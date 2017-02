Los contrincantes de Argentina XV para el Americas  Rugby Championship 2017

En la pidió de la edición pasada el campeón fue Argentina XV, segundo quedaron las Águilas, tercero Canadá - Fuente: URU oficial

Los seleccionados ya están planteando el cómo llevarán a cabo el desarrollo de su juego dentro del campo y enfrentando a cada contrincante de la mejor manera para llevarse el marcador.

Estados Unidos

Entre los llamados para representar a USA Select XV se pueden encontrar varias modificaciones con respecto a convocaciones anteriores, como es la citación del argentino Benjamín Cima el mismo está formado en el sistema norteamericano de la disciplina, además estará Rocky George por MacGinty que solo podrá estar en el primer encuentro, también está el ausentismo de Ngwenga y Manoa entre los nombres de peso que dieron el presente en las anteriores temporadas.

Los que forman parte de la plantilla, nuevamente, y se los cataloga como “de peso” para el autoestima dentro de la cancha son jugadores del estatus de Todd Clever, Cameron Dolan, Mike Te’o, Zack Test y James Hilterbrand.

Plantel:

Nate Augspurger, Chris Baumann, Demercus Beach, Nate Brakeley, Benjamín Cima, Nick Civetta, Todd Clever, Shaun Davies, Spiderman Davis, Camerón Dolan, JP Eloff, Hanco Germishuys, James Hilterbrand, Luke Hume, Matthew Jensen, Oliver Kilifi, Tony Lamborn, AJ MacGinty, Will Magie, Siaosi Mahoni, Peter Malcom, Ryan Matyas, Alex Maughan, Al McFarland, Anthony Purpura, John Quill, Blaine Schully, David Tameilau, Ben Tarr, Mike Te’o, Zack Test, Andrew Turnern, Dino Waldren, Calvin Whiting.

Canadá

Durante el tiempo que se lleve a cabo el América Rugby Championship el coach será el interino Francois Ratier ya que Kiwran Crowley renuncio durante la primera semana del año, por esto Ratier quién es el técnico del seleccionado femenino estará a cargo y su planteo es una total inquietud para el resto de los seleccionados.

El seleccionado busca compromiso y arduo trabajo dentro y fuera de la cancha, fiel estilo que impone Ratier a sus equipos por eso en el listado 18 serán debutantes y 14 no superan los 25 años de edad, así que también serán sorpresivos los nombres y movimientos de los jugadores de esta edición.

Plantel:

Ray Barkwill, George Barton, Nick Blevins, Matt Beukeboom, Rob Brouven, Gradyn Bowd, Admir Cejvanovic, Liam Chisholm, Eric Howard, Conor Keys, Colé Keith, Ryan Kotlewski, Phil Mack, Rory McDonell, Gordon McRorie, Dan Moor, Oliver Nott, Reegan O’Gorman, Clay Panga, Pat Parfrey, Taylor Paris, Benoit Piffero, Carl Pocock, Robbie Povey, Lucas Rumball, Djustice Sears-Duru, Brock Staller, Matt Tierney, Conor Trainor.

Uruguay

La edición pasada, los uruguayos finalizaron en el cuarto lugar, por lo tanto intentarán modificar su clasificación ya que su objetivo final es el Mundial a jugarse en Asia. Durante la preparación se modificaron los errores y se buscó un enfoque para que los jugadores más jóvenes se adapten a los que tienen más experiencias, varios de los más grandes estuvieron en el RWC 2015.

Plantel:

Matías Benítez, Juan Echeverría, Felipe Inciarte, Mateo Sanguinetti, Facundo Gattas, Diego Pombo, Diego Ayala, Ignacio Dotti, Franco Lamanna, Diego Magno, Rodolfo Garese, Alejandro Nieto, Juan Domingo Ormaechea, Gonzalo Soto, Santiago Arata, Guillermo Lijtenstein, Germán Albanell, Francisco Berchesi, Juan Manuel Cat, Juan De Freitas, Gastón Gibernan, Leandro Leivas, Andrés Rocco, Rodrigo Silva.

Chile

Bernard Charreyre entrenador de los Cóndores prepara el Américas Rugby Championship con gran cantidad de participantes, ya que este plantel es el más grande hasta el momento con 36 convocados y el número fue reducido tras haber tenido más de 50 jugadores concentrados.

El seleccionado chileno trabaja a todo pulmón para llegar de la mejor forma al debut en el torneo y luego del corte, los jugadores que no viajaran no serán excluidos para futuros llamados dentro de la misma competencia. Dentro de la lista definitiva se envíe tan tres jugadores, recién incorporados del equipo Seven de Chile, Francisco Urroz, Martín Versachae y Franco Velarde; también se encuentra Gonzalo Martínez, quien no debutó hasta el momento con la camiseta de su país.

Plantel:

Pablo Zamorano, Gonzalo Martínez, José Tomás Munita, Lucas Bordigoni, Vittorio Lastra, Tomás Dussaillant, Rodrigo Maya, Manuel Gurruchaga, Nikola Bursic, Mario Mavol, Benjamín Soto, Eduardo Ornis, Manuel Dagnino, Cristóbal Niedmann, Arturo Seeman, Nicanor Machuca, Antón Petrowitsch, Jan Hasenlechner, Beltrán Vergara, Sergio Bascuñán, Francisco González, Francisco Cruz, Jorge Castillo, Matías Nordenflycht, Ricardo Sifri, José Ignacio Larenas, Simón Pardakhy, Mauricio Urrutia, Juan Pablo Larenas, Pedro Pablo Verschae, Tomás Ianiszewki, Martín Fernández, Franco Velarde, Martín Verschae, Francisco Urroz, Rodrigo Fernández.

Brasil

El entrenador argentino Rodolfo Ambrosio convocó a los jugadores que pueden hacer revancha a los resultados de la edición anterior y apuestan todo a este año, por esto mismo la preparación está en pie desde noviembre del año pasado y tan solo tuvo un descanso para las fechas festivas de diciembre, está puesta en punto arrancó con 46 atletas hasta lograr una lista con los jugadores a punto para disputar el torneo mezclando algunos nombres de experiencia, como Daniel Danielewicz, jóvenes aspirantes a la selección mayor.

Lo principal para este equipo es comenzar con un marcador positivo en su país ya que este torneo es de lo más importante para su historia tanto como selección brasileña y como Tupies.

Plantel:

Alexandre Alves, André Arruda, Arthur Bergo, Beukes Cremer, Daniel Sancery, Daniel Danielewicz, Diego López, Felipe Sancery, Felipe Tissot, Guilherme Coghetto, Jacobus De Wet, Joao Luiz da Ros, Jonatas Paulo, Joshua Reeves, Luan Smanio, Lucas Piero, Luiz Gustavo Lemes Vieira, Matheus Cruz, Matheus Daniel, Matheus Rocha, Moises Duque, Nick Smith, Stefano Giantorno, Vitor Ancina, Wilton Rebolo, Yan Rosetti.