos de allí, a exactamente 439 kilómetros, Wellington, la capital de Nueva Zelanda, sufrió hasta el último instante con la producción de sus ‘Canes: en el Estadio Regional, con más de 16 mil personas presentes, los dirigidos por John Plumtree batieron a Bulls por 35-28 y ahora tendrán que viajar a Christchurch para verse las caras con Kieran Read, Sam Whitelock, Richie Mo’unga y compañía. No fue la mejor actuación de los capitaneados por Dane Coles, quienes no pudieron imponer su juego ante un adversario sin demasiadas ideas pero que siempre supo qué quiso hacer dentro de la cancha.

Por su parte, Brumbies, en el GIO, su fortín, despedazó a Sharks con un lapidario 38-13. Si bien la diferencia fue de 25 puntos y en este deporte es considerada una distancia holgada, la realidad indica que los de Durban, quienes se retiraron cabizbajos y ya pensando en la próxima campaña, debieron haber encajado más tries en su travesía por la tierra de los Wallabies. Esta contienda se decidió en el primer tiempo debido a las 24 unidades recibidas por la visita y a los tan solo dos penales que pudo acertar Curwin Bosch, apertura de la escuadra con base en Durban. ¿Adónde se van los vencedores? ¡¡¡A Vélez!!! Sí, señoras y señores, serán el último escollo de nuestros Jags antes de una hipotética e historiquísima final en el hemisferio sur.

Cuartos de final (21 y 22 de junio):

Viernes:

Crusaders (Nueva Zelanda) 38-14 Highlanders (Nueva Zelanda) Jaguares (Argentina) 21-16 Chiefs (Nueva Zelanda)

Sábado:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 35-28 Bulls (Sudáfrica) Brumbies (Australia) 38-13 Sharks (Sudáfrica)

Síntesis de los partidos:

Crusaders 38-14 Highlanders:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Sevu Reece; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Bryn Hall; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd y 6- Whetu Douglas; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Tim Perry, 18- Michael Alaalatoa, 19- Luke Romano, 20- Jordan Taufua, 21- Mitchell Drummond, 22- Mitchell Hunt y 23- Braydon Ennor.

Entrenador: Scott Robertson.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Rob Thompson y 12- Teihorangi Walden; 11- Patelesio Tomkinson; 10- Josh Ioane y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- James Lentjes y 6- Liam Squire; 5- Tom Franklin y 4- Jackson Hemopo; 3- Tyrel Lomax, 2- Liam Coltman y 1- Dan Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Ayden Johnstone, 18- Siate Tokolahi, 19- Josh Dickson, 20- Dillon Hunt, 21- Kayne Hammington, 22- Marty Banks y 23- Elliot Dixon.

Amonestado: ST 4´ Liam Squire.

Entrenador: Aaron Mauger.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Richie Mo’unga (Crusaders 3-0 Highlanders). 16´ Try de Patelesio Tomkinson convertido por Josh Ioane (Crusaders 3-7 Highlanders). 21´ Try de David Havili convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 10-7 Highlanders). 27´ Try de Richie Mo’unga convertido por él mismo (Crusaders 17-7 Highlanders). 35´ Try de Teihorangi Walden convertido por Josh Ioane (Crusaders 17-14 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 7´ y 15´ Tries de Whetu Douglas y Michael Alaalatoa convertidos por Richie Mo’unga (Crusaders 31-14 Highlanders). 28´ Try de Richie Mo’unga convertido por él mismo (Crusaders 38-14 Highlanders).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: AMI (Christchurch).

Jaguares 21-16 Chiefs:

Jaguares: 15- Emiliano Boffelli; 14- Matías Moroni; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente (C); 11- Sebastián Cancelliere; 10- Joaquín Díaz Bonilla y 9- Tomás Cubelli; 8- Javier Ortega Desio, 7- Marcos Kremer y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Santiago Medrano, 2- Agustín Creevy y 1- Mayco Vivas.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Enrique Pieretto, 19- Tomás Lezana, 20- Francisco Gorrisen y 23- Santiago Carreras.

No ingresaron: 21- Felipe Ezcurra y 22- Domingo Miotti.

Entrenador: Gonzalo Quesada.

Chiefs: 15- Solomon Alaimalo; 14- Shaun Stevenson; 13- Tumua Manu y 12- Anton Lienert-Brown; 11- Sean Wainui; 10- Jack Debreczeni y 9- Brad Weber; 8- Pita Gus Sowakula, 7- Sam Cane (C) y 6- Lachlan Boshier; 5- Tyler Ardron y 4- Brodie Retallick; 3- Angus Ta’avao, 2- Nathan Harris y 1- Atu Moli.

Ingresaron: 16- Samison Taukei’aho, 17- Aidan Ross, 18- Nepo Laulala, 19- Jesse Parete, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Marty McKenzie y 23- Alex Nankivell.

No ingresó: 20- Mitchell Jacobson.

Entrenador: Colin Cooper.

Puntos en el primer tiempo: 0´ Try de Pablo Matera (Jaguares 5-0 Chiefs). 21´ Penal de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 8-0 Chiefs). 27´ Try de Lachlan Boshier convertido por Jack Debreczeni (Jaguares 8-7 Chiefs). 36´ Penal de Jack Debreczeni (Jaguares 8-10 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ y 8´ Penales de Jack Debreczeni y Marty McKenzie (Jaguares 8-16 Chiefs). 11´ Try de Matías Moroni convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 15-16 Chiefs). 15´ y 20´ Penales de Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 21-16 Chiefs).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: José Amalfitani (Liniers).

Hurricanes 35-28 Bulls:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Wes Goosen; 13- Peter Umaga-Jensen y 12- Ngani Laumape; 11- Ben Lam; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara; 8- Gareth Evans, 7- Ardie Savea y 6- Reed Prinsep; 5- Isaia Walker-Leawere y 4- James Blackwell; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Dane Coles (C) y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- Asafo Aumua, 17- Fraser Armstrong, 18- Ben May, 19- Kane Le’aupepe, 20- Du’Plessis Kirifi, 22- Fletcher Smith y 23- Salesi Rayasi.

No ingresó: 21- Richard Judd.

Amonestado: ST 11’ Salesi Rayasi.

Entrenador: John Plumtree.

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Cornal Hendricks; 13- Jesse Kriel y 12- Johnny Kotzé; 11- Rosko Specman; 10- Handré Pollard (C) y 9- André Warner; 8- Duane Vermeulen, 7- Hanro Liebenberg y 6- Marco van Standen; 5- RG Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Jaco Visagie y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 17- Simphiwe Matanzima, 18- Wiehahn Herbst, 19- Jannes Kirsten, 20- Ruan Steenkamp, 21- Ivan van Zyl.

No ingresaron: 16- Johan Grobbelaar, 22- Manie Libbok y 23- Divan Rossouw.

Entrenador: Pote Human.

Puntos en el primer tiempo: 10’ Penal de Beauden Barrett (Hurricanes 3-0 Bulls). 12’ Try de Warrick Gelant convertido por Handré Pollard (Hurricanes 3-7 Bulls). 16’, 22’ y 26’ Tries de TJ Perenara, Ben Lam y Salesi Rayasi convertidos por Beauden Barrett (Hurricanes 24-7 Bulls). 33’ Try de Cornal Hendricks convertido por Handré Pollard (Hurricanes 24-14 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 3’ Try de Salesi Rayasi (Hurricanes 29-14 Bulls). 11’ Try-penal que(Hurricanes 29-21 Bulls). 15’ Penal de Jordie Barrett (Hurricanes 32-21 Bulls). 18’ Try de Cornal Hendricks convertido por Handré Pollard (Hurricanes 32-28 Bulls). 24’ Penal de Jordie Barrett (Hurricanes 35-28 Bulls).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: Regional de Wellington.

Brumbies 38-13 Sharks:

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Irae Simone; 11- Toni Pulu; 10- Christian Leali’ifano (C) y 9- Joe Powell; 8- Pete Samu, 7- Tom Cusack y 6- Rob Valetini; 5- Sam Carter y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Folau Fainga’a y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Connal McInerney, 17- James Slipper, 18- Leslie Leulia, 19- Darcy Swain, 20- Lachlan McCaffrey, 21- Jahrome Brown, 22- Matt Lucas y 23- Tom Wright.

Entrenador: Dan McKellar.

Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez (h) y 9- Louis Schreuder (C); 8- Dan du Preez, 7- Tyler Paul y 6- Jacques Vermeulen; 5- Hyron Andrews y 4- Ruben van Heerden; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Kerron van Vuuren y 1- Mzamo Majola.

Ingresaron: 16- Cullen Collopy, 17- Juan Schoeman, 18- Thomas du Toit, 19- Gideon Koegelenberg, 20- Luke Stringer, 21- Cameron Wright, 22- Jeremy Ward y 23- Rhyno Smith.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 0' Try de Pete Samu convertido por Christian Leali'ifano (Brumbies 7-0 Sharks). 8’ Penal de Curwin Bosch (Brumbies 7-3 Sharks). 9’ Try de Henry Speight convertido por Christian Leali'ifano (Brumbies 14-3 Sharks). 15’ Penal de Curwin Bosch (Brumbies 14-6 Sharks). 20’ Penal de Christian Leali'ifano (Brumbies 17-6 Sharks). 23’ Try de Pete Samu convertido por Christian Leali'ifano (Brumbies 24-6 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 15’ Try de André Esterhuizen convertido por Curwin Bosch (Brumbies 24-13 Sharks). 31’ y 38’ Tries de Joe Powell y Matt Lucas convertidos por Christian Leali'ifano (Brumbies 38-13 Sharks).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: GIO (Canberra).

Semifinales (28 y 29 de junio):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 20:05 Jaguares-Brumbies

Sábado: