Italia y Gales bajan el telón de la escena inicial

Foto: Gales e Italia, los encargados de protagonizar el último encuentro de la primera fecha. Crédito: Gullivers Sports Travel

Primer paso para ambos. Son los dos últimos en saltar al campo de juego en esta fecha inaugural del certamen de países con mayor trascendencia e historia en Europa. La ansiedad, lógica a esta altura, se termina. Italia y Gales, dos seleccionados con presentes opuestos y objetivos diferentes, serán los protagonistas del único partido del domingo.

Cómo llegan: los dueños de casa, con el irlandés Conor O’Shea como entrenador en jefe, hizo historia en noviembre último tras superar por primera vez a su historia a Sudáfrica, de pésimo 2016. Además, en dicha ventana, cayeron ante Nueva Zelanda y Tonga, ambos en calidad de local.

La escuadra visitante, por su parte, se caracterizó por ser un equipo irregular durante la última temporada. Así como tuvieron buenas producciones ante los All Blacks, en suelo kiwi, también debieron trabajar arduamente para vencer a Japón en el Millennium de Cardiff o, peor aún, quedar en ridículo ante su propio público tras perder con los Wallabies. Para muchos fanáticos, este último partido fue uno de los más vergonzosos en la historia del rugby galés.

Qué buscan: los tanos, con el argentino Sergio Parisse como capitán, intentarán producir un cimbronazo en este arranque del Seis Naciones. Saben que no será fácil, pero han comenzado a confiar en el plan de juego que pretende llevar a cabo O’Shea, reemplazante del francés Jacques Brunel.

Gales, en cambio, sabe que tiene que retirarse del Olímpico de Roma con un triunfo bajo el brazo. No puede dejar escapar esta oportunidad de sumar puntos. Un traspié ante Italia los dejaría muy relegados en la lucha por el título, principalmente por los rivales que tendrá en el futuro inmediato.

Predicción: Gales por 20. Los dirigidos por Rob Howley -reemplaza temporalmente al neozelandés Warren Gatland, quien será el mandamás de los British and Irish Lions en la gira por su mismísimo territorio- no tendrán inconvenientes en salir airosos ante la Azzurri. No habrá equivalencias. El balance final lo dejará en evidencia.

Formaciones y datos del partido:

Italia: 15- Edoardo Padovani; 14- Giulio Bisegni; 13- Tommaso Benvenuti y 12- Luke McLean; 11- Giovanbattista Venditti; 10- Carlo Canna y 9- Edoardo Gori; 8- Sergio Parisse (C), 7- Maxime Mbanda y 6- Braam Steyn; 5- George Biagi y 4- Marco Fuser; 3- Lorenzo Cittadini, 2- Ornel Gega y 1- Andrea Lovotti.

Reservas: 16- Leonardo Ghiraldini, 17- Sami Panico, 18- Pietro Ceccarelli, 19- Josh Furno, 20- Francesco Minto, 21- Giorgio Bronzini, 22- Tommaso Allan y 23- Michele Campagnaro.

Entrenador en jefe: Conor O’Shea (Irlanda)

Gales: 15- Leigh Halfpenny; 14- George North; 13- Jonathan Davies y 12- Scott Williams; 11- Liam Williams; 10- Dan Biggar y 9- Rhys Webb; 8- Ross Moriarty, 7- Justin Tipuric y 6- Sam Warburton; 5- Alun Wyn Jones (C) y 4- Jake Ball; 3- Samson Lee, 2- Ken Owens y 1- Nicky Smith.

Reservas: 16- Scott Baldwin, 17- Rob Evans, 18- Tomas Francis, 19- Cory Hill, 20- James King, 21- Gareth Davies, 22- Sam Davies y 23- Jamie Roberts.

Entrenador en jefe: Rob Howley

Árbitro: JP Doyle (Inglaterra)

Jueces de touch: John Lacey (Irlanda) y Craig Maxwell-Keys (Inglaterra)

Asistente de video: Rowan Kitt (Inglaterra)

Estadio: Olímpico de Roma

Horario: 11 (Argentina)

Televisación: ESPN3