Super Rugby 2017: la undécima, a la cama

Foto: James Lowe, wing de Chiefs, encara a Samu Kerevi, capitán y centro de Reds. En Nueva Plymouth, los kiwis se impusieron por 46-17. Crédito: Rugby 365

En el estadio Free State de Bloemfontein, el hogar de Cheetahs, Highlanders revirtió una desventaja de 17 puntos (41-24) a falta de siete minutos: fue 45-41 para la escuadra que conduce Tony Brown. Este éxito en rodeo ajeno es fundamental para los capitaneados por Ben Smith. Actualmente luchan palmo a palmo con Blues por un lugar en los cuartos de final, por lo cual salir airosos en escenarios peligrosos se vuelve aún más importante.

En Sídney, el hogar de los Waratahs, quien tuvo una tarde-noche magnífica fue el mismísimo Blues: fuera de casa, y con el público en su contra, los capitaneados por James Parsons dieron un gran paso al vencer al local por 40-33. Pese a la abrupta decaída en el nivel durante los últimos doce minutos (en los que sufrieron tres tries), el elenco de Auckland tuvo una gran actuación en el hogar de Bernard Foley, Michael Hooper, Israel Folau y compañía. Su mejor versión la mostraron en los primeros cuarenta minutos, que concluyeron con 26 puntos anotados y sin respuesta del otro lado del campo de juego. ¿Podrán obtener el pasaje para disputar los playoffs?

Mientras tanto, en Wellington, Hurricanes llegó a los diez triunfos consecutivos como local -NdR: no pierde desde la final del 2015. En aquella ocasión su verdugo fue el mismísimo Highlanders-: fue 42-21 ante Stormers, que de esta manera concluyó su travesía por Nueva Zelanda con tres caídas en igual cantidad de encuentros disputados. En fin, un verdadero calvario para un equipo que aspira a e1star entre los ocho o, por qué no, cuatro mejores de la competición.

Además, en Durban, Sharks, rival directo de Jaguares en la puja por un boleto para ser parte de los ocho mejores de este campeonato, batió por 37-12 a Force, aunque no pudo obtener el bonus ofensivo. La nota del día la dio Patrick Lambie, quien retornó al verde césped tras casi un mes y medio inactivo. Con este nuevo festejo, el séptimo en esta campaña, los dirigidos por Rob du Preez aún se encuentran en zona de postemporada, con ocho unidades más que los argentinos.

Undécima semana (5 y 6 de mayo):

Viernes:

Hurricanes (Nueva Zelanda) 41-22 Stormers (Sudáfrica) Cheetahs (Sudáfrica) 41-45 Highlanders (Nueva Zelanda)

Sábado:

Rebels (Australia) 10-47 Lions (Sudáfrica) Chiefs (Australia) 46-17 Reds (Australia) Waratahs (Australia) 33-40 Blues (Nueva Zelanda) Sharks (Sudáfrica) 37-12 Force (Australia) Bulls (Sudáfrica) 24-62 Crusaders (Nueva Zelanda) Jaguares (Argentina) 46-39 Sunwolves (Japón)

Libres: Brumbies (Australia) y Kings (Sudáfrica).

Síntesis de los partidos:

Hurricanes 42-21 Stormers:

Hurricanes: 15- Jordie Barrett; 14- Cory Jane; 13- Vince Aso y 12- Ngani Laumape; 11- Julian Savea; 10- Beauden Barrett y 9- TJ Perenara (C); 8- Ardie Savea, 7- Callum Gibbins y 6- Brad Shields; 5- Vaea Fifita y 4- Mark Abbott; 3- Jeffery Toomaga-Allen, 2- Ricky Riccitelli y 1- Ben May.

Ingresaron: 16- Leni Apisai, 17- Chris Eves, 18- Mike Kainga, 19- James Blackwell, 20- Reed Prinsep, 21- Te Toiroa Tahuriorangi y 23- Ben Lam.

No ingresó: 22- Otere Black.

Amonestado: ST 28´ Brad Shields.

Entrenador en jefe: Chris Boyd.

Stormers: 15- SP Marais; 14- Cheslin Kolbe; 13- EW Viljoen y 12- Shaun Treeby; 11- Dillyn Leyds; 10- Robert du Preez y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Nizaam Carr, 7- Siya Kolisi (C) y 6- Kobus van Dyk; 5- Chris van Zyl y 4- Jan de Klerk; 3- Wilco Louw, 2- Bongi Mbonambi y 1- Ali Vermaak.

Ingresaron: 16- Ramone Samuels, 17- Caylib Oosthuizen, 18- Oli Kebble, 19- JD Schickerling, 20- Sikhumbuzo Notshe, 21- Jano Vermaak, 22- Dan Kriel y 23- Bjorn Basson.

Amonestado: PT 21´ Bongi Mbonambi.

Entrenador en jefe: Robbie Fleck.

Puntos en el primer tiempo: 4´ Penal de Rob du Preez (Hurricanes 0-3 Stormers). 9´ Try de Cory Jane convertido por Jordie Barrett (Hurricanes 7-3 Stormers). 14´ y 23´ Tries de Jordie Barrett y Julian Savea (Hurricanes 17-3 Stormers). 26´ Try de Ramone Samuels convertido por Rob du Preez (Hurricanes 17-10 Stormers). 34´ Try de Jordie Barrett (Hurricanes 22-10 Stormers). 39´ y 40+2´ Penales de SP Marais (Hurricanes 22-16 Stormers).

Puntos en el segundo tiempo: 6´ y 11´ Penales de SP Marais (Hurricanes 22-22 Stormers). 23´ Try de Ngani Laumape (Hurricanes 27-22 Stormers). 33´ y 40+2´ Tries de Ngani Laumape y Beauden Barrett convertidos por Jordie Barrett (Hurricanes 41-22 Stormers).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Regional de Wellington.

Cheetahs 41-45 Highlanders:

Cheetahs: 15- Clayton Blommetjies; 14- Sergeal Petersen; 13- Francois Venter (C) y 12- William Small-Smith; 11- Raymond Rhule; 10- Fred Zeilinga y 9- Tian Meyer; 8- Henco Venter, 7- Oupa Mohojé y 6- Paul Schoeman; 5- Francois Uys y 4- Carl Wegner; 3- Tom Botha, 2- Torsten van Jaarsveld y 1- Ox Nché.

Ingresaron: 16- Elandre Huggett, 17- Charles Marais, 19- Armandt Koster, 20- Uzair Cassiem y 22- Shaun Venter.

No ingresaron: 18- Johannes Coetzee, 21- Niell Jordaan y 23- Niel Marais.

Amonestado: ST 32´ Uzair Cassiem.

Entrenador en jefe: Franco Smith.

Highlanders: 15- Matt Faddes; 14- Waisake Naholo; 13- Malakai Fekitoa y 12- Rob Thompson; 11- Patrick Osborne; 10- Marty Banks y 9- Aaron Smith; 8- Luke Whitelock (C), 7- Dillon Hunt y 6- Liam Squire; 5- Tom Franklin y 4- Joe Wheeler; 3- Siosuia Halanukonuka, 2- Liam Coltman y 1- Daniel Lienert-Brown.

Ingresaron: 16- Ash Dixon, 17- Aki Seiuli, 18- Siate Tokolahi, 19- Elliot Dixon, 21- Kayne Hammington, 22- Fletcher Smith y 23- Richard Buckman.

No ingresó: 20- Gareth Evans.

Amonestados: 34´ PT Matt Faddes y 1´ ST Siate Tokolahi.

Entrenador en jefe: Tony Brown.

Puntos en el primer tiempo: 6´ Try de Tian Meyer (Cheetahs 5-0 Highlanders). 14´ Penal de Fred Zeilinga (Cheetahs 8-0 Highlanders). 20´ Penal de Marty Banks (Cheetahs 8-3 Highlanders). 24´ Try de Marty Banks convertido por él mismo (Cheetahs 8-10 Highlanders). 34´ Try de Sergeal Petersen convertido por Fred Zeilinga (Cheetahs 15-10 Highlanders).

Puntos en el segundo tiempo: 4´ Try de Torsten van Jaarsveld convertido por Fred Zeilinga (Cheetahs 22-10 Highlanders). 7´ y 10´ Tries de Rob Thompson y Waisake Naholo convertidos por Marty Banks (Cheetahs 22-24 Highlanders). 14´ Try de Oupa Mohojé convertido por Fred Zeilinga (Cheetahs 29-24 Highlanders). 17´ Try de Tian Meyer (Cheetahs 34-24 Highlanders). 20´ Try de Ox Nché convertido por Fred Zeilinga (Cheetahs 41-24 Highlanders). 35´, 37´ y 40´ Tries de Tevita Li, Matt Faddes y Waisake Naholo convertidos por Marty Banks (Cheetahs 41-45 Highlanders).

Árbitro: Marius van der Westhuizen (Sudáfrica)

Estadio: Free State de Bloemfontein.

Rebels 10-47 Lions:

Rebels: 15- Reece Hodge; 14- Sefa Naivalu; 13- Tom English y 12- Mitch Inman; 11- Marika Koroibete; 10- Ben Volavola y 9- Ben Meehan; 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Hugh Sinclair; 5- Dominic Day y 4- Steve Cummins; 3- Laurie Weeks, 2- James Hanson y 1- Toby Smith.

Ingresaron: 16- Siliva Siliva, 17- Fereti Sa’aga, 18- Tyrel Lomax, 19- Calum Retallick, 20- Will Miller, 22- Jackson Garden-Bachop y 23- Jack Maddocks.

No ingresó: 21- Harrison Goddard.

Amonestado: ST 21´ Callum Retallick.

Entrenador en jefe: Tony McGahan.

Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Cyle Brink y 6- Kwagga Smith; 5- Franco Mostert y 4- Lourens Erasmus; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 16- Akker van der Merwe, 17- Corne Fourie, 18- Hencus van Wyk, 19- Ruan Ackermann, 20- Robert Kruger, 21- Dillon Smit, 22- Jacques Nel y 23- Anthony Volmink.

Entrenador en jefe: Johan Ackermann.

Puntos en el primer tiempo: 19´ y 24´ Tries de Kwagga Smith y Ross Cronjé convertidos por Elton Jantjies (Rebels 0-7 Lions). 27´ Try de Tom English convertido por Reece Hodge (Rebels 7-14 Lions). 39´ Try de Courtnall Skosan (Rebels 7-19 Lions).

Puntos en el segundo tiempo: 5´ Penal de Reece Hodge (Rebels 10-19 Lions). 10´ Try de Sylvian Mahuza convertido por Elton Jantjies (Rebels 10-26 Lions). 21´ Try-penal (Rebels 10-33 Lions). 24´ y 40´ Tries de Anthony Volmink y Warren Whiteley convertidos por Elton Jantjies (Rebels 10-47 Lions).

Árbitro: Shuhei Kubo (Japón).

Estadio: AAMI Park de Melbourne.

Chiefs 46-17 Reds:

Chiefs: 15- Damian McKenzie; 14- Toni Pulu; 13- Anton Lienert-Brown y 12- Charlie Ngatai; 11- James Lowe; 10- Aaron Cruden y 9- Tawera Kerr-Barlow; 8- Michael Leitch, 7- Sam Cane y 6- Mitchell Brown; 5- Brodie Retallick y 4- Dominic Bird; 3- Nepo Laulala, 2- Hika Elliott y 1- Kane Hames.

Ingresaron: 16- Nathan Harris, 17- Atu Moli, 18- Siegfried Fisi’ihoi, 19- Taleni Seu, 20- Liam Messam, 21- Jonathan Taumateine, 22- Sam McNicol y 23- Shaun Stevenson.

Entrenador en jefe: Dave Rennie.

Reds: 15- Duncan Paia’aua; 14- Izaia Perese; 13- Campbell Magnay y 12- Samu Kerevi (C): 11- Eto Nabuli; 10- Quade Cooper y 9- James Tuttle; 8- Scott Higginbotham, 7- George Smith y 6- Hendrik Tui; 5- Lukhan Tui y 4- Rob Simmons; 3- Sam Talakai, 2- Stephen Moore y 1- Sef Fa’agase.

Ingresaron: 16- Alex Mafi, 17- Kirwan Sanday, 18- Taniela Tupou, 19- Izack Rodda, 20- Leroy Houston, 21- Nick Frisby, 22- Hamish Stewart y 23- Chris Kuridrani.

Amonestado: 25’ PT George Smith.

Entrenador en jefe: Nick Stiles.

Puntos en el primer tiempo: 11’ Try de Stephen Moore (Chiefs 0-5 Reds). 14’ Try de Kane Hames convertido por Damian McKenzie (Chiefs 7-5 Reds). 19’ Try de Esto Nabuli convertido por Quade Cooper (Chiefs 7-12 Reds). 21’ y 27’ Penales de Damian McKenzie (Chiefs 13-12 Reds). 35´ Try de Charlie Ngatai convertido por Damian McKenzie (Chiefs 20-12 Reds).

Puntos en el segundo tiempo: 0´ Try de Dominic Bird (Chiefs 25-12 Reds). 4´ y 12´ Tries de Stephen Donald convertidos por Damian McKenzie (Chiefs 39-12 Reds). 17´ Try de Campbell Magnay (Chiefs 39-17 Reds). 31´ Try de James Lowe convertido por Damian McKenzie (Chiefs 46-17 Reds).

Árbitro: Jamie Nutbrown (Nueva Zelanda).

Estadio: Yarrow de Nueva Plymouth.

Waratahs 33-40 Blues:

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Reece Robinson; 13- Rob Horne y 12- David Horwitz; 11- Cam Clark; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Jed Holloway, 7- Michael Hooper (C) y 6- Ned Hanigan; 5- David McDuling y 4- Dean Mumm; 3- Sekope Kepu, 2- Tolu Latu y 1- Tom Robertson.

Ingresaron: 16- Hugh Roach, 17- Paddy Ryan, 18- Angus Ta’avao, 19- Will Skelton, 20- Michael Hooper, 21- Nick Phipps, 22- Bryce Hegarty y 23- Irae Simone.

Entrenador en jefe: Darryl Gibson.

Blues: 15- Michael Collins; 14- Matt Duffie; 13- George Moala y 12- Sonny Bill Williams; 11- Rieko Ioane; 10- Piers Francis y 9- Augustine Pulu; 8- Akira Ioane, 7- Blake Gibson y 6- Steven Luatua; 5- Scott Scrafton y 4- Gerard Cowley-Tuioti; 3- Charlie Faumuina, 2- James Parsons y 1- Pauliasi Manu.

Ingresaron: 16- Matt Moulds, 17- Ofa Tu’ungafasi, 18- Sione Mafileo, 19- Leighton Price, 20- Murphy Taramai, 21- Billy Guyton, 22- Bryn Gatland y 23- Melani Nanai.

Entrenador en jefe: Tana Umaga.

Puntos en el primer tiempo: 3´, 9´ y 19´ Penales de Piers Francis (Waratahs 0-9 Blues). 20´ Try de Rieko Ioane convertido por Piers Francis (Waratahs 0-16 Blues). 33´ Penal de Piers Francis (Waratahs 0-19 Blues). 38´ Try de Scott Scrafton convertido por Piers Francis (Waratahs 0-26 Blues).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Israel Folau (Waratahs 5-26 Blues). 16´ Try de Tolu Latu convertido por Bernard Foley (Waratahs 12-26 Blues). 21´ y 25´ Tries de Rieko y Akira Ioane convertidos por Piers Francis (Waratahs 12-40 Blues). 28´ Try de Bernard Foley convertido por él mismo (Waratahs 19-40 Blues). 33´ y 40´ Tries de Israel Folau y Paddy Ryan convertidos por Bernard Foley (Waratahs 33-40 Blues).

Árbitro: Angus Gardner (Australia).

Estadio: Allianz de Sídney.

Sharks 37-12 Force:

Sharks: 15- Rhyno Smith; 14- Kobus van Wyk; 13- Lukhanyo Am y 12- Jeremy Ward; 11- Sbu Nkosi; 10- Curwin Bosch y 9- Michael Claassens; 8- Daniel du Preez, 7- Jean-Luc du Preez y 6- Philip van der Walt (C); 5- Ruan Botha y 4- Etienne Oosthuizen; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Chiliboy Ralepelle y 1- Thomas du Toit.

Ingresaron: 16- Franco Marais, 17- Tendai Mtawarira, 18- Lourens Adriaanse, 19- Stephan Lewies, 20- Tera Mtembu, 21- Cobus Reinach, 22- Patrick Lambie y 23- Johan Deysel.

Entrenador en jefe: Rob du Preez.

Force: 15- Marcel Brache; 14- James Verity-Amm; 13- Curtis Rona y 12- Bill Meakes; 11- Alex Newsome; 10- Jono Lance y 9- Ian Prior; 8- Isireli Naisarani, 7- Matt Hodgson (C) y 6- Brynard Stander; 5- Adam Coleman y 4- Ross Haylett-Petty; 3- Tetera Faulkner, 2- Tatafu Polata-Nau y 1- Pekahou Cowan.

Ingresaron: 16- Heath Tessmann, 17- Francois van Wyk, 18- Shambeckler Vui, 19- Lewis Carmichael, 20- Richard Hardwick, 21- Mitch Short, 22- Luke Burton y 23- Peter Grant.

Amonestado: 36´ PT Curtis Rona.

Entrenador en jefe: Dave Wessels.

Puntos en el primer tiempo: 6´ y 9´ Penales de Curwin Bosch (Sharks 6-0 Force). 25´ Try de James Verity-Amm convertido por Ian Prior (Sharks 6-7 Force). 37´ y 39´ Tries de Jeremy Ward y Jean-Luc du Preez convertidos por Curwin Bosch (Sharks 20-7 Force).

Puntos en el segundo tiempo: 8´ Penal de Curwin Bosch (Sharks 23-7 Force). 14´ Try de Curwin Bosch convertido por él mismo (Sharks 30-7 Force). 28´ Try de Marcel Brache (Sharks 30-12 Force). 31´ Try de Lukhanyo Am convertido por Patrick Lambie (Sharks 37-12 Force).

Árbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).

Estadio: Growthpoint Kings Park de Durban.

Bulls 24-62 Crusaders:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Travis Ismaiel; 13- Jamba Ulengo y 12- Jesse Kriel; 11- Burger Odendaal; 10- Tian Schoeman y 9- Piet van Zyl; 8- Hanro Liebenberg, 7- Jacques Potgieter y 6- Nic de Jager; 5- Lood de Jager y 4- Jason Jenkins; 3- Trevor Nyakane, 2- Adriaan Strauss (C) y 1- Pierre Schoeman.

Ingresaron: 16- Jaco Visagie, 17- Lizo Gqoboka, 18- Jacobie Adriaanse, 19- RG Snyman, 20- Jannes Kirsten, 21- Rudy Paige, 22- Francois Brummer y 23- Jan Serfontein.

Entrenador en jefe: Nollis Marais.

Crusaders: 15- David Havili; 14- Seta Tamanivalu; 13- Jack Goodhue y 12- Tim Bateman; 11- George Bridge; 10- Richie Mo'unga y 9- Mitchell Drummond; 8- Jordan Taufua, 7- Matt Todd (C) y 6- Pete Samu; 5- Scott Barrett y 4- Luke Romano; 3- Owen Franks, 2- Codie Taylor y 1- Wyatt Crockett .

Ingresaron: 16- Andrew Makalio, 17- Joe Moody, 18- Michael Alaalatoa, 19- Quinten Strange, 20- Heiden Bedwell-Curtis, 21- Bryn Hall, 22- Mitchell Hunt y 23- Ryan Crotty.

Entrenador en jefe: Scott Robertson.

Puntos en el primer tiempo: 5´ y 11´ Tries de Pete Samu y Tim Bateman convertidos por Richie Mo’unga (Bulls 0-14 Crusaders). 16´ Penal de Tian Schoeman (Bulls 3-14 Crusaders). 25´ Try de Scott Barrett convertido por Richie Mo’unga (Bulls 3-21 Crusaders). 30 y 40´ Tries de Jack Goodhue y Seta Tamanivalu (Bulls 3-26 Crusaders).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de David Havili convertido por Richie Mo’unga (Bulls 3-38 Crusaders). 8´ Try de Richie Mo’unga convertido por él mismo (Bulls 3-45 Crusaders). 10´ Try de Jack Goodhue (Bulls 3-50 Crusaders). 13´ Try de Jesse Kriel convertido por Francois Brummer (Bulls 10-50 Crusaders). 23´ Try de Andrew Makalio (Bulls 10-55 Crusaders). 26´ Try de Jamba Ulengo convertido por Francois Brummer (Bulls 17-55 Crusaders). 29´ Try de Mitchell Hunt convertido por él mismo (Bulls 17-62 Crusaders). 38´ Try de Jan Serfontein convertido por Francois Brummer (Bulls 24-62 Crusaders).

Árbitro: Nic Berry (Australia).

Estadio: Loftus Versfeld de Pretoria.

Jaguares 46-39 Sunwolves:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Santiago Cordero; 13- Matías Orlando y 12- Santiago González Iglesias; 11- Emiliano Boffelli; 10- Juan Martín Hernández y 9- Felipe Ezcurra; 8- Leonardo Senatore, 7- Rodrigo Báez y 6- Tomás Lezana; 5- Marcos Kremer y 4- Guido Petti; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy y 1- Santiago García Botta.

Ingresaron: 17- Lucas Noguera Paz, 18- Enrique Pieretto, 19- Matías Alemanno, 20- Juan Manuel Leguizamón, 21- Martín Landajo, 22- Nicolás Sánchez y 23- Matías Moroni.

No ingresó: 16- Roberto Tejerizo.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez.

Sunwolves: 15- Kotaro Matsushima; 14- Shota Emi; 13- William Tupou y 12- Timothy Lafaele; 11- Kenki Fukuoka; 10- Yu Tamura y 9- Yuki Yatomi; 8- Willie Britz, 7- Shunsuke Nunomaki y 6- Rahboni Warren Voyasaco; 5- Uwe Helu y 4- Sam Wykes; 3- Yusuo Yamaji, 2- Yusuke Niwai y 1- Koki Yamamoto.

Ingresaron: 16- Takeshi Hino, 17- Keita Inagaki, 18- Takuma Asahara, 19- Shinya Makabe, 20- Ed Quirk, 21- Keisuke Uchida, 22- Jumpei Ogura y 23- Ryohei Yamanaka.

Entrenador en jefe: Filo Tiatia.

Puntos en el primer tiempo: 2´ Try de William Tupou convertido por Yu Tamura (Jaguares 0-7 Sunwolves). 6´ Penal de Juan Martín Hernández (Jaguares 3-7 Sunwolves). 8´ Try de Leonardo Senatore convertido por Juan Martín Hernández (Jaguares 10-7 Sunwolves). 17´ Try de Shota Emi (Jaguares 10-12 Sunwolves). 21´ Penal de Yu Tamura (Jaguares 10-15 Sunwolves). 24´ Try de Emiliano Boffelli (Jaguares 15-15 Sunwolves). 30´ Penal de Yu Tamura (Jaguares 15-18 Sunwolves). 37´ Try de Yu Tamura convertido por él mismo (Jaguares 15-25 Sunwolves). 40+2´ Try-penal (Jaguares 22-25 Sunwolves).

Puntos en el segundo tiempo: 10´ Try de Agustín Creevy (Jaguares 27-25 Sunwolves). 13´ Try de Yu Tamura convertido por él mismo (Jaguares 27-32 Sunwolves). 26´ Try de Matías Alemanno convertido por Juan Martín Hernández (Jaguares 34-39 Sunwolves). 31´ Try de Agustín Creevy (Jaguares 39-39 Sunwolves). 34´ Try de Matías Moroni convertido por Joaquín Díaz Bonilla (Jaguares 46-39 Sunwolves).

Árbitro: Jaco van Heerden (Sudáfrica).

Estadio: José Amalfitani de Liniers.

Posiciones:

Grupo Australasia:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders 46 10 +210 2- Chiefs 41 10 +112 3- Hurricanes 38 9 +236 4- Highlanders 32 10 +88 5- Blues 26 10 +46 6- Brumbies 18 9 0 7- Waratahs 14 10 -80 8- Reds 11 10 -122 9- Force 9 9 -82 10- Rebels 7 9 -238

Grupo Sudafricano:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions 42 10 +130 2- Sharks 32 10 +69 3- Stormers 26 10 +7 4- Jaguares 24 10 +37 5- Kings 15 9 -30 6- Bulls 14 9 -66 7- Cheetahs 11 10 -119 8- Sunwolves 7 10 -198

Próxima fecha (12 y 13 de mayo):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Blues-Cheetahs 6:45 Brumbies-Lions

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 4:35 Crusaders-Hurricanes 6:45 Rebels-Reds 10:05 Bulls-Highlanders 12:15 Kings-Sharks 18:40 Jaguares-Force

Libres: Chiefs, Stormers, Sunwolves y Waratahs.