Con el fixture del Top 12, el Rugby espera el Año Nuevo

Fuente:A Pleno Rugby

El miércoles 21, la URBA sorteó los cruces para el Top 12 que dará inicio el 29 de abril y tendrá fecha de finalización para el 11 de noviembre. Comenzado el último fin de semana del cuarto mes del año la ida hasta el 22 de julio, donde se dará por terminado la primera parte del certamen para que se lleve a cabo el receso hasta el 5 de agosto donde el rugby Top 12 abrirá la vuelta hasta el 28 de octubre. Las semifinales serán el primer fin de semana de noviembre (4 y 5) y la final se llevará a cabo el 11, donde se dará un nuevo campeón del torneo.

Los clubes que participarán en esta temporada son:Belgrano Athletic (Campeón 2016), CASI, CUBA, San Luis, Alumni, Regatas Bella Vista, La Plata, SIC, Hindú. Pucará, Newman y Atlético del Rosario. Ya no se contará con la presencia de los clubes, Los Tilos y Mariano Moreno, quiénes participaron en la edición del Top 14 del 2016, por lo tanto en esta temporada no se contará con el clásico de La Plata, pero si se podrá disfrutar del clásico de San Isidro.

En la séptima fecha (17 de junio) se dará el choque entre Hindú vs Belgrano Athletic, donde se pondrá en juego una revancha para los elefantes mientras que los del Virrey del Pino revalidarán la supremacía que demostraron en la final del 2016.



La primera fecha será:

Hindú – Atlético del Rosario

CUBA – SIC

San Luis – La Plata

CASI – Belgrano Athletic

Pucará – Regatas Bella Vista

Newman – Alumni