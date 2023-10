Los Pumas vencieron a Japón y se metieron en los Cuartos de final del Mundial 2023

El Seleccionado argentino de rugby clasificó hoy a los Cuartos de final del Mundial de Francia 2023 al vencer a Japón por 39 a 27 en la quinta fecha de la primera ronda. El equipo conducido por el australiano Michael Cheika, aseguró en el Stade de la Beaujoire, de la ciudad de Nantes el segundo puesto del Grupo D escoltando a Inglaterra, clasificado primero.



Bajo el aliento de miles de argentinos en las gradas, Los Pumas se jugaban un encuentro a todo o nada porque el ganador clasificaba a la próxima ronda y lo pudieron hacer dando un paso más adelante contra los asiáticos.



Argentina pegó primero tras un line de Santiago Chocobares que se escapó solo y apoyó el primer try del encuentro. Allí, se desató la euforia de los hinchas albicelestes para impulsar a Emiliano Bofelli que no falló en la conversión y el tanteador se puso 10-0 a favor del seleccionado argentino.



Japón insistió, ganó terreno y a los 16 minutos de la primera etapa igualó el marcador con un try de Fakatava convertido por Matsuda. A los 23´, se produjo el primer cambio obligado para Argentina por la salida de Pablo Matera, que dejó el campo de juego lesionado e ingresó Matías Alemanno, que cumplió su caps 91 con Los Pumas.



El seleccionado argentino luego aprovechó la superioridad numérica por la tarjeta amarilla a Peter Labuschagne y a los 27´, Juan Cruz Mallía capturó una pelota en el aire y arrancó una jugada que conduo Gonzalo Bertranou y que terminó en un try del tucumano, Mateo Carreras. Argentina se volvía a poner arriba en el marcador, por 12-7.



A tres minutos del final, los japoneses sorprendieron a la defensa argentina y Saito marcó el segundo try del elenco nipón. El apertura rival cerró el primer tiempo con un triunfo albiceleste por la mínima, 15-14.



En el complemento, Argentina perdió contacto con la pelota pero se hizo fuerte en territorio ajeno cuando Mateo Carreras anotó el segundo try en su cuenta personal. Bofelli sumó una nueva conversión y le dio vida al conjunto de Cheika que estiró la ventaja, poniéndose 22-14 arriba.



Lo que siguió fue todo a favor de los asiáticos, un penal de Matsuda a los 11´ y un drop de Lameki a los 15´, pusieron a los japoneses 22-20 en el tanteador. Pero Los Pumas seguían en partido. Bofelli rompió la defensa rival y anotó su try, además sumó con la conversión para llevar la diferencia a 9 puntos, 29-20.



Japón descontó y se puso a dos. Mateo Carreras volvió a desatar la locura con su tercer try. El partido estaba cerrado y el desahogo argentino fue total. Con Nicolás Sánchez en cancha, Argentina sumó tres puntos más con un penal y Los Pumas aventajaban 39-27 a Japón.



🛩️🇦🇷 Próximo destino, cuartos de final.



🍿🎬 Mirá lo mejor del triunfo 39-27 de #LosPumas frente a Japón por la última fecha del grupo D.#RWCxESPNenStarPlus #PUMASxESPNhttps://t.co/wmiIHKRGsr — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 8, 2023



El fantasma de volverse a casa en primera ronda quedó atrás y a un minuto del final los jugadores se abrazaban y la hinchada victoreaba. Luego de 8 años, Los Pumas volvían a clasificar a los Cuartos de Final de un mundial. Es la quinta vez en su historia como había sucedido en 1999, 2007, 2011 y 2015.



De esta manera, Argentina cerró la primera fase con un balance de tres victorias y una derrota. Y se enfrentará en Cuartos ante Gales, el próximo sábado 14 de octubre desde las 12:00 horas, en el Stade de Marsella.