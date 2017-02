Seis Naciones 2017: Irlanda, el gran rival que tiene Inglaterra

Google Plus

Foto: Historia pura en el Soldier Field de Chicago. Allí, minutos atrás, Irlanda acababa de vencer a Nueva Zelanda por primera vez en su historia. ¿Servirá como inspiración para este Seis Naciones 2017? Crédito: Pundit Arena

Rugby y transporte, ¿qué tendrá que ver una cosa con la otra? No mucho, pero sí es una manera más original de comenzar un artículo periodístico. Qué decir sobre Irlanda, ¿no? Es, en la previa, el principal rival de Inglaterra en la puja por la corona. Verdugo de los All Blacks -primer triunfo en su historia ante los neozelandeses- en Chicago, en noviembre último, y un presente que invita a soñar. ¿Es una amenaza para la Rosa de Eddie Jones? Claro que sí. Son ellos, los de verde, los que ganaron el torneo de las Seis Naciones en el 2014 y 2015, con el kiwi Joe Schmidt a la cabeza.

Si uno compara los resultados de los últimos años, no ha cambiado mucho el panorama para el selectivo irlandés. La encrucijada, en este caso, pasa por otro lado. El mundo del rugby -en el hemisferio norte, principalmente- está expectante, quiere saber cómo reaccionará el elenco capitaneado por el hooker Rory Best tras el cimbronazo que produjeron al batir a Nueva Zelanda. Pese al inolvidable éxito ante los hombres de negro, a Schmidt y su staff se le presenta otro desafío en el horizonte cercano: bajar del trono a Inglaterra y adueñarse del Seis Naciones 2017. El objetivo, por lo pronto, no parece sencillo, pero tienen con qué. Y lo saben. Su primer paso tendrán que darlo este sábado, en el mítico estadio de Murrayfield, en Edimburgo. Allí estarán cara a cara con Escocia, un equipo que ha evolucionado notoriamente con Vern Cotter como cabecilla.

Entrenador: Joe Schmidt. Un antes y un después. Eso es lo que generó él en Irlanda, que antes se basaba en figuras como Brian O’Driscoll, Gordon D’Arcy -estos dos fueron conocidos por haber conformado una exitosa pareja de centros-, Ronan O’Gara y hasta el mismísimo Rory Best para generar juego, hoy ha modificado radicalmente el estilo de juego. A pesar de seguir caracterizándose por su férrea defensa y la pasión que dejan en evidencia cada uno de los 23 elegidos, ahora se le suma el buen juego de manos y una eficaz toma de decisiones en ataque que solo puede ser comparada con Nueva Zelanda e Inglaterra, sus dos principales rivales en la élite.

Capitán: Rory Best. Con 100 batallas vividas con la indumentaria verde y 34 años de edad, el actual jugador de Ulster sigue manteniéndose en la alta competencia, y con un nivel superlativo. Es, hoy por hoy, uno de los mejores jugadores en su puesto. Además, un liderazgo que le permite colocarse el brazalete en cada ocasión que le toca vestir la pilcha de su país.

Jugador a seguir: Tadhg Furlong. Para muchos analistas y fanáticos de este deporte, el mejor pilar derecho del planeta. Lo cierto es que este joven ha deslumbrado a gran parte del público en el 2016. Su aparición en el seleccionado mayor fue una de las tantas gratas sorpresas que se llevó la IRFU (Irish Rugby Football Union, la principal entidad del rugby en Irlanda). ¿Lo mejor? Tiene tan solo 24 años y toda una carrera por delante. Sus mejores temporadas están por venir.

Plantel:

Forwards: Finlay Bealham (pilar. Connacht), Tadgh Furlong (pilar. Leinster), Cian Healy (pilar. Leinster), David Kilcoyne (pilar. Munster), Jack McGrath (pilar. Leinster), John Ryan (pilar. Munster), Rory Best (capitán. Hooker. Ulster), Nial Scannell (hooker. Munster), James Tracy (hooker. Leinster), Ultan Dillane (segunda línea. Connacht), Iain Henderson (segunda línea. Ulster), Billy Holland (segunda línea. Munster), Donnacha Ryan (segunda línea. Munster), Devin Toner (segunda línea. Leinster), Jack Conan (tercera línea. Leinster), Dan Leavy (tercera línea. Leinster), Sean O’Brien (tercera línea. Leinster), Tommy O’Donnell (tercera línea. Munster), Peter O’Mahony (tercera línea. Munster), CJ Stander (tercera línea. Munster), Josh van der Flier (tercera línea. Leinster) y Jamie Heaslip (octavo. Leinster).

Backs: Kieran Marmion (medio scrum. Connacht), Luke McGrath (medio scrum. Leinster), Conor Murray (medio scrum. Munster), Paddy Jackson (apertura. Ulster), Jonathan Sexton (apertura. Leinster), Robbie Henshaw (centro. Leinster), Luke Marshall (centro. Ulster), Stuart McCloskey (centro. Ulster), Garry Ringrose (centro. Leinster), Rory Scannell (centro. Munster), Tommy Bowe (wing. Ulster), Andre Conway (wing. Munster), Keith Earls (wing. Munster), Craig Gilroy (wing. Ulster), Andrew Trimble (wing. Ulster), Simon Zebo (wing. Munster), Rob Kearney (fullback. Leinster) y Tiernan O’Halloran (fullback. Connacht).

Fixture:

Primera fecha (sábado 4 de febrero, a las 11:25): Escocia - Irlanda (Murrayfield, Edimburgo)

Segunda fecha (sábado 11 de febrero, a las 11:25): Italia - Irlanda (Olímpico, Roma)

Tercera fecha (sábado 25 de febrero, a las 13:50): Irlanda - Francia (Aviva, Dublín)

Cuarta fecha (viernes 10 de marzo, a las 17:05): Gales - Irlanda (Millennium, Cardiff)

Quinta fecha (sábado 18 de marzo, a las 14): Irlanda - Inglaterra (Aviva, Dublín)

*Los horarios corresponden a la Argentina