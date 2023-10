Los Pumas vs Gales: para escribir una nueva página dorada en el rugby

Este sábado, la Selección Argentina de rugby enfrenta a Gales en Marsella por los Cuartos de final del Mundial de Francia 2023, desde las 12:00 horas de nuestro país. El conjunto dirigido por Michael Cheika buscará vencer por primera vez en estas instancias a los rojos y alcanzar una semifinal como lo hizo en 2015. El rival, con el que posee un historial extenso pasó primero e invicto del grupo C.



Los Pumas llegaron a estar entre los ocho mejores luego de un arranque irregular ante Inglaterra, y de un camino de menor a mayor tras vencer a Samoa, Chile y Japón. Finalizando en la segunda posición del grupo D. Mientras que Gales superó a Fiji, Portugal, Australia y Georgia.



El DT de la Albiceleste confirmó cuatro ingresos para jugar contra los europeos: Facundo Isa y Tomás Cubelli, en lugar del lesionado Pablo Matera y de Gonzalo Bertranou. El cambio del medio scrum es táctico debido a que el jugador de 34 años brindaría mas experiencia en la cancha y fue elegido por su calidad e impacto, en un puesto similar al que jugaba el entrenador.



El elenco nacional intentará mostrar todo su potencial, soltarse, para así cumplir con su plan de juego. Será vital que mantenga las buenas obtención en los lines, los avances en el maul, y la limpieza en los rucks. Además, el plantel debe hacerse fuerte en el scrum, mejorar en las salidas y acertar en los tackles, sin errar la puntería a la hora de los penales, tries y conversiones. La clave estará en lo mental, la actitud y la conducción.

Tomás Cubelli será el 9 en lugar de Gonzalo Bertranou. Foto: @lospumas.



El entrenador de los Dragones Rojos, Warren Gatland, hará 7 cambios con respecto al último partido con Georgia donde gran parte del equipo estuvo integrado por suplentes: regresará ell medio apertura Dan Biggar quien se había perdido las últimas dos presentaciones y hará pareja de medios con Gareth Davis.



Aaron Wainwright reemplazará a Taulupe Fataleu, el tercera línea que se fracturó el brazo. También, en la tercera línea estará Jac Morgan.



El conjunto galés no es brillante pero si muy pragmático. Usa mucho el pie, no arriesga mas de lo necesario y sabe que será un duelo parejo ante los sudamericanos.



El choque de hoy será el enfrentamiento 25 entre ambos seleccionados, con el historial favorable para al combinado europeo: 15 victorias, 2 empates (9-9 en 1968 y 20-20, en 2021) y 7 triunfos albicelestes.

Los Pumas v Gales. 𝟭𝟵𝟲𝟴-𝟮𝟬𝟮𝟯



Marsella. Capítulo 25 de la historia 🇦🇷 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#SomosLosPumas pic.twitter.com/kWZOXVR3xr

— Los Pumas (@lospumas) October 13, 2023

Además, será la tercera vez que se cruzan en instancias mundialistas donde siempre lo hicieron en fase de grupos. Gales se quedó con los dos triunfos: por 16-7 en 1991 y, 23-18, en la Copa del Mundo de 1999.

Nuestra última vez en cuartos de final de una Copa del Mundo. ¿Te acordás de este partido?

— Los Pumas (@lospumas) October 13, 2023

El ganador del partido, se enfrentará en semifinales el próximo viernes en París, con el vencedor de Nueva Zelanda- Irlanda, que juegan este sábado a las 16 horas.

Último antecedente

El último cruce entre Los Pumas y los Dragones Rojos fue en la ventana internacional de noviembre de 2022, con victoria galesa por 20-13, en Cardiff. Argentina empezó imponiendo condiciones en el césped de los Dragones con un Emiliano Bofelli determinante. El wing anotó dos penales consecutivos durante los primeros minutos de la primera parte. Pero luego, los locales se hicieron fuerte en casa y dieron vuelta el encuentro. Faletau marcó el primer try para los de rojo, y después sumó tres puntos para llevar el marcador a 10-6.



En el complemento, los anfitriones dominaron las acciones de juego. Tomos Williams marcó el segundo try de Gales y Anscombe no perdonó en la conversión. Mas tarde, Los Pumas achicaron la diferencia gracias al try de Nicolás Chaparro y la conversión favorable de Bofelli. Sin embargo, nada iba a cambiar para el combinado nacional que cayó ante un Gales sin muchas luces de local.





ALINEACIONES

LOS PUMAS: Juan Cruz Mallía; Emiliano Bofelli, Lucio Cinti, Santiago Chocobares, Mateo Carreras; Santiago Carreras, Tomás Cubelli; Facundo Isa, Marcos Kremer; Juan Martín González; Tomás Lavanini, Guido Petti; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya (C); Tomás Gallo. DT: Michael Cheika.



Suplentes: Agustín Creevey, Joel Schiavi, Eduardo Bello, Matías Alemanno, Rodrigo Bruni, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez, Matías Moroni.



GALES: Gareth Thomas, Ryan Elias, Tomas Francis; Wil Rowlands, Adam Beard; Jac Morgan, Tommy Reffell, Aaron Wainwright; Garet Davies, Dan Biggar; Josh Adams, Nick Tompkins, George North, Louis Rees-Zammit; Liam Willliams. DT: Warret Gathland.



Suplentes: Dewi Lake, Corey Domachowski, Dilon Lewis, Dafydd Jenkinsm, Christ Tshiunza, Tomos Williams, Sam Costelow, Rio Dyer.



ESTADIO: Stade Vélodrome, Marsella, Francia.

ÁRBITRO: Jaco Peyper (Sudáfrica).

HORA: 12.00 (Arg), 06: 30 (Fra).

TV: Star+, ESPN, TV Pública.