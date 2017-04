Nacional de Clubes: Juegan todos

Fuente: Duendes

El rugby nacional que tuvo un gran arranque el fin de semana posterior donde las zonas comenzaron a tomar forma, tanto en posiciones como en formas de juego, regresa luego de la pretemporada 2016/17.

En esta segunda fecha se dará el debut de Hindú, actual campeón del torneo, ya que no pudo hacerlo en su primera fecha por encontrarse de gira. También será la primera fecha de SIC, Newman y CUBA. Aunque el único que será transmitido es el encuentro entre los Tarcos vs CRAI en vivo por ESPN 3 y Play, a las 16:30 horas del día domingo.

Igualmente las actividades se comenzarán a desarrollar desde las 14:10 del día 18 con el encuentro entre SIC vs Duendes, el resto serán en simultáneo a las 15:30 horas de la Argentina y para finalizar Los Tarcos vs CRAI el domingo a las 16:30 horas. Los partidos serán entre:



Belgrano vs. Old Resian

Huirapuca vs. Regatas

SIC vs. Duendes

Tucumán Rugby vs. Hindú

CUBA vs. Tala

Universitario (T) vs. Newman

Urú Curé vs. San Luis

Los Tarcos vs. CRAI

Las zonas se encuentran del siguiente modo:

Zona 1



1 Regatas 4

2 Old Resian 4

3 Huirapuca 1

4 Belgrano 1



Zona 2



1 Duendes 4

2 Hindú 0

3 SIC 0

4 Tucumán Rugby 1



Zona 3



1 Tala 4

2 Newman 0

3 CUBA 0

4 Universitario (T) 0



Zona 4



1 San Luis 5

2 Urú Curé 4

3 CRAI 1

4 Los Tarcos 0

Además también habrá actividad en la categoría del Nacional de Clubes B en el mismo horario de las 15:30 horas del día sábado con la excepción del encuentro entre Atlético del Rosario que recibe a CASI a las 19:30 horas del país. Los partidos serán entre:



Atlético del Rosario vs. CASI

Old Boys vs. Universitario de Salta

Cardenales RC vs. Jockey de VM

Old Christians vs. Pucará

Jockey Club de Salta vs. Alumni

IPR Sporting vs. Jockey de Córdoba

Liceo Rc vs. Jockey de Rosario

Mar del Plata Club vs. La Plata

Las zonas del mismo se resparten de la siguiente manera:

Zona 1



1 Atlético del Rosario 4

2 CASI 4

2 Universitario de Salta 1

4 Old Boys 0



Zona 2



1 Pucará 5

2 Old Christians 5

3 Jockey Club de VM 0

4 Cardenales RC 0



Zona 3



1 Alumni 4

2 Jockey de Salta 4

3 IPR Sporting 1

4 Jockey de Córdoba 0

Zona 4



1 Mar del Plata Club 5

2 La Plata 4

3 Jockey de Rosario 0

4 Liceo RC 0