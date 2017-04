Super Rugby 2017: la sexta, al armario

Foto: el centro de Chiefs, Johnny Fauli'i, en plena acción ante Bulls, rival al doblegaron por 28-12. Crédito: Radio New Zealand.

De un momento para otro o, en otras palabras, en un abrir y cerrar de ojos. La fase regular del torneo que organiza SANZAAR transcurre a velocidad crucero. Hoy, en Sídney, el heptacampeón bajó el telón con un nuevo éxito, el sexto en esta temporada. De esta manera, el conjunto dirigido por el ex tercera línea de los All Blacks, Scott Robertson, continúa invicto en lo que va del año. Esta vez les tocó viajar a Sídney, el hogar de Waratahs, el representativo de Nueva Gales del Sur: fue 41-22 para los kiwis, quienes siguen en lo más alto de la Conferencia Neozelandesa, seguidos por Chiefs (24) y Hurricanes (20).

Mientras tanto, en el mítico Ellis Park de Johannesburgo, hubo duelo entre rivales directos de Jaguares: allí, Lions, el dueño de casa, se impuso por 34-29 ante Sharks, en un juego no apto para cardíacos y que pudo habérselo quedado cualquiera de los dos. Los de Durban, que en este caso solo se quedaron con el bonus defensivo, ahora retornarán a su tierra para preparar el juego ante Agustín Creevy y compañía; los últimos finalistas, por su parte, no verán acción durante el próximo fin de semana. Ya comenzarán a pensar en Stormers, su próximo adversario.

Además, en Brisbane, Hurricanes, el último campeón de esta competición, volvió a dar cátedra: esta vez fue 34-15 ante Reds, un equipo que no levanta cabeza pese a tener jugadores de primer nivel como Samu Kerevi, George Smith, Stephen Moore, Scott Higginbotham, Quade Cooper y James Slipper, aunque estos dos últimos fuera de juego por suspensión y lesión, respectivamente.

¿Cómo se completó la fecha? Con triunfos de Highlanders, Blues, Chiefs y Stormers sobre Rebels, Force, Bulls y Cheetahs. ¿Quiénes fueron los cuatro que descansaron? Brumbies, Kings, Sunwolves y, como figura al comienzo del artículo, Jaguares.

Sexta semana (31 de marzo al 2 de abril):

Viernes:

Highlanders (Nueva Zelanda) 51-12 Rebels (Australia)

Sábado:

Blues (Nueva Zelanda) 24-15 Force (Australia) Chiefs (Nueva Zelanda) 28-12 Bulls (Sudáfrica) Reds (Australia) 15-34 Hurricanes (Nueva Zelanda) Stormers (Sudáfrica) 53-10 Cheetahs (Sudáfrica) Lions (Sudáfrica) 34-29 Sharks (Sudáfrica)

Domingo:

Waratahs (Australia) - Crusaders (Nueva Zelanda)

Libres: Brumbies (Australia), Jaguares (Argentina), Sunwolves (Japón) y Kings (Sudáfrica).

Síntesis de los partidos:

Highlanders 51-12 Rebels:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Tevita Li; 13- Malakai Fekitoa y 12- Richard Buckman; 11- Patrick Osborne; 10- Marty Banks y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Dillon Hunt y 6- Gareth Evans; 5- Tom Franklin y 4- Joe Wheeler; 3- Siate Tokolahi, 2- Liam Coltman y 1- Aki Seiuli.

Ingresaron: 16- Greg Pleasants-Tate, 17- Daniel Lienert-Brown, 18- Siosuia Halanukonuka, 19- Elliot Dixon, 20- Tupou Sopoaga, 21- Kayne Hammington, 22- Fletcher Smith y 23- Matt Faddes.

Entrenador en jefe: Tony Brown.

Rebels: 15- Jack Debreczeni; 14- Tom English; 13- Mitch Inman y 12- Reece Hodge; 11- Marika Koroibete; 10- Jackson Garden-Bachop y 9- Nic Stirzaker (C); 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Jordy Reid; 5- Steve Cummins y 4- Culum Retallick, 3- Laurie Weeks, 2- James Hanson y 1- Fereti Sa’aga.

Ingresaron: 16- Siliva Siliva, 18- Tyrel Lomax, 19- Dominic Day, 20- Lopeti Timani, 21- Mick Snowden, 22- Sione Tuipulotu y 23- Ben Volavola.

No ingresó: 17- Tom Moloney.

Entrenador en jefe: Tony McGahan.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Penal de Marty Banks (Highlanders 3-0 Rebels). 11´ y 16´ Tries de Malakai Fekitoa y Luke Whitelock convertidos por Marty Banks (Highlanders 17-0 Rebels). 24´ Penal de Marty Banks (Highlanders 20-0 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Penal de Marty Banks (Highlanders 23-0 Rebels). 11´ Try de Tom English (Highlanders 23-5 Rebels). 17´, 21´ y 30´ Tries de Richard Buckman, Gareth Evans y Malakai Fekitoa convertidos por Marty Banks (Highlanders 44-5 Rebels). 37´ Try de Reece Hodge convertido por él mismo (Highlanders 44-12 Rebels). 40´ Try de Greg Pleasants-Tate convertido por Fletcher Smith (Highlanders 51-12 Rebels).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda)

Estadio: Forsyth Barr de Dunedin

Blues 24-15 Force:

Blues: 15- Michael Collins; 14- Matt Duffie; 13- TJ Faiane y 12- George Moala; 11- Melani Nanai; 10- Piers Francis y 9- Augustine Pulu; 8- Jerome Kaino, 7- Murphy Taramai y 6- Jimmy Tupou; 5- Patrick Tuipulotu y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Charlie Faumuina, 2- James Parsons (C) y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Ofa Tu’ungafasi, 18- Sione Mafileo, 19- Scott Scrafton, 20- Akira Ioane, 21- Billy Guyton, 22- Ihaia West y 23- Rieko Ioane.

Entrenador en jefe: Tana Umaga.

Force: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Chance Peni; 13- Marcel Brache y 12- Bill Meakes; 11- Alex Newsome; 10- Jono Lance y 9- Ryan Louwrens; 8- Isa Naisarani, 7- Matt Hodgson (C) y 6- Ross Haylett-Petty; 5- Richie Arnold y 4- Matt Philip; 3- Tetera Faulkner, 2- Tatafu Polota-Nau y 1- Ben Daley.

Ingresaron: 16- Anaru Rangi, 17- Pekahou Cowan, 18- Shambeckler Vui, 19- Richard Hardwick, 20- Kane Koteka, 21- Michael Ruru, 22- Ian Prior y 23- Robbie Coleman.

Amonestado: PT 28´ Isa Naisarani.

Entrenador en jefe: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 11´ Penal de Jono Lance (Blues 0-3 Force). 19´ Try de Richie Arnold (Blues 0-8 Force). 34´ Try de Akira Ioane convertido por Piers Francis (Blues 7-8 Force). 37´ Try de Matt Duffie (Blues 12-8 Force).

Puntos en el segundo tiempo: 24´ Try de Rieko Ioane convertido por Ihaia West (Blues 19-8 Force). 32´ Try de Michael Collins (Blues 24-8 Force). 37´ Try de Dane Haylett-Petty convertido por Ian Prior (Blues 24-15 Force).

Árbitro: Shuhei Kubo (Japón).

Estadio: Eden Park de Auckland.

Chiefs 28-12 Bulls:

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Shaun Stevenson; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Johnny Fauli’i; 11- James Lowe; 10- Aaron Cruden y 9- Tawera Kerr-Barlow; 8- Michael Leitch, 7- Sam Cane (C) y 6- Liam Messam; 5- Brodie Retallick y 4- Dominic Bird; 3- Nepo Laulala, 2- Hika Elliot y 1- Siegfried Fisi’ihoi.

Ingresaron: 16- Brayden Mitchell, 17- Kane Hames, 18- Atu Moli, 19- Taleni Seu, 20- Mitch Karpik, 21- Finlay Christie, 22- Stephen Donald y 23- Solomon Alaimalo.

Entrenador en jefe: Dave Rennie.

Bulls: 15- Jesse Kriel; 14- Travis Ismaiel; 13- Jan Serfontein y 12- Burger Odendaal; 11- Jamba Ulengo; 10- Handré Pollard y 9- Rudy Paige; 8- Arno Botha, 7- Nic de Jager y 6- Ruan Steenkamp; 5- Lood de Jager y 4- RG Snyman; 3- Trevor Nyakane, 2- Adriaan Strauss (C) y 1- Pierre Schoeman.

Ingresaron: 16- Edgar Marutlulle, 17- Lizo Gqoboka, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Jason Jenkins, 20- Jannes Kirsten, 21- Piet van Zyl, 22- Tian Schoeman y 23- Warrick Gelant.

Entrenador en jefe: Nollis Marais.

Puntos en el primer tiempo: 3´ y 6´ Penales de Handré Pollard (Chiefs 0-6 Bulls). 13´ Penal de Aaron Cruden (Chiefs 3-6 Bulls). 27´ Penal de Handré Pollard (Chiefs 3-9 Bulls).

Puntos en el segundo tiempo: 11´ Try de Shaun Stevenson convertido por Aaron Cruden (Chiefs 10-9 Bulls). 15´ Penal de Aaron Cruden (Chiefs 13-9 Bulls). 21´ Penal de Handré Pollard (Chiefs 13-12 Bulls). 25´ Penal de Aaron Cruden (Chiefs 16-12 Bulls). 30´ Try de Damian McKenzie convertido por Aaron Cruden (Chiefs 23-12 Bulls). 37´ Try de Atu Moli (Chiefs 28-12 Bulls).

Árbitro: Nick Briant (Nueva Zelanda).

Estadio: FMG de Hamilton.

Reds 15-34 Hurricanes:

Reds: 15- Karmichael Hunt; 14- Chris Kuridrani; 13- Samu Kerevi y 12- Duncan Paia’aua; 11- Eto Nabuli; 10- Jake McIntyre y 9- James Tuttle; 8- Scott Higginbotham, 7- George Smith y 6- Adam Korczyk; 5- Kane Douglas y 4- Rob Simmons; 3- Taniela Tupou, 2- Stephen Moore (C) y 1- Sam Talakai.

Ingresaron: 16- Andrew Ready, 17- Kirwan Sanday, 18- Phil Kite, 19- Lukhan Tui, 20- Hendrik Tui, 21- Nick Frisby y 23- Izaia Perese.

No ingresó: 22- Hamish Stewart.

Entrenador en jefe: Nick Stiles.

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Vince Aso; 13- Matt Proctor y 12- Ngani Laumape; 11- Julian Savea; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Ardie Savea, 7- Callum Gibbins y 6- Brad Shields; 5- Michael Fatialofa y 4- Mark Abbott; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Chris Eves.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Ben May, 18- Mike Kainga, 19- Sam Lousi, 20- Reed Prinsep, 21- Te Toiroa Tahuriorangi, 22- Otere Black y 23- Pita Ahki.

Amonestado: PT 23´ Ngani Laumape.

Entrenador en jefe: Chris Boyd

Puntos en el primer tiempo: 14´ y 18´ Tries de Julian Savea y TJ Perenara convertidos por Jordie Barrett (Reds 0-14 Hurricanes). 28´ Try de Chris Kuridrani (Reds 5-14 Hurricanes). 34´ Try de Scott Higginbotham convertido por Jake McIntyre (Reds 12-14 Hurricanes).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ Try de Vince Aso (Reds 12-19 Hurricanes). 28´ Penal de Jordie Barrett (Reds 12-22 Hurricanes). 30´ Penal de Jake McIntyre (Reds 15-22 Hurricanes). 32´ Try de Jordie Barrett convertido por él mismo (Reds 15-29 Hurricanes). 38´ Try de Beauden Barrett (Reds 15-34 Hurricanes).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Suncorp de Brisbane.

Stormers 53-10 Cheetahs:

Stormers: 15- SP Marais; 14- Cheslin Kolbe; 13- EW Viljoen y 12- Dan du Plessis; 11- Dillyn Leyds; 10- Robert du Preez y 9- Jano Vermaak; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Siya Kolisi (C) y 6- Cobus Wiese; 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Eben Etzebeth; 3- Frans Malherbe, 2- Bongi Mbonambi y 1- JC Janse van Rensburg.

Ingresaron: 16- Ramone Samuels, 17- Caylib Oosthuizen, 18- Oli Kebble, 19- Chris van Zyl, 20- Nizaam Carr, 21- Dewaldt Duvenage, 22- Kurt Coleman y 23- Dan Kriel.

Entrenador en jefe: Robbie Fleck.

Cheetahs: 15- Clayton Blommetjies; 14- Sergeal Petersen; 13- Francois Venter (C) y 12- Niel Marais; 11- Raymond Rhule; 10- Fred Zeilinga y 9- Shaun Venter; 8- Henco Venter, 7- Oupa Mohojé y 6- Paul Schoeman; 5- Francois Uys y 4- Armandt Koster; 3- Johan Coetzee, 2- Torsten van Jaarsveld y 1- Charles Marais.

Ingresaron: 16- Elandré Huggett, 17- Ox Nché, 18- Tom Botha, 19- Carl Wegner, 20- Niell Jordaan, 21- Clinton Swart, 22- Tian Meyer y 23- Luther Obi.

Entrenador en jefe: Franco Smith.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Penal de Robert du Preez (Stormers 3-0 Cheetahs). 15´ Try de Dillyn Leyds (Stormers 8-0 Cheetahs). 21´ Penal de Fred Zeilinga (Stormers 8-3 Cheetahs). 22´ y 37´ Tries de Sikhumbuzo Notshe y Dillyn Leyds convertidos por Robert Du Preez (Stormers 22-3 Cheetahs).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Dan du Plessis convertido por Robert du Preez (Stormers 29-3 Cheetahs). 4´ Try de Paul Schoeman convertido por Fred Zelinga (Stormers 29-10 Cheetahs). 13´ Try de Robert du Preez (Stormers 34-10 Cheetahs). 19´ y 24´ Tries de Siya Kolisi y Sikhumbuzo Notshe convertidos por Robert du Preez y Kurt Coleman (Stormers 48-10 Cheetahs). 38´ Try de Sikhumbuzo Notshe (Stormers 53-10 Cheetahs).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: Newlands de Ciudad del Cabo.

Lions 34-29 Sharks:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Madosh Tambwe; 13- Harold Vorster y 12- Rohan Janse van Rensburg; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Faf de Klerk; 8- Warren Whiteley (C), 7- Ruan Ackermann y 6- Jaco Kriel; 5- Franco Mostert y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 16- Akker van der Merwe, 17- Corne Fourie, 18- Hencus van Wyk, 19- Lourens Erasmus, 20- Kwagga Smith, 21- Ross Cronjé, 22- Jacques Nel y 23- Dillon Smit.

Entrenador en jefe: Johan Ackermann.

Sharks: 15- Garth April; 14- Kobus van Wyk; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Curwin Bosch y 9- Cobus Reinach; 8- Daniel du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Tera Mtembu (C); 5- Ruan Botha y 4- Etienne Oosthuizen; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Chiliboy Ralepelle y 1- Thomas du Toit.

Ingresaron: 16- Franco Marais, 17- Juan Schoeman, 18- Lourens Adriaanse, 19- Stephan Lewies, 20- Jacques Vermeulen, 21- Michael Claassens, 22- Inny Radebe y 23- Jeremy Ward.

Amonestado: PT 39´ Etienne Oosthuizen.

Entrenador en jefe: Robert du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Curwin Bosch (Lions 0-3 Sharks). 7´ Try de Coeie Oosthuizen convertido por Curwin Bosch (Lions 0-10 Sharks). 12´ Penal de Elton Jantjies (Lions 3-10 Sharks). 19´ Penal de Curwin Bosch (Lions 3-13 Sharks). 33´ Penal de Elton Jantjies (Lions 6-13 Sharks). 36´ Drop de Curwin Bosch (Lions 6-16 Sharks). 39´ Try de Malcolm Marx convertido por Elton Jantjies (Lions 13-16 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Courtnall Skosan convertido por Elton Jantjies (Lions 20-16 Sharks). 12´ Drop de Andries Coetzee (Lions 23-16 Sharks). 14´ Try de Kobus van Wyk convertido por Curwin Bosch (Lions 23-23 Sharks). 24´ Penal de Curwin Bosch (Lions 23-26 Sharks). 26´ Penal de Elton Jantjies (Lions 26-26 Sharks). 29´ Penal de Curwin Bosch (Lions 26-29 Sharks). 33´ Penal de Elton Jantjies (Lions 29-29 Sharks). 35´ Try de Jaco Kriel (Lions 34-29 Sharks).

Árbitro: Jaco van Heerden (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park de Johannesburgo.

Waratahs 22-41 Crusaders:

Waratahs: 15- Cam Clark; 14- Reece Robinson; 13- Israel Folau y 12- David Horwitz; 11- Andrew Kellaway; 10- Mack Mason y 9- Jake Gordon; 8- Jed Holloway, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Will Skelton y 4- Dean Mumm; 3- Sekope Kepu, 2- Tolu Latu y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Damien Fitzpatrick, 17- Paddy Ryan, 18- David Lolohea, 19- David McDuling, 20- Michael Wells, 21- Nick Phipps, 22- Irae Simone y 23- Taqele Naiyaravoro.

Entrenador en jefe: Darryl Gibson.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Digby Ioane; 13- Tim Bateman y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Mitchell Hunt y 9- Mitchell Drummond; 8- Whetu Douglas, 7- Matt Todd y 6- Jordan Taufua; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Wyatt Crockett, 18- Michael Alaalatoa, 19- Luke Romano, 20- Pete Samu, 21- Bryn Hall, 22- Marty McKenzie y 23- Manasa Mataele.

Entrenador en jefe: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 9´ Try de George Bridge (Waratahs 0-5 Crusaders). 13´ Try de David Havili convertido por Mitchell Hunt (Waratahs 0-12 Crusaders). 22´ Try de Michael Hooper convertido por Reece Robinson (Waratahs 7-12 Crusaders). 39´ Penal de Reece Robinson (Waratahs 10-19 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Try de Tim Bateman convertido por Mitchell Hunt (Waratahs 10-26 Crusaders). 8´ Try de Jake Gordon convertido por Reece Robinson (Waratahs 17-26 Crusaders). 11´ Try de Taqele Naiyaravoro (Waratahs 22-26 Crusaders). 18´ Penal de Mitchell Hunt (Waratahs 22-29 Crusaders). 32´ Try de Bryn Hall (Waratahs 22-34 Crusaders). 36´ Try de Ben Funnell convertido por Marty McKenzie (Waratahs 22-41 Crusaders).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Allianz de Sídney.

Posiciones:

Grupo Australasia:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 26 6 +65 2- Chiefs 24 5 +61 3- Hurricanes 20 5 +168 4- Blues 15 6 +43 5- Highlanders 14 6 +10 6- Brumbies 11 5 +10 7- Waratahs 8 6 -64 8- Reds 6 6 -70 9- Force 5 5 -44 10- Rebels 1 5 -162

Grupo Sudafricano:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 23 6 +68 2- Stormers 22 5 +107 3- Jaguares 18 5 +59 4- Sharks 18 6 +31 5- Cheetahs 9 6 -68 6- Bulls 5 5 -46 7- Kings 5 5 -55 8- Sunwolves 1 5 -113

Próxima fecha (7 al 9 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 3:35 Hurricanes-Waratahs

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 1:15 Sunwolves-Bulls 3:35 Highlanders-Blues 5:45 Brumbies-Reds 10:05 Sharks-Jaguares 12:15 Cheetahs-Chiefs

Domingo:

Horario (Argentina) Partido 3:05 Force-Kings

Libres: Cheetahs, Crusaders, Lions y Rebels.