Seis Naciones 2017: Italia, el rival al que todos deben vencer

Foto: tras luchar arduamente, Italia consigue su primera victoria ante Sudáfrica. Un momento dorado para el rugby azzurri. Crédito: Mirror

Salir del último puesto en la tabla de posiciones. Ese es el objetivo principal para la Italia, que tendrá al ítalo-argentino Sergio Parisse como capitán. ¿Es la única premisa que tienen por delante? Claro que no. Crecer, algo que se le ha hecho difícil en el último tiempo, también. Benetton Treviso y Zebre, sus dos equipos en el PRO12, no dieron los resultados que la FIR (Federación Italiana de Rugby) esperaba. Este último inconveniente deja en claro el porqué de varios males del deporte ovalado en una de las naciones más poderosas de Europa. Desde su ingreso al Seis Naciones, en el año 2000, los tanos crecieron levemente y terminaron estancándose en los últimos años, algo que no estaba en los planes de la World Rugby, entidad que rige este deporte a lo largo y ancho del mundo.

De cara esta edición 2017 del torneo más importante que existe en territorio europeo, los conducidos por el irlandés Conor O’Shea -será su primera experiencia en el Seis Naciones- tendrán la dura tarea de enfrentar a cinco de los ocho selectivos más dominantes a nivel internacional, desde Inglaterra y su invicto de trece partidos hasta Escocia, un elenco que evolucionó notoriamente con el neozelandés Vern Cotter al mando. ¿Podrán ganar un partido? Su ‘oportunidad de oro’ la tendrán el sábado 11 de marzo, en el Olímpico de Roma, su hogar. El rival será Francia, una escuadra caracterizado por la irregularidad.

Entrenador: Conor O’Shea. Cambió comodidad por intranquilidad y dudas. Una apuesta de riesgo, pero él decidió dar este paso en su carrera como mandamás. Dejó Harlequins, un club en el cual estaba cómodo y con seis años de experiencia bajo el brazo, para pasar al representativo mayor de Italia, que temporada a temporada intenta evitar ser colista en el Seis Naciones, aunque -por lo general- sin éxito. Desde su llegada, el elenco nacional emprendió una larga etapa de aprendizaje y reconstrucción, con victoria ante Sudáfrica como hecho sobresaliente.

Capitán: Sergio Parisse. Muchos, al referirse a Italia, lo hacen diciendo que juega Deportivo Parisse. Buena parte de los fanáticos, sin dar números exactos, sabe a qué se refiere uno se expresa de esa manera. ¿Un plantel de más de 35 nombres puede depender de un solo jugador? No debería, pero a la Azzurri no se la puede incluir en este generalización. Al no tener grandes figuras en su nómina, gran parte de la presión recae sobre el platense de 33 años, quien actualmente milita en el Stade Francais, uno de los principales animadores del rugby galo en los últimos años.

Jugador a seguir: Michele Campagnaro. Con presente en Exeter Chiefs, el centro vive un gran presente. Es, por lejos, el back más desequilibrante que O’Shea y su staff técnico tienen a disposición. Pese a no ser el capitán, él se ha convetido en el hombre a vigilar atentamente durante este Seis Naciones 2017.

Plantel:

Forwards: Pietro Ceccarelli (pilar. Zebre), Darío Chistolini (pilar. Zebre), Lorenzo Cittadini (pilar. Bayonne de Francia), Andrea Lovotti (pilar. Zebre), Sami Panico (pilar. Calvisano), Tommaso D’Apice (hooker. Zebre), Ornel Gega (hooker. Benetton Treviso), Leonardo Ghiraldini (hooker. Toulouse de Francia), George Biagi (segunda línea. Zebre), Joshua Furno (segunda línea. Zebre), Marco Fuser (segunda línea. Benetton Treviso), Federico Ruzza (segunda línea. Zebre), Dries van Schalkwyk (segunda línea. Zebre), Marco Barbini (tercera línea. Benetton Treviso), Simone Favaro (tercera línea. Glasgow Warriors de Escocia), Maxime Mbanda (tercera línea. Zebre), Francesco Minto (tercera línea. Benetton Treviso), Sergio Parisse (capitán. Octavo. Stade Francais de Francia) y Braam Steyn (octavo. Benetton Treviso).

Backs: Giorgio Bronzini (medio scrum. Benetton Treviso), Edoardo Gori (medio scrum. Benetton Treviso), Marcello Violi (medio scrum. Zebre), Tommaso Allan (apertura. Benetton Treviso), Carlo Canna (apertura. Zebre), Tommaso Benvenuti (centro. Benetton Treviso), Tommaso Boni (centro. Zebre), Michele Campagnaro (centro. Exeter Chiefs de Inglaterra), Luke McLean (centro. Benetton Treviso), Giulio Bisegni (wing. Zebre), Angelo Esposito (wing. Benetton Treviso), Giovanbattista Venditti (wing. Newcastle Falcons de Inglaterra) y Edoardo Padovani (fullback. Zebre).

Fixture:

Primera fecha (domingo 5 de febrero a las 11): Italia - Gales (Olímpico, Roma)

Segunda fecha (sábado 11 de febrero, a las 11:25): Italia - Irlanda (Olímpico, Roma)

Tercera fecha (domingo 26 de febrero, a las 12): Inglaterra - Italia (Twickenham, Londres)

Cuarta fecha (sábado 11 de marzo, a las 10:30): Italia - Francia (Olímpico, Roma)

Quinta fecha (sábado 18 de marzo, a las 9:30): Escocia - Italia (Murrayfield, Edimburgo)

*Los horarios corresponden a la Argentina