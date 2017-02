Seis Naciones 2017: Francia va en busca de la redención

Google Plus

Foto: Les Blues intentará volver a cobrar protagonismo en Europa. ¿El objetivo? Levantar el trofeo de campeón. Crédito: Rugbyrama

Un sueño que se va disipando con el correr de los partidos. Así podríamos definir a la relación entre Les Bleus y el Seis Naciones en el último tiempo. Atrás han quedado los años del ‘rugby champagne’ y los grandes resultados. Hoy, con Guy Novés como entrenador en jefe, el representativo principal de la FFR (Federación Francesa de Rugby) no goza de un buen presente, pese a tener una de las ligas más competitivas (Top 14) y atractivas del rugby internacional.

Francia ha intentado todo -o casi todo- para llegar a buen puerto en los certámenes internacionales. Desde la inclusión de varios extranjeros (como los sudafricanos Scott Spedding y Bernard le Roux, por ejemplo) hasta la contratación de Novés, ex mandamás de Toulouse, hombre que en su momento era indicado como el ‘salvador’ del elenco nacional. También se convocó a Virimi Vakatawa, figura del seven. Todo esto, con sus altibajos bien pronunciados como marca característica, no han cambiado la situación de Francia, ni en el Seis Naciones ni enfrentando a los países del hemisferio sur en las ventanas internacionales de junio y noviembre. ¿Será momento de redención para la escuadra gala? ¿Cobrarán protagonismo a mediados de marzo, cuando concluya el certamen?

Entrenador: Guy Novés. Tras una extensa y exitosa carrera al frente del Toulouse, uno de los ‘grandes’ del deporte ovalado en suelo francés, llegó a conducir los hilos del selectivo nacional a meses de cumplir 61 años. Hoy, con 62, intenta cambiar el rumbo de un plantel que navega con la brújula averiada y con pocas reservas para sobrevivir. A Novés, que también representó al Toulouse como jugador (1975 - 1988), le toca apelar al orgullo para que sus conducidos devuelvan a Francia a la cima.

Capitán: Guilhem Guirado. Uno, al pensar en un líder innato, Thierry Dusautoir es uno de los nombres que aparecen en nuestras mentes. Hoy, con ex Toulouse ya retirado del seleccionado, los de azul no parecen haber encontrado a su reemplazante. Guirado, hooker de Toulon, es quien intenta dejarlo en el olvido, pero sin éxito por el momento. Pese a ser un gran jugador, uno de los mejores en su puesto, aún no logra transmitir lo que caracteriza a un capitán: la confianza.

Jugador a seguir: Mathieu Bastareaud. En lo que será su primera aparición con Novés como cabecilla, el ‘gigante’ centro será, sin duda alguna, una de las piezas fundamentales en el esquema de ataque para este Seis Naciones 2017. Sus 120 kilos lo convierten en uno de los jugadores más difíciles para tacklear, lo cual se vuelve un problema para cada rival. Es un hombre que se caracteriza por su potencia y por la facilidad que tiene para ganar metros con la guinda en sus manos. ¿Será titular desde el inicio del torneo?

Plantel:

Forwards: Uini Atonio (pilar. La Rochelle), Cyril Baille (pilar. Toulouse), Xavier Chiocci (pilar. Toulon), Mohamed Boughanmi (pilar. La Rochelle), Rabah Slimani (pilar. Stade Francais), Guilhem Guirado (capitán. Hooker. Toulon), Clément Maynadier (hooker. Bordeaux-Beglés), Arhur Iturria (segunda línea. Clermont-Auvergne), Julien le Devedec (segunda línea. Brive), Yoann Maestri (segunda línea. Toulouse), Sébastien Vahaamahina (segunda línea. Clermont-Auvergne), Loann Goujon (tercera línea. Bordeaux-Bégles), Kevin Gourdon (tercera línea. La Rochelle), Fabien Sanconnie (tercera línea. Brive), Damien Chouly (octavo. Clermont-Auvergne) y Louis Picamoles (octavo. Northampton Saints de Inglaterra).

Backs: Maxime Machenaud (medio scrum. Racing 92), Baptiste Serin (medio scrum. Bordeaux-Bégles), Jean-Marc Doussain (apertura. Toulouse), Camille Lopez (apertura. Clermont-Auvergne), Mathieu Bastareaud (centro. Toulon), Gael Fickou (centro. Toulouse), Rémi Lamerat (centro. Clermont-Auvergne), Djibril Camara (wing. Stade Francais), Yann David (wing. Toulouse), Yoann Huget (wing. Toulouse), Noa Nakaitaci (wing. Clermont-Auvergne), Virimi Vakatawa (wing. FFR), Geoffrey Palis (fullback. Castres) y Scott Spedding (fullback. Clermont-Auvergne).

Fixture:

Primera fecha (sábado 4 de febrero, a las 13:50): Inglaterra - Francia (Twickenham, Londres)

Segunda fecha (domingo 12 de febrero, a las 12): Francia - Escocia (Stade de France, París)

Tercera fecha (sábado 25 de febrero, a las 13:50): Irlanda - Francia (Aviva, Dublín)

Cuarta fecha (sábado 11 de marzo, a las 10:30): Italia - Francia (Olímpico, Roma)

Quinta fecha (sábado 18 de marzo, a las 11:45): Francia - Gales (Stade de France, París)

*Los horarios corresponden a Argentina