El historial adverso de Los Pumas frente a Gales

Los Pumas están entre los ocho mejores equipos del Mundial de Francia 2023 y este sábado tienen una nueva cita con la historia cuando enfrenten a Gales por los Cuartos de final del torneo más importante de la disciplina. Sin dudas, el equipo conducido por Michael Cheika sabe que tendrá un hueso hueso duro de roer.



El duelo del sábado en el Estadio Velodrome de Marsella, desde de las 12:00 horas, entre Argentina y los Dragones Rojos será el enfrentamiento 25 entre ambos seleccionados, con el historial favorable para al combinado europeo: 15 victorias, 2 empates (9-9 en 1968 y 20-20, en 2021) y 7 triunfos albicelestes.



Además, será la tercera vez que se cruzan en instancias mundialistas donde siempre lo hicieron en fase de grupos. Gales se quedó con los buenos recuerdos: triunfo por 16-7 en 1991 y victoria, 23-18, en la Copa del Mundo de 1999.

El primer duelo

La primera vez que jugaron fue en el 1968, durante el tour de Gales por nuestro país. En aquel entonces, Los Pumas vencieron 9-5 a los europeos. El seleccionado argentino consiguió su primera victoria ante una de las potencias europeas. La base de aquel equipo era la de 1965, durante la gira por Sudáfrica, y que había conseguido instalar a la Argentina en el mundo. La Albiceleste ganó el primer test y se adjudicó la serie al empatar el segundo en 9 tantos. Los encuentros se disputaron en la sección Jorge Newbery en GEBA ante una multitud que desbordó las instalaciones







Argentina disputó 10 partidos de local y supo festejar únicamente cuatro veces en 1968, 2004, y los dos test matches de 2006. Gales jugó de local en 13 oportunidades y los Pumas ganaron allí en 2001, 2012 y 2021.

El último antecedente

El último cruce entre Los Pumas y los Dragones Rojos fue en la ventana internacional de noviembre de 2022, con victoria galesa por 20-13, en Cardiff. Argentina empezó imponiendo condiciones en el césped de los Dragones con un Emiliano Bofelli determinante. El wing anotó dos penales consecutivos durante los primeros minutos de la primera parte. Pero luego, los locales se hicieron fuerte en casa y dieron vuelta el encuentro. Faletau marcó el primer try para los de rojo, y después sumó tres puntos para llevar el marcador a 10-6.



En el complemento, los anfitriones dominaron las acciones de juego. Tomos Williams marcó el segundo try de Gales y Anscombe no perdonó en la conversión. Mas tarde, Los Pumas achicaron la diferencia gracias al try de Nicolás Chaparro y la conversión favorable de Bofelli. Sin embargo, nada iba a cambiar para el combinado nacional que cayó ante un Gales sin muchas luces de local.







Remontándose en el tiempo, la última victoria amplia de Argentina sobre Gales fue en 2021, cuando se impuso por 33-11. Bajo un intenso calor, Los Pumas ganaron en Cardiff luego de 9 años y redondearon una ventana internacional sin derrotas en julio.



El séptimo triunfo celeste y blanco sobre los galeses fue mientras el equipo era dirigido por Mario Ledesma. Las fortalezas ese día estuvieron en los contactos, el scrum y en el line, en el grupo de forwards que dominó el partido. A su vez, la ventaja debió ser mas amplia para Los Pumas pero les faltó precisión.







La derrota más desfavorable para el elenco nacional ante Gales se dio en 2013, cuando cayeron 40 a 6, en la ventana de noviembre.



Por lo que el dato a tener en cuenta esta vez es que, la Albiceleste nunca pudo vencer a los galeses en un mundial e intentará ir por esa hazaña para alcanzar nuevamente una semifinal como lo hizo en 2015.

HISTORIAL COMPLETO

12/11/2022:

Gales 20 vs Argentina 13, en Cardiff



10/07/2021:

Gales 20 vs Argentina 20, en Cardiff



07/07/2021:

Gales 11 vs Argentina 33, en Cardiff



16/06/2018:

Argentina 12 vs Gales 30, en Santa Fe



09/06/2018:

Argentina 10 vs Gales 23, en San Juan



12/11/2016:

Gales 24 vs Argentina 20, en Cardiff



16/11/2013:

Gales 40 vs Argentina 6, en Cardiff



10/11/2012:

Gales 12 vs Argentina 26, en Cardiff



20/08/2011:

Gales 28 vs Argentina 13, en Cardiff



21/11/2009:

Gales 33 vs Argentina 16, en Cardiff



18/08/2007:

Gales 27 vs Argentina 20, en Cardiff



17/06/2006:

Argentina 45 vs Gales 27, en Buenos Aires (Vélez)



11/06/2006:

Argentina 27 vs Gales 25, en Puerto Madryn



19/06/2004:

Argentina 20 vs Gales 35, en Buenos Aires (Vélez)



12/06/2004:

Argentina 50 vs Gales 44, en Tucumán



10/11/2001:

Gales 16 vs Argentina 30, en Cardiff



01/10/1999:

Gales 23 vs Argentina 18, en Cardiff (RWC)



12/06/1999:

Argentina 16 vs Gales 23, en Buenos Aires (Ferro)



05/06/1999:

Argentina 26 vs Gales 36, Buenos Aires (Ferro)



21/11/1998:

Gales 43 vs Argentina 30, en Llanelli



09/10/1991:

Gales 16 vs Argentina 7, en Cardiff (RWC)



16/10/1976.

Gales 20 vs Argentina 19, en Cardiff



28/09/1968:

Argentina 9 vs Gales XV 9, en Buenos Aires (GEBA)



14/09/1968:

Argentina 9 vs Gales XV 5, en Buenos Aires (GEBA)