Un quinto puesto para sellar el comienzo de los Circuitos Seven del 2017

Fuente: Prensa UAR

Luego de los Juegos Olímpicos, el plantel se midió en Dubai y Ciudad del Cabo en el mes de diciembre, los primeros encuentros del World Rugby Sevens Series2016/17 y comenzarán este en el puesto 11º de la clasificación general. Igualmente el equipo tuvo encuentros en la pretemporada, el Seven de Punta y el realizado en Viña del Mar donde quedaron en primer y segundo lugar respectivamente.

Los argentinos se enfrentaron a Inglaterra, Kenia, Papúa Nueva Guinea en la primera fase de la competencia en donde lograron dos victorias y por consecuencia clasificaron a la Copa de Oro, por ende en el segundo día de juego comenzaron enfrentándose a Canadá al cual no pudieron ganarle y seguir con el objetivo, luego fueron por los franceses a los que le ganaron y luego cayeron otras dos veces. Su final por un quinto puesto fue con los locales.

Contra Nueva Zelanda, los argentinos pudieron recuperarse de las derrotas y demostrar su juego y entrenamiento previo que los califica para participar de un circuito de tal magnitud, por lo que a los locales se les impusieron con un marcador final 17-12 sobre el final. Para el tercer y cuarto puesto jugaron entre Escocia vs Canadá (28-22) y para el primer y la final fue entre Sudáfrica vs Fiji, la cual los Bocks dieron cátedra del buen rugby Seven durante los días días en especial en la final donde el tanteador quedó 26-5.



El plantel que viajó a al capital neozelandesa es:

1- Renzo Barbier (San Luis, URBA)

2- José Barros Sosa (Tucumán Lawn Tennis, Tucumán)

3- Lautaro Bazán Vélez (Córdoba Athletic, Cordobesa)

4- Lucas Bellotto (Huirapuca, Tucumán)

5- Felipe del Mestre (Pucará, URBA)

6- Matías Ferro (Tucumán Lawn Tennis, Tucumán)

7- Luciano González (La Tablada, Cordobesa)

8- Nicolás Menéndez (Lomas Athletic, URBA)

9- Matías Osadczuk (SITAS, URBA)

10- Gastón Revol (La Tablada, Cordobesa)(C)

11- Joaquín Riera (Los Tarcos, Tucumán)

12- Franco Sábato (Alumni, URBA)

13- Germán Schulz (Tala, Cordobesa)

Además de arrebatarle un puesto al seleccionado de la casa, Los Pumas 7s ya conocen su grupo, es decir, a quienes van a enfrentar en el próximo circuito (4 y 5 de febrero) en Sydney. Este será el Grupo D en donde también están los seleccionados de Canadá, Estados Unidos y Rusia.

Las posiciones del Circuito Mundial, hasta el momento, son:

1- Sudáfrica: 63 puntos

2- Fiji: 59 puntos

3- Inglaterra: 49 puntos

4- Escocia: 44 puntos

5- Nueva Zelanda: 39 puntos

6- Gales: 30 puntos

7- Francia: 28 puntos

8- Australia: 25 puntos

9- Argentina: 25 puntos

10- Kenya: 25 puntos

Algunos jugadores de la albiceleste en la previa a la competencia y en su día libre, escogió realizar conjuntamente al entrenador, Santiago Gómez Cora, la visita al único hospital de la ciudad, donde obsequiaron una camiseta firmada por el plantel y pasaron el día con los niños que se encontraban en el sitio.