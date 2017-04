A retomar la senda del triunfo

Google Plus

Foto: Captain's Run para Jaguares en Pretoria. ¿Se viene la vuelta al triunfo? Crédito: Jaguares (Twitter).

Con la batería recargada tras el traspié en Growthpoint Kings Park, el escenario ubicado a orillas del océano Índico, la franquicia perteneciente a la UAR intentará volver a sonreír. Ya lo han hecho en cuatro oportunidades en esta temporada. Enfrente estará un rival que comenzó el campeonato con el pie izquierdo, pero que en su plantilla cuenta con jugadores de primer nivel.

El cruce de este sábado, a celebrarse en la sede del poder ejecutivo sudafricano, será fundamental para las aspiraciones de los capitaneados por Agustín Creevy. Si bien sucumbieron ante Sharks, uno de sus rivales directos en la lucha por la clasificación a los cuartos de final, aún se ha escrito nada y queda mucho camino por recorrer.

El resultado adverso obtenido hace ocho días le dio más importancia a este juego. En la previa, según palabras del entrenador en jefe de Jaguares, el rosarino Raúl Pérez, los rivales a vencer eran Sharks y Lions. Y no comenzaron como querían, pero saben que tendrán revancha muy pronto. Todo parecía indicar que ante Bulls, que está en la otra división dentro del Grupo Sudafricano, el mandamás iba a tomarse un respiro y darle lugar a los que vienen teniendo menos minutos, algo que no podrá hacer, más allá de las cinco piezas que decidió modificar. ¿Quiénes ingresan al equipo? Por el lado de los backs, Santiago Cordero, Emiliano Boffelli (primer partido como titular después de once meses) y Santiago González Iglesias, quienes reemplazarán a Ramiro Moyano, Bautista Ezcurra y Nicolás Sánchez; en el pack de forwards, Rodrigo Báez y Guido Petti ocuparán los lugares que dejaron vacantes Tomás Lezana y Matías Alemanno, quien sufrió una lesión en el húmero y ya regresó a Buenos Aires.

Estos ochenta minutos que se vienen serán vitales para Jaguares, principalmente en lo psicológico. De ganar, calma para enfrentar a Lions, en Johannesburgo; de perder, a “quemar las naves” en el Ellis Park, pese a que una semana después tendrán que recibir a Sharks en Liniers.

¿Cómo llegan?

El representativo argentino, tercero en África 2 y cuarto en el Grupo Sudafricano, viene de dejar atrás tres éxitos de forma consecutiva: en Durban, Sharks, limitado y con un plan de juego austero, le ganó por 18-13, lo cual activó un alarma silenciosa en el plantel.

Los dueños de casa, en cambio, han tenido un pésimo inicio de 2017: la “frutilla del postre” fue el 21-20 en contra ante Sunwolves, en Tokio. Solo pudieron ganar uno de sus seis encuentros. ¿Su víctima? El mismísimo elenco nipón, pero en condición de local.

Para este partido, su cabecilla, Nollis Marais, también cambió cinco nombres: Jesse Kriel, Handré Pollard y Piet van Zyl por Warrick Gelant, Tian Schoeman y Rudy Paige. Eso, por los tres cuartos; en lo que respecta a los delanteros, Lood de Jager y Pierre Schoeman sustituirán a Jason Jenkins y Lizo Gqoboka.

¿Qué buscan?

Jaguares, con hambre de gloria, querrá revertir la imagen mostrada en su última actuación. De salir airosos del Loftus Versfeld se acrecentarán sus chances de aterrizar de seguir de pie una vez consumada la fase regular.

Bulls, con importantes regresos a la alineación titular, carga una valija pesada y llegan a este cruce con ganas de quitársela de encima. Tienen armas suficientes como para llevarse la victoria, principalmente por la calidad de sus jugadores. El problema radica en la falta de recambio y, principalmente, en la inexistencia de un plan de juego serio y acorde a lo que amerita el Super Rugby.

Antecedentes entre ambos:

Super Rugby 2016 - Fecha 15: Jaguares 29-11 Bulls

Predicción: Jaguares por 5. Le tocaron el orgullo, y eso nunca cae bien en un grupo de trabajo. Los Pum… levantarán los brazos tras el pitazo final del neozelandés Ben O’Keeffe. ¿La clave? El trabajo de los delanteros y la definición de los tres cuartos en los últimos metros. El pie, al igual que en Durban, decisivo.

Formaciones y datos del partido:

Bulls: 15- Jesse Kriel; 14- Travis Ismaiel; 13- Jan Serfontein y 12- Burger Odendaal; 11- Jamba Ulengo; 10- Handré Pollard y 9- Piet van Zyl; 8- Hanro Liebenberg, 7- Jannes Kirsten y 6- Nic de Jager; 5- Lood de Jager y 4- RG Snyman; 3- Trevor Nyakane, 2- Adriaan Strauss y 1- Pierre Schoeman.

Relevos: 16- Jaco Visagie, 17- Lizo Gqoboka, 18- Martin Dreyer, 19- Jason Jenkins, 20- Marnus Schoeman, 21- Rudy Paige, 22- Tian Schoeman y 23- Warrick Gelant.

Entrenador en jefe: Nollis Marais.

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Santiago Cordero; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Emiliano Boffelli; 10- Santiago González Iglesias y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Leonardo Senatore, 7- Rodrigo Báez y 6- Pablo Matera; 5- Marcos Kremer y 4- Guido Petti; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Lucas Noguera Paz.

Relevos: 16- Roberto Tejerizo, 17- Santiago García Botta, 18- Enrique Pieretto, 19- Benjamín Macome, 20- Tomás Lezana, 21- Felipe Ezcurra, 22- Nicolás Sánchez y 23- Ramiro Moyano.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Jueces de touch: Angus Gardner (Australia) y Egon Segonds (Sudáfrica).

Asistente de video: Willie Vos (Sudáfrica).

Estadio: Loftus Versfeld de Pretoria.

Horario: 14:30 (Argentina).

Televisación: ESPN y ESPN HD.