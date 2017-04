Otra derrota en Sudáfrica

Fuente: Prensa Jaguares

El marcador reflejó lo que fue un partido duro para los argentinos, que no lograron reaccionar ante los errores que iban comentiendo mientras que los locales se agrandaban minuto a minuto pudiendo crecer ante las limitaciones que se ponían los visitantes.



Si bien ambos equipos tenían como objetivo ganar y reencontrarse con un marcador positivo a su favor, tan sólo uno podía conseguirlo y ese fue el local, los Bulls. El encuentro en Pretoria comenzó con un gran manejo de los anaranjados aunque con un arranque tardío mientras que los Bulls no lograban contener la guinda, como consecuencia fue un comienzo desacertado para ambos y tan sólo costó esperar a que uno de los jugadores en cancha tenga alguna idea para que el juego tome color, y ese jugador fue de los locales conquistando tres puntos, y no fue la única vez que los Jguares les otorgarían el poder de marcar de a tres ya que las infracciones se tornaron constantes aunque a medida que pasaba el tiempo y con Santiago González Iglesias logran empatar; un marcador que no duró mucho y termino para irse al descanso 13-3.

El complemento no fue diferente a lo que se vio en la primera parte, ya que le desorden de ideas y desarrollo que tenían los argentinos no lograban que se consoliden dentro de la cancha y como resultado no puedan controlar el encuentro. Por esto está segunda parte termino 26-13, para el marcador no es mucha la diferencia pero si se notó el esfuerzo para conquistar ese número ante tantas fallas, ya que este tiempo comenzó con el equipo local agrandando la ventaja hasta que llegó el try esperado para los argentinos y dejó la diferencia a seis y así el equipo logró equilibrar un objetivo y fue a buscarlo hasta el momento que con gran claridad de juego, los Bulls, lograron marcar otro try imponiéndose con el resultado que será el final.



Las formaciones y cambios fueron :

BULLS: Jesse Kriel; Travis Ismaiel, Ene Serfontein, Burger Odendaal, Jamba Ulengo; Handre Pollard, Piet van Zyl; Hanro Liebenberg, Janes Kirsten, Nick de Jager; Lood de Jager, RG Snyman; Trevor Nyakane, Adriaan Strauss (Cap), Pierre Schoeman.

Cambios:14', Jaco Visagie, Lizo Gqoboka y Marnus Schoeman por Strauss, P. Schoeman y N. De Jager; 19', Jason Jenkins y Warrick Gelant por Snyman y Serfontein; 34', Rudy Page por Van Zyl; 37', Martin Dreyer por Nyakane.

JAGUARES: Joaquín Tuculet; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Emiliano Boffelli; Santiago González Iglesias, Gonzalo Bertranou; Leonardo Senatore, Rodrigo Báez, Pablo Matera; Marcos Kremer, Guido Petti; Ramiro Herrera, Agustín Creevy (Cap), Lucas Noguera Paz.

Cambios: Segundo tiempo: 6', Nicolás Sánchez por De la Fuente; 12', Santiago García Botta y Tomás Lezana por Noguera Paz y Senatore; 19', Ramiro Moyano y Enrique Pieretto por Boffelli y Herrera; 21', Felipe Ezcurra por Bertranou; y 26', Benjamín Macome y Roberto Tejerizo por Matera y Creevy.