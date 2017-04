Cincuenta minutos

Foto: Dibuje, Bautista. El menor de los dos Ezcurra muestra su capacidad en el éxito ante Cheetahs. Crédito: Jaguares (Twitter).

Se sumó de a cinco, y eso siempre vale. Con algunos baches, principalmente en buena parte del segundo tiempo, la escuadra perteneciente a la UAR consiguió su tercer éxito en esta vigésimo segunda edición del torneo de franquicias que organiza SANZAAR.

Hoy, en la Capital Federal, los conducidos por el rosarino Raúl Pérez volvieron a convencer al público. ¿Lo mejor? El ataque y el tackle. ¿Lo peor? El line y el scrum, algo que se ha vuelto rutinario en cada partido de los argentinos en esta competición.

Pese a los problemas, que no dejan de ser importantes teniendo en cuenta que aún quedan once partidos antes del cierre de la fase regular, Jaguares dejó en claro que en este 2017 quiere pelear palmo a palmo por un lugar en los cuartos de final, y saben que tienen con qué. Todavía tienen varios soldados averiados -Tomás Lezana, Martín Landajo y Nahuel Tetaz Chaparro, tres de ellos-, lo cual ilusiona aún más pensando en lo que se vendrá.

Individualmente, Ramiro Moyano (autor de tres tries), Pablo Matera, Tomás Lezana, Marcos Kremer y la pareja de medios compuesta por Gonzalo Bertranou y Juan Martín Hernández, lo más destacado; Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando, dueños del centro de la cancha, volvieron a cumplir con creces; Bautista Ezcurra, el único debutante, mostró lo suyo y levantó a los espectadores en más de una oportunidad; la primera línea, pese a las constantes penalizaciones en el scrum, tuvo una buena producción en el juego suelto. En fin, al igual que ante Lions, los 23 elegidos por Pérez y su staff técnico volvieron a aprobar el examen.

Además del hat-trick de Moyano, los capitaneados por Agustín Creevy llegaron al ingoal adversario gracias a Matías Alemanno y, sobre el epílogo de la contienda, por una infracción de Cheetahs a centímetros del try, lo cual derivó en siete puntos sin necesidad de realizar la conversión.

En siete días, pero a las 18:40, Jaguares estará cara a cara con Reds, que aterrizará en suelo albiceleste sin su principal cara, Quade Cooper, quien fue expulsado en la caída por 44-14 ante Lions, en Johannesburgo. Será una nueva chance de salir airoso. El resultado, positivo o negativo, será vital para el aspecto psicológico. ¿Se viene la tercera victoria al hilo? Es una incógnita, pero para lograrlo deberán tener ochenta minutos de alto vuelo. Hoy, ante los de Bloemfontein, les alcanzó con cincuenta.

Síntesis del partido:

Jaguares (41): 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Santiago Cordero; 10- Juan Martín Hernández y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Leonardo Senatore, 7- Tomás Lezana y 6- Pablo Matera; 5- Matías Alemanno y 4- Marcos Kremer; 3- Felipe Arregui, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Lucas Noguera Paz, 18- Ramiro Herrera, 19- Ignacio Larrague, 20- Javier Ortega Desio, 21- Felipe Ezcurra, 22- Santiago González Iglesias y 23- Bautista Ezcurra.

Amonestado: ST 31´ Santiago González Iglesias

Entrenador en jefe: Raúl Pérez

Cheetahs (14): 15- Clayton Blommetjies; 14- Rhyno Benjamin; 13- Michael van der Spuy y 12- Clinton Swart; 11- Ruan van Rensburg; 10- Niel Marais y 9- Tian Meyer (C); 8- Niell Jordaan, 7- Oupa Mohojé y 6- Henco Venter; 5- Francois Uys y 4- Armandt Koster; 3- Tom Botha, 2- Elandré Huggett y 1- Danie Mienie.

Ingresaron: 16- Joseph Dweba, 17- Charles Marais, 18- Johan Coetzee, 19- Carl Wegner, 20- Paul Schoeman, 22- Shaun Venter y 23- Fred Zeilinga.

No ingresó: 21- William Small-Smith

Entrenador en jefe: Franco Smith

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de Ramiro Moyano convertido por Juan Martín Hernández (Jaguares 7-0 Cheetahs). 18´ Penal de Juan Martín Hernández (Jaguares 10-0 Cheetahs). 21´ Try de Matías Alemanno convertido por Juan Martín Hernández (Jaguares 17-0 Cheetahs). 25´ Try de Michael van der Spuy convertido por Niel Marais (Jaguares 17-7 Cheetahs). 28´ Try de Ramiro Moyano convertido por Juan Martín Hernández (Jaguares 24-7 Cheetahs).

Puntos en el segundo tiempo: 11´ Penal de Juan Martín Hernández (Jaguares 27-7 Cheetahs). 32´ Try de Joseph Dweba convertido por Niel Marais (Jaguares 27-14 Cheetahs). 36´ Try de Ramiro Moyano convertido por Juan Martín Hernández (Jaguares 34-14 Cheetahs). 40´ Try-penal (Jaguares 41-14 Cheetahs).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda)

Jueces de touch: Nick Briant (Nueva Zelanda) y Pablo Deluca (Argentina)

Asistente de video: Santiago Borsani (Argentina)

Estadio: José Amalfitani de Liniers