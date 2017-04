Super Rugby 2017: la novena ya quedó atrás

Foto: Pete Samu, de buena producción, se dirige al ingoal. Por detrás, Seta Tamanivalu ya levanta los brazos. En la región de Canterbury, Crusaders despedazó a Stormers. Crédito: Radio New Zealand.

A sumarle un dígito más, señoras y señores. Hoy, con el aburrido 9-9 protagonizado por Sharks y Rebels, se bajó el telón de la novena semana de acción en la competición que organiza SANZAAR. Pese a que el partido celebrado en el estadio Growthpoint Kings Park de Durban durmió a más de uno, el que sí sonrió una vez que sonó el pitazo del neozelandés Ben O’Keeffe fue Jaguares, quien quedó a cuatro puntos de la escuadra sudafricana, que dentro de siete días será su rival en Liniers.

A casi 11 mil kilómetros de allí, el estadio AMI de Christchurch sí gozó de un espectáculo de altísimo nivel: el dueño de casa, Crusaders, obtuvo su noveno éxito consecutivo tras superar por 57-24 a Stormers, uno de los dos mejores que tiene la Conferencia Sudafricana. El séptuple campeón, que tiene a Sam Whitelock como capitán, brilló gracias a los tres tries de George Bridge, una de las gratas apariciones en este 2017; la visita, en cambio, solo se sintió cómodo en el amanecer de la segunda mitad, cuando apoyó por duplicado y en pocos minutos.

En Napier, una de las ciudades más conocidas de la isla Norte de Nueva Zelanda, Hurricanes necesitó tan solo cuarenta minutos para pulverizar a Brumbies: fue 56-21 para el último ganador de este campeonato. Vince Aso, autor de tres conquistas, determinante en el balance final.

Además, en el Allianz de Sídney, Kings dio el gran golpe y doblegó por 26-24 a Waratahs, de pésimo presente. Los de Puerto Elizabeth, últimos en la división África 2, estuvieron remontaron una desventaja de 17 puntos y terminaron quedándose con cuatro puntos que son valiosísimos de cara al futuro, principalmente por el impacto psicológico.

¿Cómo se completó la fecha? Con victorias de Lions, Highlanders, Chiefs y Bulls ante Jaguares, Sunwolves, Force y Cheetahs, respectivamente.

Novena semana (21 y 22 de abril):

Viernes:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 56-21 Brumbies (Australia) Waratahs (Australia) 24-26 Kings (Sudáfrica) Lions (Sudáfrica) 24-21 Jaguares (Argentina)

Sábado:

Highlanders (Nueva Zelanda) 40-15 Sunwolves (Japón) Crusaders (Nueva Zelanda) 57-24 Stormers (Sudáfrica) Force (Australia) 7-16 Chiefs (Nueva Zelanda) Bulls (Sudáfrica) 20-14 Bulls (Sudáfrica) Sharks (Sudáfrica) 9-9 Rebels (Australia)

Libres: Blues (Nueva Zelanda) y Reds (Australia).

Síntesis de los partidos:

Hurricanes 56-21 Brumbies:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Cory Jane; 13- Vince Aso y 12- Ngani Laumape; 11- Julian Savea; 10- Beauden Barrett y 9- Te Toiroa Tahuriorangi; 8- Blade Thomson, 7- Ardie Savea y 6- Brad Shields (C); 5- Vaea Fifita y 4- Mark Abbott; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Ben May.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Chris Eves, 18- Mike Kainga, 19- James Blackwell, 20- Callum Gibbins, 21- TJ Perenara, 22- Otere Black y 23- Ben Lam.

Entrenador en jefe: Chris Boyd.

Brumbies: 15- Aidan Toua; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Andrew Smith; 11- James Dargaville; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Jarrad Butler, 7- Chris Alcock y 6- Scott Fardy; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Josh Mann-Rea y 1- Scott Sio.

Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Nic Mayhew, 18- Ben Alexander, 19- Blake Enever, 20- Lolo Fakaosilea, 21- De Wet Roos, 22- Jordan Jackson-Hope y 23- Nigel Ah Wong.

Amonestado: ST 2´ Wharenui Hawera.

Entrenador en jefe: Stephen Larkham.

Puntos en el primer tiempo: 6´ y 12´ Tries de Vince Aso y Cory Jane convertidos por Jordie Barrett (Hurricanes 14-0 Brumbies). 22´, 27´ y 29´ Tries de Tevita Kuridrani, Sam Carter y Joe Powell convertidos por Wharenui Hawera (Hurricanes 14-21 Brumbies).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ y 12´ Tries de Vince Aso convertidos por Jordie Barrett (Hurricanes 28-21 Brumbies). 20´ Try de Callum Gibbins convertido por Jordie Barrett (Hurricanes 35-21 Brumbies). 24´ y 32´ Tries de Mark Abbott y Callum Gibbins (Hurricanes 49-21 Brumbies). 36´ Try de Ngani Laumape convertido por Otere Black (Hurricanes 56-21 Brumbies).

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: McLean Park de Napier.

Waratahs 24-26 Kings:

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Taqele Naiyaravoro; 13- Rob Horne y 12- David Horwitz; 11- Cam Clark; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- Will Skelton y 4- David McDuling; 3- Tom Robertson, 2- Tolu Latu y 1- Paddy Ryan.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Angus Ta’avao, 19- Dean Mumm, 20- Jed Holloway, 21- Nick Phipps y 22- Bryce Hegarty.

No ingresaron: 18- David Lolohea y 23- Harry Jones.

Amonestado: PT 32´ Ned Hanigan.

Entrenador en jefe: Darryl Gibson.

Kings: 15- Masixole Banda; 14- Wandile Mjekevu; 13- Berton Klaasen y 12- Luzuko Vulindlu; 11- Makazole Mapimpi; 10- Lionel Cronje (C) y 9- Louis Schreuder; 8- Andisa Ntsila, 7- Tyler Paul y 6- Chris Cloete; 5- Wilhelm van der Sluys y 4- Irne Herbst; 3- Ross Geldenhuys, 2- Michael Willemse y 1- Justin Forwood.

Ingresaron: 16- Kurt Haupt, 17- Schalk van der Merwe, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Mzwanele Zito, 20- Martin Bezuidenhout, 21- Johan Steyn, 22- Stokkies Hanekom y 23- Pieter-Steyn de Wet.

Amonestado: ST 12´ Chris Cloete.

Entrenador en jefe: Deon Davids.

Puntos en el primer tiempo: 12´ Try de Taqele Naiyaravoro (Waratahs 5-0 Kings). 23´ Try de Rob Horne convertido por Bernard Foley (Waratahs 12-0 Kings). 33´ Try de Cameron Clark (Waratahs 17-0 Kings). 35´ Try de Justin Forwood convertido por Lionel Cronjé (Waratahs 17-7 Kings).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Try de Masixole Banda (Waratahs 17-12 Kings). 26´ Try de Michael Willemse convertido por Lionel Cronjé (Waratahs 17-19 Kings). 36´ Try-penal (Waratahs 17-26 Kings). 40+2´ Try de Taqele Naiyaravoro convertido por Bernard Foley (Waratahs 24-26 Kings).

Árbitro: Rohan Hoffmann (Australia).

Estadio: Allianz de Sídney.

Lions 24-21 Jaguares:

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Madosh Tambwe; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Ruan Ackermann y 6- Jaco Kriel; 5- Franco Mostert y 4- Andries Ferreira; 3- Johannes Jonker, 2- Akker van der Merwe y 1- Corne Fourie.

Ingresaron: 16- Malcolm Marx, 17- Jacques van Rooyen, 18- Ruan Dreyer, 19- Lourens Erasmus, 20- Kwagga Smith, 21- Faf de Klerk y 23- Sylvian Mahuza.

No ingresó: 22- Jacques Nel.

Entrenador en jefe: Johan Ackermann.

Jaguares: 15- Ramiro Moyano; 14- Santiago Cordero; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Bautista Ezcurra; 10- Nicolás Sánchez y 9- Felipe Ezcurra; 8- Benjamín Macome, 7- Rodrigo Báez y 6- Tomás Lezana; 5- Marcos Kremer y 4- Guido Petti; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Lucas Noguera Paz.

Ingresaron: 16- Roberto Tejerizo, 17- Santiago García Botta, 18- Enrique Pieretto, 19- Ignacio Larrague, 20- Pablo Matera, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Joaquín Díaz Bonilla y 23- Emiliano Boffelli.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try de Matías Orlando convertido por Nicolás Sánchez (Lions 0-7 Jaguares). 10´ y 21´ Tries de Harold Vorster y Lionel Mapoe convertidos por Elton Jantjies (Lions 14-7 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 7´ y 10´ Tries de Rodrigo Báez y Guido Petti convertidos por Nicolás Sánchez (Lions 14-21 Jaguares). 30´ Try de Ruan Ackermann convertido por Elton Jantjies (Lions 21-21 Jaguares). 37´ Penal de Elton Jantjies (Lions 24-21 Jaguares).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Ellis Park de Johannesburgo.

Highlanders 40-15 Sunwolves:

Highlanders: 15- Ben Smith (C); 14- Waisake Naholo; 13- Matt Faddes y 12- Malakai Fekitoa; 11- Tevita Li; 10- Marty Banks y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock, 7- Elliot Dixon y 6- Liam Squire; 5- Joe Wheeler y 4- Alex Ainley; 3- Siate Tokolahi, 2- Liam Coltman y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Greg Pleasants-Tate, 17- Aki Seiuli, 18- Siosuia Halanukonuka, 19- Tom Franklin, 20- Gareth Evans, 21- Josh Renton, 22- Teihorangi Walden y 23- Sio Tomkinson.

Entrenador en jefe: Tony Brown.

Sunwolves: 15- Kotaro Matsushima; 14- Takaaki Nakazuru; 13- William Tupou y 12- Timothy Lafaele; 11- Yasutaka Sasakura; 10- Yu Tamura y 9- Fumiaki Tanaka; 8- Willie Britz, 7- Yuhimaru Mimura y 6- Ed Quirk (C); 5- Uwe Helu y 4- Sam Wykes; 3- Yasuo Yamaji, 2- Yusuke Niwai y 1- Keita Inagaki.

Ingresaron: 16- Takeshi Kizu, 17- Koki Yamamoto, 18- Heiichiro Ito, 19- Shinya Makabe, 20- Rahboni Warren Voyasaco, 21- Yuki Yatomi, 22- Hayden Cripps y 23- Jamie-Jerry Taulagi.

Entrenador en jefe: Filo Tiatia.

Puntos en el primer tiempo: 3´ Try de Waisake Naholo convertido por Marty Banks (Highlanders 7-0 Sunwolves). 11´ Penal de Yu Tamura (Highlanders 7-3 Sunwolves). 34´ y 40´ Tries de Liam Squire y Aaron Smith convertidos por Marty Banks (Highlanders 21-3 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ y 10´ Tries de Matt Faddes convertidos por Marty Banks (Highlanders 35-3 Sunwolves). 13´ Try de Ben Smith (Highlanders 40-3 Sunwolves). 18´ Try de Willie Britz convertido por Yu Tamura (Highlanders 40-10 Sunwolves). 26´ Try de Rahboni-Warren Voyasaco (Highlanders 40-15 Sunwolves).

Árbitro: Jamie Nutbrown (Nueva Zelanda).

Estadio: Rugby Park de Invercargill.

Crusaders 57-24 Stormers:

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Ryan Crotty; 11- George Bridge; 10- Richie Mo’unga y 9- Mitchell Drummond; 8- Kieran Read, 7- Matt Todd y 6- Jordan Taufua; 5- Sam Whitelock (C) y 4- Scott Barrett; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Joe Moody.

Ingresaron: 16- Ben Funnell, 17- Wyatt Crockett, 18- Mike Alaalatoa, 19- Luke Romano, 20- Pete Samu, 21- Bryn Hall, 22- Mitchell Hunt y 23- Manasa Mataele.

Entrenador en jefe: Scott Robertson.

Stormers: 15- Dillyn Leyds; 14- Cheslin Kolbe; 13- EW Viljoen y 12- Dan du Plessis; 11- Bjorn Basson; 10- Robert du Preez y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Sikhumbuzo Notshe, 7- Pieter-Steph du Toit y 6- Nizaam Carr; 5- Chris van Zyl y 4- Eben Etzebeth; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- JC Janse van Rensburg.

Ingresaron: 16- Ramone Samuels, 17- Oli Kebble, 18- Frans Malherbe, 19- Jan de Klerk, 20- Cobus Wiese, 21- Jano Vermaak, 22- Kurt Coleman y 23- Dan Kriel.

Entrenador en jefe: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 9´ Penal de Robert du Preez (Crusaders 0-3 Stormers). 12´ Try de George Bridge convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 7-3 Stormers). 18´ Penal de Richie Mo’unga (Crusaders 10-3 Stormers). 28´ y 32´ Tries de George Bridge convertidos por Richie Mo’unga (Crusaders 24-3 Stormers). 36´ Try de Kieran Read (Crusaders 29-3 Stormers). 40´ Try de Kieran Read convertido por Richie Mo’unga (Crusaders 36-3 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 0´ y 12´ Tries de Cheslin Kolbe y Bjorn Basson convertidos por Robert du Preez (Crusaders 36-17 Stormers). 19´ y 20´ Tries de Mike Alaalatoa y Pete Samu convertidos por Richie Mo’unga (Crusaders 50-17 Stormers). 26´ Try de Frans Malherbe convertido por Robert du Preez (Crusaders 50-24 Stormers). 38´ Try de Manasa Mataele convertido por Mitch Hunt (Crusaders 57-24 Stormers).

Árbitro: Paul Williams (Nueva Zelanda).

Estadio: AMI de Christchurch.

Force 7-16 Chiefs:

Force: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Curtis Rona; 13- Marcel Brache y 12- Bill Meakes; 11- Luke Morahan; 10- Luke Burton y 9- Ian Prior; 8- Richard Hardwick, 7- Matt Hodgson (C) y 6- Isa Naisarani; 5- Ross Haylett-Petty y 4- Lewis Carmichael; 3- Tetera Faulkner, 2- Tatafu Polota-Nau y 1- Ben Daley.

Ingresaron: 16- Heath Tessmann, 17- Francois van Wyk, 18- Pekahou Cowan, 19- Onehunga Havili Kaufusi, 20- Brynard Stander, 22- Jono Lance y 23- Alex Newsome.

No ingresó: 21- Mitch Short.

Entrenador en jefe: Dave Wessels.

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Shaun Stevenson; 13- Sam McNicol y 12- Anton Lienert-Brown; 11- James Lowe; 10- Aaron Cruden y 9- Tawera Kerr-Barlow; 8- Michael Leitch, 7- Sam Cane (C) y 6- Liam Messam; 5- Brodie Retallick y 4- Dominic Bird; 3- Atu Moli, 2- Brayden Mitchell y 1- Siegfried Fisi’ihoi.

Ingresaron: 16- Hika Elliot, 17- Aidan Ross, 18- Sosefo Kautai, 19- Taleni Seu, 20- Lachlan Boshier, 21- Finlay Christie, 22- Stephen Donald y 23- Toni Pulu.

Entrenador en jefe: Dave Rennie.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Try de Liam Messam convertido por Aaron Cruden (Force 0-7 Chiefs). 30´ Try de Matt Hodgson convertido por Ian Prior (Force 7-7 Chiefs).

Puntos en el segundo tiempo: 2´, 14´ y 26´ Penales de Aaron Cruden (Force 7-16 Chiefs).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: nib de Perth.

Bulls 20-14 Cheetahs:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Burger Odendaal; 11- Jamba Ulengo; 10- Tian Schoeman y 9- Piet van Zyl; 8- Hanro Liebenberg, 7- Jannes Kirsten y 6- Nic de Jager; 5- Lood de Jager y 4- Jason Jenkins; 3- Jacobie Adriaanse, 2- Adriaan Strauss (C) y 1- Pierre Schoeman.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Lizo Gqoboka, 18- Martin Dreyer, 19- RG Snyman, 20- Jacques Potgieter y 21- Rudy Paige.

No ingresaron: 22- Francois Brummer y 23- Franco Naude.

Entrenador en jefe: Nollis Marais.

Cheetahs: 15- Clayton Blommetjies; 14- William Small-Smith; 13 Francois Venter (C) y 12- Nico Lee; 11- Raymond Rhule; 10- Niel Marais y 9- Shaun Venter; 8- Henco Venter, 7- Oupa Mohojé (C) y 6- Paul Schoeman; 5- Carl Wegner y 4- Armandt Koster; 3- Johan Coetzee, 2- Torsten van Jaarsveld y 1- Charles Marais.

Ingresaron: 16- Elandré Huggett, 17- Ox Nché, 18- Tom Botha, 19- Francois Uys, 20- Niell Jordaan, 21- Uzair Cassiem y 22- Tian Meyer.

No ingresó: 23- Fred Zeilinga.

Entrenador en jefe: Franco Smith.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Try de Paul Schoeman (Bulls 0-5 Cheetahs). 9´ Penal de Niel Marais (Bulls 0-8 Cheetahs). 25´ Penal de Tian Schoeman (Bulls 3-8 Cheetahs). 32´ Penal de Niel Marais (Bulls 3-11 Cheetahs).

Puntos en el segundo tiempo: 13´ Try de Jacques Potgieter convertido por Tian Schoeman (Bulls 10-11 Cheetahs). 22´ Penal de Niel Marais (Bulls 10-14 Cheetahs). 27´ Penal de Tian Schoeman (Bulls 13-14 Cheetahs). 33´ Try de Jesse Kriel convertido por Tian Schoeman (Bulls 20-14 Cheetahs).

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Loftus Versfeld de Pretoria.

Sharks 9-9 Rebels:

Sharks: 15- Rhyno Smith; 14- Lukhanyo Am; 13- Jeremy Ward y 12- André Esterhuizen; 11- Lwazi Mvovo; 10- Curwin Bosch y 9- Cobus Reinach; 8- Daniel du Preez, 7- Philip van der Walt y 6- Tera Mtembu (C); 5- Stephan Lewies y 4- Etienne Oosthuizen; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Franco Marais y 1- Tendai Mtawarira.

Ingresaron: 16- Chiliboy Ralepelle, 17- Thomas du Toit, 18- Lourens Adriaanse, 19- Ruan Botha, 20- Jacques Vermeulen y 21- Michael Claassens.

No ingresaron: 22- Benhard Janse van Rensburg y 23- Odwa Ndungane.

Expulsado: PT 17´ André Esterhuizen.

Entrenador en jefe: Robert du Preez.

Rebels: 15- Reece Hodge; 14- Sefa Naivalu; 13- Tom English y 12- Mitch Inman; 11- Ben Volavola; 10- Jack Debreczeni y 9- Nic Stirzaker (C); 8- Amanaki Mafi, 7- Will Miller y 6- Jake Schatz; 5- Culum Retallick y 4- Steve Cummins; 3- Tyrel Lomax, 2- Siliva Siliva y 1- Fereti Sa’aga.

Ingresaron: 16- James Hanson, 17- Laurie Weeks, 20- Hugh Sinclair, 21- Mick Snowden y 22- Jackson Garden-Bachop.

No ingresaron: 18- Tom Moloney, 19- Esei Haangana y 23- Sione Tuipulotu.

Amonestados: PT 3´ y ST 12´ Nic Stirzaker y James Hanson.

Expulsado: ST 28´ Nic Stirzaker.

Entrenador en jefe: Tony McGahan.

Puntos en el primer tiempo: 7´ Penal de Reece Hodge (Sharks 0-3 Rebels). 24´ Penal de Curwin Bosch (Sharks 3-3 Rebels). 29´ Penal de Reece Hodge (Sharks 3-6 Rebels).

Puntos en el segundo tiempo: 23´ y 37´ Penales de Curwin Bosch (Sharks 9-6 Rebels). 40´ Penal de Reece Hodge (Sharks 9-9 Rebels).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica).

Estadio: Growthpoint Kings Park de Durban.

Posiciones:

Grupo Australasia:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 36 8 +145 2- Hurricanes 33 8 +217 3- Chiefs 33 8 +76 4- Highlanders 23 8 +41 5- Blues 17 8 +33 6- Brumbies 17 8 +6 7- Reds 10 8 -90 8- Force 9 7 -48 9- Waratahs 9 8 -76 10- Rebels 7 7 -160

Grupo Sudafricano:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 32 8 +84 2- Stormers 26 8 +69 3- Sharks 24 8 +36 4- Jaguares 20 8 +38 5- Bulls 14 8 -28 6- Kings 10 8 -71 7- Cheetahs 9 8 -88 8- Sunwolves 5 8 -184

Próxima fecha: (28 al 30 de abril):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Highlanders-Stormers

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Chiefs-Sunwolves 6:45 Reds-Waratahs 8:55 Force-Lions 12:15 Cheetahs-Crusaders 14:30 Kings-Rebels 16:40 Jaguares-Sharks

Domingo:

Horario (Argentina) Partido 3:05 Brumbies-Blues

Libres: