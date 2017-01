Seven de la Patagonia: las olas y el viento, rugby y amigos

El evento demuestra el compromiso de los clubes por el crecimiento del rugby comodorense en cada edición - Fotografía: Christian Emmer

El Seven de la Patagonia es un evento de rugby playero que se desarrolla hace 17 años y se encuentra declarado de interés Provincial y Municipal, además la URA lo reconoce como Evento de Inicio anul de las actividades de Rugby en el Patagonia, desde el 2005; el mismo cuenta como objetivo estimular el desarrollo del deporte difundiendo el espíritu del mismo y promoviendo una sana y leal competencia, como aseguran los organizadores del torneo.

También cuenta con la participación de diferentes árbitros donde los de la URA (unión de rugby austral) pueden compartir conocimientos con jueces provenientes de la URBA, uno de ellos con bastantes participaciones en esta competencia describió “Es único en el mundo, la arena es dura, los jugadores tienen una manera peculiar para jugar es totalmente diferente a lo que se puede ver en otros sitios”.

El Torneo tuvo como ganador de la Copa de Oro, por primera vez, a Calafate Rugby Club, el mismo en su equipo tenía al actual campeón del Top 14 de Belgrano Athletic, Eduardo De La Paz quién además compartió la cancha con su hermano Lucas, ambos coinciden que fue “una alegría enorme, venimos entrenando desde que terminó la temporada para este torneo y lo queríamos ganar desde hace años, y que por fin se pudo dar es una alegría completa y más con mi hermano que es una experiencia muy linda”, expresó Lucas a lo que Eduardo completo “es una alegría y un orgullo para mí ser el hermano (de Lucas) y haber salido campeón con el club”. Además el equipo coincidió en que fue un logro entre amigos y es verdaderamente lo que vale.

El segundo lugar quedó un equipo joven con varias promesas del rugby comodorense, Chenque rugby bajo el nombre de Chenque SPI, conjunto al que se le entregó la Copa Fair Play; “Es la primera vez que hacemos un equipo con mis compañeros de inferiores que recién ascendimos a primera y la verdad que es una experiencia inolvidable ya que no pensábamos llegar hasta acá. Ahora nos toca pensar en lo que viene y saber que hicimos las cosas bien”, comentó Maximiliano Ortega, quien realizó un excelente torneo y dio el pase para el try que colocó a su equipo en la final.

Además de la Copa de Oro se jugaron la de Plata y Bronce en al que los podios quedaron de la siguiente manera:

Copa de Oro: 1er Calafate RC

2do Chenque SPI

3ero Patagonia Puey

Copa de Plata: 1er Deportivo Portugués

2do Patagonia Fest de Chenque RC

3ero Minimarket la Rotonda de Atlético del Rosario

Copa de Bronce: 1er Bulls 7

2do Calafate Reina Bar de Calafate RC

3ero San Jorge GIM de San Jorge RC

Uno de los atractivos que tuvo este Seven fueron las dos clínicas brindadas en durante el mismo, uno sobre scrum por Ramiro Herrera en la cual les otorga a los jugadores consejos para el perfeccionamiento del mismo y para precaución de lesiones; la otra clínica fue dada por el ex puma José María Núñez Piossek sobre rugby infantil donde con diferentes actividades respectivas al deporte para atraer y/o consolidar el mismo en los menores. El actual Pumas y Jaguar comentó sobre su llegada a los medios presentes “Hace muchos años que no venía (7 para ser exactos)... estoy contento de estar en este Seven que jugué tantas veces, hoy me toca disfrutarlo desde el otro lado y estoy contento por eso” y agregó como consejo para los comodorenses dedicados al rugby que “Lo único que les diría es que se diviertan, lo único de este deporte es que si no lo hacés no tiene sentido, yo jugué toda la vida porque me divertía jugar, me entrené porque me gustaba divertirme el doble. El objetivo es disfrutar y armar vínculos para siempre con amigos”.