A olvidarse del 2016 y volver a empezar

Foto: ¡Se terminaron las vacaciones! El capitán Agustín Creevy (centro de la imagen) estira junto al octavo Leonardo Senatore (izquierda) y al pilar izquierdo Lucas Noguera Paz, a la derecha del surgido en San Luis. Crédito: Jaguares.

Punto de partido, ¿y de inflexión? Es una respuesta que recién la conoceremos con el correr de los partidos. Jaguares, la única escuadra argentina que forma parte del Super Rugby -el mejor torneo de equipos del hemisferio sur y, tal vez, del planeta rugbístico-, sabe que el comienzo del 2017 será clave. ¿Qué tan importante puede llegar a la producción de la franquicia de cara al futuro? A nivel grupal, fundamental o, según algunos, decisiva. Este mismo grupo que hoy empezó a trabajar en la zona norte del conurbano bonaerense será -casi con seguridad- el mismo que represente a los Pumas en las ventanas de junio, noviembre y, como frutilla del postre, en el Rugby Championship.

Dicho esto, ¿el rendimiento de Jaguares en el Super Rugby se vuelve decisivo? Esta pregunta, a diferencia de la primera, se responde por sí sola. La mentalidad, un aspecto que quedó en el debe de los contratados por la UAR en el 2016, jugará un rol primordial a lo largo de la temporada. No será lo mismo ganar por 2 ó 3 puntos que perder por la misma diferencia. Y no importa que el rival sea Kings -último en la pasada edición- o Cheetahs, equipo que sucumbió ante los albicelestes en el debut absoluto de estos últimos en el campeonato. El cómo, del que tanto hablan Raúl Pérez y Daniel Hourcade, entrenadores en jefe de Jaguares y Pumas, respectivamente, será importante, pero ya no ocupará el mismo lugar que tuvo hace un año, cuando los jugadores desconocían gran parte de las vivencias que tuvieron posteriormente.

Hoy, a más de 365 días de haber iniciado la puesta a punto para el Super Rugby 2016 -se juntaron el 4 de enero-, los capitaneados por Agustín Creevy viven una realidad distinta. ¿Ya están lo suficientemente adaptados a la competición como para ser dominadores? A priori, no, pero sí han sufrido varios ‘mazazos’ que sirvieron para darse cuenta de quiénes son y qué lugar ocupan en la esfera ovalada. También hay una realidad: en este Super Rugby 2017 no habrá organizaciones neozelandesas del otro lado. Las australianas, con Brumbies de Tomás Cubelli como principal amenaza, asoman en el horizonte de los argentinos. ¿Qué significa esto? En la previa, menor exigencia. Otro punto positivo es la cantidad de viajes: serán tres. Los dos primeros, a Sudáfrica, en los que tendrán como rivales a Kings (25/2, en Puerto Elizabeth), Stormers (4/3, en Ciudad del Cabo), Sharks (8/4, en Durban), Bulls (15/4, en Pretoria) y Lions (21/4, en Johannesburgo); el restante, a Australia, país en el que se medirán ante Waratahs (8/7, en Sídney) y, por último, frente a Rebels, el 14 de dicho mes, en Melbourne.

Volviendo a lo que respecta a la pretemporada en sí, ¿qué novedades hubo en el día de hoy? Por el lado de los lesionados, el segunda línea Tomás Lavanini y el pilar Nahuel Tetaz Chaparro trabajaron en el gimnasio y continúan recuperándose; el apertura Nicolás Sánchez y el tercera línea Santiago Portillo -una de las cinco novedades en la lista que dio Pérez el miércoles pasado- realizaron ejercicios diferenciados; el wing Emiliano Boffelli, quien se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en mayo último, se movió a la par del grupo aunque no participó en los movimientos con contacto físico. Además, de los 44 convocados por el staff técnico, el único que no estuvo presente en BACRC fue Facundo Bosch…¿próximo jugador del Agen francés?

Los Jaguares, que desilusionaron a más de uno en su primer año en el Super Rugby, ya están enfocados en lo que será su segunda performance. Falta más de un mes y medio para el debut. El rival será Kings, en Sudáfrica, un equipo al que apabullaron en Buenos Aires, pero con el cual cayeron sorpresivamente en rodeo ajeno. El primer paso será la puesta a punto desde lo físico. Luego, con el correr de los días y de los entrenamientos, en cuanto al juego. ¿Qué Jaguares veremos en este 2017? ¿Estarán para clasificar a los playoffs o volverán a quedar fuera de escena antes de lo esperado?