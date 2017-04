Super Rugby 2017: la quinta, al archivo

Foto: en Singapur, Stormers doblegó a Sunwolves por 44-31. De esta manera, Robbie Fleck y sus muchachos llevan cuatro de cuatro en este inicio de torneo. Crédito: Sky Sports.

Otra semana más de súper acción en el hemisferio sur que quedará en la memoria de muchos; otros, en cambio, intentarán olvidarla rápidamente. Los 18 elencos que participan del torneo líder en el hemisferio sur ya empiezan a mostrar qué ofrecerán de aquí en más. Jaguares, el único equipo que tiene la Argentina en esta competición, es uno de los que camina rumbo a los playoffs: en el estadio José Amalfitani de Liniers, los dirigidos por el rosarino Raúl Pérez obtuvieron su tercer éxito consecutivo y el cuarto sobre cinco partidos disputados tras vencer por 22-8 a Reds, el primer rival australiano en la corta historia del representativo de la UAR.

Pese al éxito de los argentinos, en estos dos días el Super Rugby entregó otros partidos que acapararon muchísimas miradas a lo largo y ancho del planeta rugbístico: en Canberra, Australia, Highlanders fue de menor a mayor y dio el golpe en rodeo ajeno. Fue 18-13 ante Brumbies, que llegaba a esta contienda con dos festejos al hilo.

Además, en Auckland, Blues volvió a sonreír: con bonus ofensivo incluido, el tricampeón (1996, 1997 y 2003) batió por 38-14 a Bulls, de flojo comienzo de temporada. Más allá de la resultado final, los dueños de casa recién destrabaron el partido sobre el cierre. Su banco de reservas, una de las llaves para conseguir las cinco unidades.

¿Y el resto de los cotejos? En Singapur, con el arbitraje del argentino Federico Anselmi, Stormers sigue a paso firme: fue 43-31 sobre Sunwolves. De esta manera, los de Ciudad del Cabo continúan sin saber qué es un traspié en este 2017; en Melbourne, una de las metrópolis más importantes de Australia, Waratahs dio vuelta un partido que parecía estar perdido y le ganó a Rebels por 32-25; en Puerto Elizabeth y Bloemfontein, Lions y Sharks se deshicieron de Kings (42-19) y Cheetahs (38-30), respectivamente.

Quinta semana (24 y 25 de marzo):

Viernes:

Crusaders (Nueva Zelanda) 45-17 Force (Australia) Rebels (Australia) 25-32 Waratahs (Australia)

Sábado:

Blues (Nueva Zelanda) 38-14 Bulls (Sudáfrica) Brumbies (Australia) 13-18 Highlanders (Nueva Zelanda) Sunwolves (Japón) 31-44 Stormers (Sudáfrica) Kings (Sudáfrica) 19-42 Lions (Sudáfrica) Cheetahs (Sudáfrica) 30-38 Sharks (Sudáfrica) Jaguares (Argentina) 22-8 Reds (Australia)

Libres: Chiefs y Hurricanes (Nueva Zelanda)

Síntesis de los partidos:

Crusaders 45-17 Force:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Digby Ioane; 13- Tim Bateman y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Mitchell Hunt y 9- Mitchell Drummond; 8- Jordan Taufua, 7- Matt Todd y 6- Scott Barrett; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Luke Romano; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Wyatt Crockett.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Tim Perry, 18- Mike Alaalatoa, 19- Mitchell Dunshea, 20- Pete Samu, 21- Bryn Hall, 22- Marty McKenzie y 23- Manasa Mataele.

Amonestado: ST 18´ Tim Perry.

Entrenador en jefe: Scott Robertson.

Force: 15- Luke Morahan; 14- Alex Newsome; 13- Curtis Rona y 12- Marcel Brache; 11- Chance Peni; 10- Jono Lance (C) y 9- Ryan Louwrens; 8- Richard Hardwick, 7- Kane Koteka y 6- Isa Naisarani; 5- Matt Philip y 4- Ross Haylett-Petty; 3- Jermaine Ainsley, 2- Tatafu Polota-Nau y 1- Ben Daley.

Ingresaron: 16- Heath Tessmann, 17- Pekahou Cowan, 18- Tetera Faulkner, 19- Richie Arnold, 20- Matt Hodgson, 21- Michael Ruru, 22- Ian Prior y 23- Robbie Coleman.

Amonestado: ST 30´ Isa Naisarani.

Entrenador en jefe: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de Digby Ioane convertido por Mitchell Hunt (Crusaders 7-0 Force). 6´ Penal de Jono Lance (Crusaders 7-3 Force). 15´ Try de Matt Todd convertido por Mitchell Hunt (Crusaders 14-3 Force). 17´ Try de Alex Newsome convertido por Jono Lance (Crusaders 14-10 Force). 21´ y 28´ Tries de Scott Barrett y Luke Romano convertidos por Mitchell Hunt (Crusaders 28-10 Force). 40´ Try de Chance Peni convertido por Jono Lance (Crusaders 28-17 Force).

Puntos en el segundo tiempo: 9´ Try de Codie Taylor (Crusaders 33-17 Force). 31´ Try de David Havili convertido por Mitchell Hunt (Crusaders 40-17 Force). 40´ Try de Ben Funnell (Crusaders 45-17 Force).

Árbitro: Rohan Hoffmann (Australia).

Estadio: AMI de Christchurch.

Rebels 25-32 Waratahs:

Rebels: 15- Jack Debreczeni; 14- Marika Koroibete; 13- Tom English y 12- Reece Hodge; 11- Sefa Naivalu; 10- Jackson Garden-Bachop y 9- Nic Stirzaker (C); 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Jordy Reid; 5- Steve Cummins y 4- Culum Retallick; 3- Laurie Weeks, 2- James Hanson y 1- Fereti Sa’aga.

Ingresaron: 16- Pat Leafa, 17- Tom Moloney, 18- Tyrel Lomax, 19- Dominic Day, 20- Jake Schatz y 22- Mitch Inman.

No ingresaron: 21- Ben Meehan y 23- Ben Volavola.

Amonestado: ST 36´ Colby Fainga’a.

Entrenador en jefe: Tony McGahan.

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Reece Robinson; 13- Rob Horne y 12- David Horwitz; 11- Andrew Kellaway; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Jed Holloway, 7- Michael Hooper y 6- Ned Hanigan; 5- Will Skelton y 4- Dean Mumm; 3- Sekope Kepu, 2- Tolu Latu y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Damien Fitzpatrick, 17- Paddy Ryan, 18- David Lolohea, 19- David McDuling, 20- Michael Wells, 21- Nick Phipps, 22- Cameron Clark y 23- Taqele Naiyaravoro.

Entrenador en jefe: Darryl Gibson.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Penal de Reece Hodge (Rebels 3-0 Waratahs). 10´ Penal de Bernard Foley (Rebels 3-3 Waratahs). 17´ Try de Reece Hodge convertido por él mismo (Rebels 10-3 Waratahs). 24´ Penal de Reece Hodge (Rebels 13-3 Waratahs). 29´ Penal de Bernard Foley (Rebels 13-6 Waratahs). 30´ Try de Tom English convertido por Reece Hodge (Rebels 20-6 Waratahs). 35´ Try de Reece Hodge (Rebels 25-6 Waratahs).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Try de Ned Hanigan convertido por Bernard Foley (Rebels 25-13 Waratahs). 18´ Try de Reece Hodge (Rebels 25-18 Waratahs). 36´ y 39´ Tries de Michael Wells y David Horwitz convertidos por Bernard Foley (Rebels 25-32 Waratahs).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda)

Estadio: AAMI Park de Melbourne

Blues 38-14 Bulls:

Blues: 15- Michael Collins; 14- Matt Duffie; 13- Rieko Ioane y 12- George Moala; 11- Melani Nanai; 10- Piers Francis y 9- Augustine Pulu; 8- Jerome Kaino, 7- Blake Gibson y 6- Jimmy Tupou; 5- Patrick Tuipulotu y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Charlie Faumuina/Sione Mafileo, 2- James Parsons (C) y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Ofa Tu’ungafasi, 18- Sione Mafileo, 19- Akira Ioane, 20- Murphy Taramai, 21- Sam Nock, 22- Ihaia West y 23- TJ Faiane.

Amonestado: ST 18´ Jimmy Tupou.

Entrenador en jefe: Tana Umaga

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Jan Serfontein; 11- Jamba Ulengo; 10- Handré Pollard y 9- Piet van Zyl; 8- Hanro Liebenberg, 7- Nic de Jager y 6- Ruan Steenkamp; 5- Lood de Jager y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Adriaan Strauss (C) y 1- Lizo Gqoboka.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Pierre Schoeman, 18- John-Roy Jerkinson, 19- RG Snyman, 20- Jannes Kirsten, 21- Rudy Paige, 22- Tian Schoeman y 23- Burger Odendaal.

Entrenador en jefe: Nollis Marais

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try de Augustine Pulu convertido por Piers Francis (Blues 7-0 Bulls). 16´ Try de Lizo Gqoboka convertido por Handré Pollard (Blues 7-7 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Try de Matt Duffie convertido por Piers Francis (Blues 14-7 Bulls). 14´ y 26´ Tries de Matt Duffie e Ihaia West (Blues 24-7 Bulls). 31´ y 33´ Tries de Matt Moulds y Melani Nanai convertidos por Ihaia West (Blues 41-7 Bulls). 40´ Try de Rudy Paige convertido por Tian Schoeman (Blues 41-14 Bulls).

Árbitro: Nic Berry (Australia)

Estadio: North Harbour de Auckland

Brumbies 13-18 Highlanders:

Brumbies: 15- Aidan Toua; 14- James Dargaville; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Henry Speight; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Jordan Smiler, 7- Chris Alcock y 6- Scott Fardy; 5- Sam Carter (C) y 4- Blake Enever; 3- Allan Alaalatoa, 2- Robbie Abel y 1- Nic Mayhew.

Ingresaron: 16- Saia Fainga’a, 17- Scott Sio, 18- Ben Alexander, 19- Rory Arnold, 20- Tom Staniforth, 21- Lolo Fakaosilea y 23- Jordan Jackson-Hope.

No ingresó: 22- De Wet Roos.

Entrenador en jefe: Stephen Larkham.

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Patelesio Tomkinson; 13- Malakai Fekitoa y 12- Richard Buckman; 11- Patrick Osborne; 10- Fletcher Smith y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Elliot Dixon; 5- Tom Franklin y 4- Alex Ainley; 3- Siate Tokolahi, 2- Liam Coltman y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 17- Aki Seiuli, 18- Siosuia Halanukonuka, 19- Joe Wheeler, 22- Marty Banks y 23- Matt Faddes.

No ingresó: 16 Greg Pleasants-Tate, 20- Gareth Evans y 21- Kayne Hammington.

Entrenador en jefe: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 15´ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 3-0 Highlanders). 25´ Try de Chris Alcock convertido por Wharenui Hawera (Brumbies 10-0 Highlanders). 37´ Try de Patalesio Tomkinson (Brumbies 10-5 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Penal de Wharenui Hawera (Brumbies 13-5 Highlanders). 10´ y 23´ Penales de Marty Banks (Brumbies 13-11 Highlanders). 32´ Try de Aki Seiuli convertido por Marty Banks (Brumbies 13-18 Highlanders).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: GIO de Canberra.

Sunwolves 31-44 Stormers:

Sunwolves: 15- Jamie-Jerry Taulagi; 14- Shota Emi; 13- Timothy Lafaele y 12- Derek Carpenter; 11- Kenki Fukuoka; 10- Jumpei Ogura y 9- Keisuke Uchida; 8- Willie Britz, 7- Shokei Kin y 6- Ed Quirk (C); 5- Sam Wykes y 4- Liaki Moli; 3- Heiichiro Ito, 2- Yusuke Niwai y 1- Koki Yamamoto.

Ingresaron: 16- Atsushi Sakate, 17- Masataka Mikami, 18- Takuma Asahara, 19- Uwe Helu, 20- Shumei Matsuhashi, 21- Kaito Shigeno, 22- Hayden Cripps y 23- Ryohei Yamanaka.

Amonestado: ST 35´ Kaito Shigeno.

Entrenador en jefe: Filo Tiatia

Stormers: 15- Dillyn Leyds; 14- Bjorn Basson; 13- EW Viljoen y 12- Dan Kriel; 11- Seabelo Senatla; 10- Robert du Preez y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Siya Kolisi (C) y 6- Rynhardt Elstadt; 5- JD Schickerling y 4- Chris van Zyl; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- JC Janse van Rensburg.

Ingresaron: 16- Ramone Samuels, 17- Caylib Oosthuizen, 18- Oli Kebble, 19- Jan de Klerk, 20- Cobus Wiese, 21- Godlen Masimla, 22- Kurt Coleman y 23- Dan du Plessis.

Amonestados: PT 6´ Rynhardt Elsdadt y ST 25´ Oli Kebble.

Entrenador en jefe: Robbie Fleck

Puntos en el primer tiempo: 3´ Penal de Robert du Preez (Sunwolves 0-3 Stormers). 5´ Try de Derek Carpenter convertido por Jumpei Ogura (Sunwolves 7-3 Stormers). 10´ Penal de Jumpei Ogura (Sunwolves 10-3 Stormers). 17´ Try de EW Viljoen convertido por Robert du Preez (Sunwolves 10-10 Stormers). 21´ y 24´ Tries de Shota Emi y Liaki Moli convertidos por Jumpei Ogura (Sunwolves 24-10 Stormers). 34´ Try de Rynhardt Elstadt convertido por Robert du Preez (Sunwolves 24-17 Stormers). 38´ Penal de Robert du Preez (Sunwolves 24-20 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Derek Carpenter convertido por Jumpei Ogura (Sunwolves 31-20 Stormers). 12´ y 19´ Tries de Wilco Louw y Dewaldt Duvenage convertidos por Robert du Preez (Sunwolves 31-34 Stormers). 36´ y 40´ Tries de Bongi Mbonambi y Bjorn Basson (Sunwolves 31-44 Stormers).

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina)

Estadio: Nacional de Singapur

Kings 19-42 Lions:

Kings: 15- Malcolm Jaer; 14- Yaw Penxe; 13- Berton Klaasen y 12- Waylon Murray; 11- Alshaun Bock; 10- Lionel Cronjé (C) y 9- Louis Schreuder; 8- Ruaan Lerm, 7- Andisa Ntsila y 6- Chris Cloete; 5- Wilhelm van der Sluys y 4- Irné Herbst; 3- Ross Geldenhuys, 2- Kurt Haupt y 1- Schalk van der Merwe.

Ingresaron: 16- Michael Willemse, 17- Chris Heiberg, 18- Justin Forwood, 19- Tyler Paul, 20- Stefan Willemse, 21- Johan Steyn, 22- Pieter-Steyn de Wet y 23- Luzuko Vulindlu.

Entrenador en jefe: Deon Davids

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Madosh Tambwe; 13- Harold Vorster y 12- Rohan Janse van Rensburg; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Faf de Klerk; 8- Warren Whiteley (C), 7- Ruan Ackermann y 6- Jaco Kriel; 5- Franco Mostert y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 16- Akker van der Merwe, 17- Sti Sithole, 18- Hencus van Wyk, 19- Lourens Erasmus, 20- Kwagga Smith, 21- Dillon Smit, 22- Jacques Nel y 23- Sylvian Mahuza.

Entrenador en jefe: Johan Ackermann

Puntos en el primer tiempo: 0´ Try de Andisa Ntsila convertido por Lionel Cronjé (Kings 7-0 Lions). 2´ y 10´ Tries de Madosh Tambwe y Malcolm Marx convertidos por Elton Jantjies (Kings 7-14 Lions). 14´ Try de Elton Jantjies convertido por él mismo (Kings 7-21 Lions). 17´ Try de Yaw Penxe (Kings 12-21 Lions). 24´ y 33´ Try de Madosh Tambwe y Jaco Kriel convertidos por Elton Jantjies (Kings 12-35 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Malcolm Jaer convertido por Lionel Cronjé (Kings 19-35 Lions). 35´ Try de Harold Vorster convertido por Andries Coetzee (Kings 19-42 Lions).

Árbitro: Quinton Immelman (Sudáfrica)

Estadio: Nelson Mandela Bay de Puerto Elizabeth

Cheetahs 30-38 Sharks:

Cheetahs: 15- Clayton Blommetjies; 14- Sergeal Petersen; 13- Francois Venter (C) y 12- Nico Lee; 11- Raymond Rhule; 10- Fred Zeilinga y 9- Shaun Venter; 8- Henco Venter, 7- Oupa Mohojé y 6- Paul Schoeman; 5- Francois Uys y 4- Justin Basson; 3- Johan Coetzee, 2- Torsten van Jaarsveld y 1- Ox Nché.

Ingresaron: 16- Ellandré Huggett, 17- Charles Marais, 18- Tom Botha, 19- Carl Wegner, 20- Niell Jordaan, 21- Tian Meyer, 22- Niel Marais y 23- Ryno Benjamin.

Amonestado: PT 23´ Oupa Mohojé.

Entrenador en jefe: Franco Smith.

Sharks: 15- Clément Poitrenaud; 14- Kobus van Wyk; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Curwin Bosch y 9- Cobus Reinach; 8- Tera Mtembu (C), 7- Jean-Luc du Preez y 6- Jacques Vermeulen; 5- Ruan Botha y 4- Etienne Oosthuizen; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Chiliboy Ralepelle y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Stephan Coetzee, 17- Thomas du Toit, 18- Lourens Adriaanse, 19- Stephan Lewies, 20- Daniel du Preez, 21- Michael Claassens, 22- Jeremy Ward y 23- Garth April.

Amonestado: PT 33´ Coenie Oosthuizen y ST 40´ Etienne Oosthuizen.

Entrenador en jefe: Robert du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Penal de Fred Zeilinga (Cheetahs 3-0 Sharks). 6´ Try de Lwazi Mvovo convertido por Curwin Bosch (Cheetahs 3-7 Sharks). 15´ Penal de Curwin Bosch (Cheetahs 3-10 Sharks). 25´ Try de Kobus van Wyk (Cheetahs 3-15 Sharks). 28´ Try de Francois Venter convertido por Fred Zeilinga (Cheetahs 10-15 Sharks). 34´ Penal de Fred Zeilinga (Cheetahs 13-15 Sharks). 40´ Try de JW Jonker convertido por Fred Zeilinga (Cheetahs 20-15 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ Penal de Fred Zeilinga (Cheetahs 23-15 Sharks). 6´ Try de Kobus van Wyk convertido por Curwin Bosch (Cheetahs 23-22 Sharks). 15´ Penal de Curwin Bosch (Cheetahs 23-25 Sharks). 26´ Try de Dan du Preez convertido por Curwin Bosch (Cheetahs 23-32 Sharks). 31´ y 34´ Penales de Curwin Bosch (Cheetahs 23-38 Sharks). 39´ Try de Raymond Rhule convertido por Fred Zeiinga (Cheetahs 30-38 Sharks).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Free State de Bloemfontein.

Jaguares 22-8 Reds:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Bautista Ezcurra; 10- Juan Martín Hernández y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Leonardo Senatore, 7- Tomás Lezana y 6- Pablo Matera; 5- Matías Alemanno y 4- Marcos Kremer; 3- Felipe Arregui, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Lucas Noguera Paz.

Ingresaron: 16- Roberto Tejerizo, 17- Santiago García Botta, 18- Ramiro Herrera, 19- Guido Petti, 20- Rodrigo Báez, 21- Felipe Ezcurra, 22- Nicolás Sánchez y 23- Emiliano Boffelli.

Amonestado: ST 22´ Bautista Ezcurra.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez.

Reds: 15- Karmichael Hunt; 14- Izaia Perese; 13- Samu Kerevi y 12- Duncan Paia'aua; 11- Eto Nabuli; 10- Jake McIntyre y 9- James Tuttle; 8- Scott Higginbotham, 7- Adam Korczyk y 6- Leroy Houston; 5- Kane Douglas y 4- Izack Rodda; 3- Sam Talakai, 2- Stephen Moore (C) y 1- Markus Vanzati.

Ingresaron: 16- Andrew Ready, 17- Kirwan Sanday, 18- Taniela Tupou, 19- Lukhan Tui, 20- Hendrik Tui, 21- Nick Frisby, 22- Lachie Maranta y 23- Chris Kuridrani.

Amonestados: PT 17´ y 18´ Eto Nabuli y Kane Douglas.

Entrenador en jefe: Nick Stiles.

Puntos en el primer tiempo: 19´ Try de Jerónimo de la Fuente (Jaguares 7-0 Reds). 27´ Try de Ramiro Moyano (Jaguares 12-0 Reds). 33´ Penal de Jake McIntyre (Jaguares 12-3 Reds). 39´ Penal de Juan Martín Hernández (Jaguares 15-3 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Try de Jerónimo de la Fuente convertido por Juan Martín Hernández (Jaguares 22-3 Reds). 16´ Try de Scott Higginbotham (Jaguares 22-8 Reds).

Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).

Estadio: José Amalfitani de Buenos Aires.

Posiciones:

Grupo Australasia:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 21 5 +46 2- Chiefs 19 4 +45 3- Hurricanes 15 4 +149 4- Blues 11 5 +34 5- Brumbies 11 5 +10 6- Highlanders 9 5 -29 7- Waratahs 8 5 -45 8- Reds 6 5 -51 9- Force 5 4 -35 10- Rebels 1 4 -123

Grupo Sudafricano:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 19 5 +63 2- Jaguares 18 5 +59 3- Stormers 17 4 +64 4- Sharks 17 5 +36 5- Cheetahs 9 5 -25 6- Bulls 5 4 -30 7- Kings 5 5 -55 8- Sunwolves 1 5 -113

Próxima fecha (31 de marzo al 2 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 03:35 Highlanders-Rebels

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 01:15 Blues-Force 03:35 Chiefs-Bulls 05:45 Reds-Hurricanes 10:05 Stormers-Cheetahs 12:15 Lions-Sharks

Domingo:

Horario (Argentina) Partido 02:05 Waratahs-Crusaders

Libres: Brumbies, Jaguares, Kings y Sunwolves.