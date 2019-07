Jaguares XV marcha a todo babor 

Pese a que arrancó dormido, al recibir una llegada al ingoal en el amanecer de la contienda, la escuadra dirigida por Ignacio Fernández Lobbe pasó por encima a su adversario de turno. De esta manera, ya son quince puntos sobre quince posibles. 100 % de efectividad. Antes de pisar la ciudad costera, los argentinos habían sido verdugos de Griffons (50-43, en Welkom) y Boland Cavaliers (54-17, en Pötchefstroom, su fortín durante esta competición).

- Otros resultados de la fecha: Boland Cavaliers 38-39 Eastern Province Elephants, Griffons 36-36 SWD Eagles y Leopards 7-12 Valke Falcons.

Los capitaneados por Francisco Gorrisen marcaron distancias en el primer tiempo con ¡49 puntos! Sí, siete tries: dos de Domínguez, dos de Juan Pablo Castro, mientras que Facundo Cordero, Lucio Sordoni y Leonel Oviedo facturaron en una ocasión. Luego, en los cuarenta minutos finales, Domínguez volvió a aparecer en los primeros instantes, mientras que Facundo Cordero (2), Teo Castiglioni y José Luis González completaron el trámite.

- Posiciones: 1- Jaguares XV (15 puntos y +110 de diferencial), 2- Valke Falcons (12 y +22), 3- SWD Eagles (11 y +20), 4- Griffons (9 y -3), 5- Eastern Province Elephants (7 y -6), 6- Boland Cavaliers (7 y -27), 7- Leopards (5 y -22) y 8- Border Bulldogs (0 y -94).

Debido a que esta segunda categoría del torneo más prestigioso de Sudáfrica no se televisa, es imposible realizar un análisis puntilloso sobre qué está ocurriendo con Jaguares XV en la casa de los Springboks. Lo único que sí está claro es que esta división parece quedarle demasiado chica. Tres encuentros, puntaje ideal y más de cincuenta puntos en cada una de sus actuaciones.

- Próxima semana (exceptuando Eastern Province Elephants-Jaguares XV): SWD Eagles-Boland Cavaliers, Valke Falcons-Griffons y Leopards-Border Bulldogs.

¿Qué es lo que se avecina? El viernes o el sábado, en Puerto Elizabeth, se cruzarán con Eastern Province Elephants, que es el equipo "B" de los Southern Kings, miembro del PRO 14 y con pasado en el Super Rugby. Probablemente se dé el regreso de Bautista Delguy tras más de cuatro meses de inactividad. Será una nueva chance para ganar con holgura y para que la marcha continúe a todo babor.

Síntesis del partido:

Border Bulldogs (12): 15- Sphelele Zono; 14- Lelethu Gcilitshana; 13- Lonwabo Ntleki y 12- Siphosetu Tom; 11- Asithandile Mrubata; 10- Aphiwe Stemele y 9- Bangihlombe Kobese; 8- Sokuphumla Xakalashe, 7- Billy Dutton (C) y 6- Onke Dubase; 5- Athenkosi Khetani y 4- Ayabonga Nomboyo; 3- Thabo Ntunja, 2- Vuyisani Mavuso y 1- Yanga Xakalashe.

Ingresaron: 16- Lubabalo Lento, 17- Masonwabe Ngcem, 18- Mihlali Mosi, 19- Ntokozo Vidima, 20- Anele Zweni, 21- Lwandile Mapuko y 23- Mihlali Nchukana.

Entrenador: Tiger Mangweni.

Jaguares XV (78): 15- Santiago Carreras; 14- Facundo Cordero; 13- Juan Pablo Castro y 12- Juan Cruz Mallía; 11- Julián Domínguez; 10- Domingo Miotti y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Santiago Montagner, 7- Santiago Grondona y 6- Francisco Gorrisen (C); 5- Ignacio Calas y 4- Jerónimo Ureta; 3- Lucio Sordoni, 2- Leonel Oviedo y 1- Javier Díaz.

Ingresaron: 16- José Luis González, 17- Nicolás Solveyra, 18- Rodrigo Martínez, 19- Lucas Santa Cruz, 20- Lautaro Bavaro, 21- Gregorio del Prete y 22- Teo Castiglioni.

Entrenador: Ignacio Fernández Lobbe.

Puntos en el primer tiempo: 1’ Try de Onke Dubase convertido por Aphiwe Stemele (Border Bulldogs 7-0 Jaguares XV). 5’, 12’, 17’ y 25' Tries de Juan Pablo Castro, Leonel Oviedo, Lucio Sordoni y Julián Domínguez convertidos por Domingo Miotti (Border Bulldogs 7-28 Jaguares XV). 29’ y 33’ Tries de Julián Domínguez y Juan Pablo Castro convertidos por Domingo Miotti (Border Bulldogs 7-42 Jaguares XV). 37’ Try de Lelethu Gcilitshana (Border Bulldogs 12-42 Jaguares XV). 40’ Try de Facundo Cordero convertido por Domingo Miotti (Border Bulldogs 12-49 Jaguares XV).

Puntos en el segundo tiempo: 2' y 16’ Tries de Julián Domínguez y Teo Castiglioni (Border Bulldogs 12-59 Jaguares XV). 32’ Try de Facundo Cordero convertido por Domingo Miotti (Border Bulldogs 12-66 Jaguares XV). 37’ Try de Facundo Cordero (Border Bulldogs 12-71 Jaguares XV). 40’ Try de José Luis González convertido por Domingo Miotti (Border Bulldogs 12-78 Jaguares XV).

Árbitro: Griffin Colby (Sudáfrica).

Estadio: Police Park (East London).