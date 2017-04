¿Pasó el tren?

Google Plus

Foto: Pablo Matera, tercera línea de Jaguares, avanza pese al intento de tackle de Lukhanyo Am. Crédito: Jaguares (Twitter).

Los lectores, al igual que quien les escribe, están cansados de que ocurra lo mismo. Hoy, ante casi 9.500 espectadores que se acercaron a Vélez, los dirigidos por el rosarino Raúl Pérez tuvieron una inestable actuación y fueron superados por su rival directo (¿se lo puede seguir considerando como tal?) en la puja por un boleto a los cuartos de final. Lo cierto es que pensar en estar entre los ocho mejores comienza a sonar utópico.

A diferencia de los últimos encuentros, el dueño de casa no tuvo serios inconvenientes en las formaciones fijas. El principal inconveniente fue la pésima toma de decisiones. En fin, pequeños detalles que terminaron por decantar la balanza en favor del conjunto con base en Durban, que fue fiel a su plan de juego y lo cumplió a rajatabla, pese a sus limitaciones en ataque.

Los argentinos, con Agustín Creevy, siguen sin poder encontrar regularidad: pasaron de jugar un buen partido ante Lions en Johannesburgo a perder con Sharks, un equipo con más deficiencias y menos fortalezas que el último finalista de esta competición.

Jaguares, que continúa tercero la división África 2 con 20 unidades bajo el brazo, no logra construir una identidad. Aún les cuesta aprovechar los momentos para dar el golpe. En otras palabras, todavía intentan hallar la fórmula para salir airosos frente a oponentes de élite. ¿En qué se sustenta esta opinión del autor? En 2016, sus víctimas fueron Cheetahs, Kings, Bulls y Lions -NdR: cabe destacar que aterrizó en Buenos Aires con un equipo “B”-; en esta presente temporada, éxitos sobre Kings, Lions, Cheetahs y Reds. Es decir, se repiten tres nombres. De los mencionados, losque ejercen la localía en el Ellis Park son los únicos que han estado en los playoffs en la pasada edición. ¿Esto tiene un porqué? Piénsenlo y luego, si les parece, escríbanlo.

¿Hubo cosas para rescatar en Liniers? Claro que sí, pero en individualidades. Joaquín Tuculet, Bautista Ezcurra y Matías Orlando, autores de los tres tries que provocaron el delirio de los fanáticos locales. Otro que se sobresalió fue Creevy, una pieza vital en el contacto. ¿Y los más flojos? Matías Moroni (sigue sin encontrar su mejor versión) y Leonardo Senatore, quien ha bajado su rendimiento a partir de la última gira por Sudáfrica.

Dentro de siete días, también en el Amalfitani, Jaguares recibirá a Sunwolves, en lo que será el cierre de la undécima fecha del torneo de selectivos provinciales más importantes del hemisferio sur. Será una buena oportunidad para volver a sonreír y, por qué no, con bonus ofensivo incluido. Aún quedan seis partidos, pero el tren se aleja cada día más.

Síntesis del encuentro:

Jaguares (25): 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Bautista Ezcurra; 10- Nicolás Sánchez y 9- Felipe Ezcurra; 8- Leonardo Senatore, 7- Rodrigo Báez y 6- Pablo Matera; 5- Marcos Kremer y 4- Guido Petti; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Lucas Noguera Paz.

Ingresaron: 17- Santiago García Botta, 18- Enrique Pieretto, 19- Ignacio Larrague, 20- Benjamín Macome, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Juan Martín Hernández y 23- Matías Moroni.

No ingresó: 16- Roberto Tejerizo.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez.

Sharks (33): 15- Rhyno Smith; 14- Odwa Ndungane; 13- Lukhanyo Am y 12- Jeremy Ward; 11- Lwazi Mvovo; 10- Curwin Bosch y 9- Michael Claassens; 8- Daniel du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt (C); 5- Stephan Lewies y 4- Ruan Botha; 3- Lourens Adriaanse, 2- Chiliboy Ralepelle y 1- Thomas du Toit.

Ingresaron: 16- Franco Marais, 17- Juan Schoeman, 18- Coenie Oosthuizen, 19- Etienne Oosthuizen, 20- Tera Mtembu, 21- Cobus Reinach, 22- Benhard Janse van Rensburg y 23- Johan Deysel.

Amonestado: PT 20´ Michael Claassens.

Entrenador en jefe: Robert du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 1´ Try de Philip van der Walt convertido por Curwin Bosch (Jaguares 0-7 Sharks). 10´ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 3-7 Sharks). 18´ Penal de Curwin Bosch (Jaguares 3-10 Sharks). 21´ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 6-10 Sharks). 25´ Penal de Curwin Bosch (Jaguares 6-13 Sharks). 27´ y 33´ Tries de Joaquín Tuculet y Matías Orlando convertidos por Nicolás Sánchez (Jaguares 20-13 Sharks). 36´ Try de Etienne Oosthuizen convertido por Curwin Bosch (Jaguares 20-20 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 13´ Try de Thomas du Toit convertido por Curwin Bosch (Jaguares 20-27 Sharks). 21´ Penal de Curwin Bosch (Jaguares 20-30 Sharks). 22´ Try de Bautista Ezcurra (Jaguares 25-30 Sharks). 40´ Penal de Curwin Bosch (Jaguares 25-33 Sharks).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Jueces de touch: Jaco van Heerden (Sudáfrica) y Damián Schneider (Argentina).

Asistente de video: Santiago Borsani (Argentina).

Estadio: José Amalfitani de Liniers.