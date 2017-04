Los Jaguares intentaron pero no pudieron contra Lions

Fuente: Prensa Oficial de los Jaguares

Nuevamente jugar de visitante y los detalles a pulir se hicieron notar en los Jaguares ya que conquistaron otra derrota en Sudáfrica y así cerrando esta gira sin ninguna victoria. Aunque con momentos destacables para los argentinos que casi logran hacer historia en el estadio Ellis Park, plasmar sus falencias no es el camino hacia la misma y por ende los locales pudieron festejar.

El desarrollado del partido comenzó en ventaja para los visitantes que tan sólo pasados los 4 minutos lograron romper el cero que había en el tanteador y sumaron el primer try del encuentro, pero los sudafricanos no se quedaron atrás y para nada perezosos lograron responder del mismo modo, una vez de vuelta con el marcador en iguales el conjunto dirigido por Raúl Pérez comenzó con algunas fallas que dejaron volver a apoyar en el in-goal a los Lions que lograban escabullirse de los tackles, así finalizó el primer tiempo en Johannesburgo, 14-7.

Tras el descanso reglamentario y con ambos equipos dentro de la cancha se retomó el juego y nuevamente la franquicia argentina lograba romper el hielo sumando siete puntos e igualando el partido, situación que duró poco ya que Petti buscó el try y lo logró dejando 14-21 y haciendo historia hasta el momento. Pero todo cuento de hadas tiene un final y a los 71 minutos de juego fue el de los Jaguares, los locales se despertaron y el marcador se volvía a emparejar. Tan sólo se modificaría con alguien error y la lucidez del contrincante además del efecto, que en su mayoría afecta a los argentinos, del desgaste físico. Ya con la sirena a punto de sonar un error en medio de un scrum de parte de los argentinos les daba un penal y logrado, tres puntos que sellaban una victoria para los de la casa.

Si bien una caída deja varias enseñanzas, cuando los Jaguares quisieron hacerse notar lo lograron, de momentos con mucha energía y una actitud que poco fue vista en el conjunto vestido de amarillo, pero la actitud no hace que el marcador sume tantos y las distracciones se pagan caro en todo deporte.

Formaciones:

LIONS: Andries Coetzee; Madosh Tambwe, Lionel Mapoe, Harold Vorster, Courtnall Skosan; Elton Jantjies, Ross Cronje; Warren Whiteley (C), Ruan Ackermann, Jaco Kriel; Franco Moster, Andries Ferreira; Johannes Jonker, Armand van der Merwe, Corne Fourie.

Cambios: 17´ Malcom Marx, Jacques van Rooyen, Ruan Dreyer y Lourens Erasmus por Fourie; Van der Merwe, Jonker y Ferreira; 20´ Faf de Klerk por Cronje y Kwagga Smith por Kriel.



JAGUARES: Ramiro Moyano; Santiago Cordero, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente, Bautista Ezcurra; Nicolás Sánchez. Felipe Ezcurra; Benjamín Macome, Rodrigo Báez, Tomás Lezana; Marcos Kremer, Guido Petti; Ramiro Herrera, Agustín Creevy (C) y Lucas Noguera Paz.

Cambios: ST 1´ Pablo Matera por Lezana; 21´ Gonzalo Bertranou por Felipe Ezcurra y Enrique Pieretto por Herrera; 22´ Santiago García Botta por Noguera Paz; 26´ Emiliano Boffelli por Cordero; 29´ Roberto Tejerizo por Creevy; 33´ Joaquín Díaz Bonilla por Sánchez e Ignacio Larrague por Kremer.



Puntos:

Primer tiempo: 5´ Try Orlando, convertido por Sánchez (J); 10´ y 20' tries de Try Vorster y Mapoe convertidos por Jantjies (L).

Segundo tiempo: 5´ y 11' tries de Báez y Petti convertidos por Nicolás Sánchez; 21´ Try Ackermann convertido por Jantjies (L) y 36´ Penal Jantjies (L).