Los elegidos para la segunda función

Foto: el capitán Agustín Creevy, a la izquierda de la pantalla, y el entrenador en jefe Raúl Pérez, a la derecha de la misma, dos de las personas más importantes en la estructura de Jaguares. Crédito: Jaguares.

Se avecina el 2017 y, pese a que la gran mayoría de los jugadores que forman parte de Jaguares y Pumas aún siguen de vacaciones, el staff técnico de la franquicia, con Raúl Pérez como entrenador en jefe, ya puso manos a la obra y empezó a diagramar un el segundo desafío en el certamen de equipos más importante del hemisferio sur.

Para los capitaneados por Agustín Creevy, el punto de partida será el próximo lunes, en las instalaciones del BACRC, en San Fernando, uno de los tantos municipios que conforman la zona norte del Gran Buenos Aires. Allí, el surgido en San Luis y 43 jugadores comenzarán a calentar el motor de cara al puntapié inicial en el estadio Nelson Mandela Bay, el hogar de los Kings, el elenco más flojo del Super Rugby 2016.

Para este año habrá varias novedades dentro del plantel. Se suman, en primera instancia, cinco hombres que ya son conocidos dentro del sistema: Santiago Portillo, Joaquín Díaz Bonilla, Bautista Ezcurra, Santiago Álvarez Fourcade y Benjamín Macome, quien regresa a la Argentina tras su paso por el Bayonne francés. Portillo y Díaz Bonilla, de gran año en el ámbito doméstico, estuvieron con Argentina XV -tercer equipo en importancia, según el orden de la entidad madre del rugby nacional-; Ezcurra y Álvarez Fourcade, por su parte, estuvieron abocados al juego reducido con los Pumas 7´s. ¿La frutilla del postre? La participación en la vuelta del rugby a los Juegos Olímpicos, y nada menos que en Río de Janeiro como sede.

Más allá de las cinco fuentes de energía nuevas que tendrá Jaguares en su segundo año de aprendizaje, no todas han sido buenas noticias para Pérez y compañía. El polifuncional back Lucas González Amorosino, quien comenzó a tener repercusión pública tras el recordado try a Escocia en el Mundial de Nueva Zelanda 2011, no apareció dentro del plantel y su futuro es una incógnita. ¿Continuará su carrera en Pucará, club en el que se formó como jugador y, en buena parte, también como persona? Aún no se sabe. Otro que tampoco seguirá es el pilar Felipe Arregui, quien actualmente milita en Edimburgo, una de dos franquicias que tiene Escocia en el Pro12 (liga Celta). Ambos se suman a la baja ya anunciada del cordobés Joaquín Paz, con presente en el Calvisano de Italia.

¿Estos son los nombres que afrontarán el Super Rugby 2017? En un principio, sí. Estos elegidos, los que fueron anunciados por el sitio oficial y las redes sociales de la franquicia de la UAR, entrenarán bajo el calor bonaerense desde la próxima semana. ¿Pueden haber cambios? Claro que sí. Argentina XV, que tiene a la Americas Rugby Championship en el horizonte inmediato, puede otorgarle (o quitarle) jugadores a Jaguares.

Ya está todo preparado. La cuenta regresiva para el silbatazo en Puerto Elizabeth ya ha empezado a consumarse. Kings, el primer objetivo. Para llegar en óptimas condiciones, ¿qué mejor que una buena preparación?

Listado completo de Jaguares para el Super Rugby 2017:

Jugador Puesto Cristian Bartoloni Pilar Santiago García Botta Pilar Facundo Gigena Pilar Ramiro Herrera Pilar Lucas Noguera Paz Pilar Enrique Pieretto Pilar Roberto Pieretto Pilar Nahuel Tetaz Chaparro Pilar Facundo Bosch Hooker Agustín Creevy Hooker Julián Montoya Hooker Matías Alemanno Segunda línea Juan Cruz Guillemaín Segunda línea Marcos Kremer Segunda línea Ignacio Larrague Segunda línea Tomás Lavanini Segunda línea Guido Petti Segunda línea Rodrigo Báez Tercera línea Facundo Isa Tercera línea Juan Manuel Leguizamón Tercera línea Tomás Lezana Tercera línea Benjamín Macome Tercera línea Pablo Matera Tercera línea Javier Ortega Desio Tercera línea Santiago Portillo Tercera línea Leonardo Senatore Tercera línea Gonzalo Bertranou Medio scrum Felipe Ezcurra Medio scrum Martín Landajo Medio scrum Joaquín Díaz Bonilla Apertura Nicolás Sánchez Apertura Santiago González Iglesias Apertura/Centro Juan Martín Hernández Apertura/Centro Gabriel Ascárate Centro Jerónimo de la Fuente Centro Bautista Ezcurra Centro Santiago Álvarez Fourcade Centro/Wing Matías Moroni Centro/Wing Matías Orlando Centro/Wing Santiago Cordero Wing Manuel Montero Wing Emiliano Boffelli Wing/Fullback Ramiro Moyano Wing/Fullback Joaquín Tuculet Fullback