Fuera de foco En el marco de la decimocuarta semana del Super Rugby, Jaguares cayó Brumbies por 39-15 y dejó atrás la posibilidad de clasificar a los cuartos de final. Ahora tendrán que enfocarse en la ventana internacional de junio, que afrontarán con la camiseta de los Pumas.

Otro paso atrás. Los locales dejaron pasar el tren en un torneo que a priori parecía más sencillo. (Jaguares).

Un poco más de lo mismo. En esa frase se puede resumir qué ocurrió en la fresca tarde-noche que tuvo temblando a más de uno en el estadio​ José Amalfitani de Liniers. Allí, la franquicia argentina no hizo llegar y sucumbió ante un oponente que llevó a la práctica un plan de juego simple y sin lujos. Con eso le bastó para salir airoso y volver a Canberra con cinco puntos claves de cara a los playoffs. La escuadra perteneciente a la UAR solo tuvo 25 minutos de “buen juego”. En ese pasaje de la contienda, la defensa, el eje de los capitaneados por Agustín Creevy en el inicio de la temporada, fue la clave para estar 10-7. Pero todo se derrumbó en un parpadeo: Tom Banks, dueño del fondo de la cancha en el elenco australiano, aterrizó en el ingoal por duplicado y, por más que aún faltaba mucho por camino por recorrer, empezó a dejar en claro quién saldría victorioso de la casa del “Fortín”. Con la desventaja, el representativo argentino fue un manojo de errores. La ansiedad y la desesperación por el tanteador se adueñó, por enésima vez, de la escena. Y eso fue suficiente para volver a quedarse con las manos vacías. Ni siquiera obtuvieron el bonus defensivo, algo que sería mínimo para un grupo de jugadores que en dos semanas utilizará la indumentaria albiceleste, y nada menos que frente a Inglaterra, que junto a Nueva Zelanda han tomado las riendas en el plano internacional. Con rendimientos muy bajos y una falta de motivación inaceptable para una nómina que forma parte de la élite de las élites, Creevy (que llevando consigo el brazalete fue amonestado insólitamente) y compañía saldrán al terreno de juego del estadio del Bicentenario para empezar a reacomodar las piezas. Será la primera de las tres batallas que tendrán en las próximas cuatro semanas: el 17, en Santa Fe, nuevamente tendrán como escollo a la Rosa, flamante campeón del Seis Naciones; luego, siete días más tarde, el adversario será Georgia, en Jujuy. El viernes 30, a media cuadra de julio, será el día indicado para que vuelvan a colocarse la camiseta de Jaguares, y lo harán con Kings como objetivo a derribar. Junio, un mes para que las piezas empiecen a encajar en el rompecabezas. ¿Podrán? Síntesis del partido: Jaguares (15): 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Bautista Ezcurra; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Leonardo Senatore, 7- Juan Manuel Leguizamón y 6- Tomás Lezana; 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Ramiro Herrera, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Lucas Noguera Paz. Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Santiago García Botta, 18- Enrique Pieretto, 19- Guido Petti, 20- Javier Ortega Desio, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Santiago González Iglesias y 23- Matías Moroni. Amonestado: PT 39´ Agustín Creevy. Entrenador en jefe: Raúl Pérez. Brumbies (39): 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Aidan Toua; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Jordan Smiler, 7- Chris Alcock y 6- Scott Fardy; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Josh Mann-Rea y 1- Ben Alexander. Ingresaron: 16- Robbie Abel, 17- Nic Mayhew, 18- Leslie Leulua, 19- Blake Enever, 20- Jarrad Butler, 21- De Wet Roos, 22- Andrew Muirhead y 23- Andrew Smith. Entrenador en jefe: Stephen Larkham. Puntos en el primer tiempo: 2´ Penal de Nicolás Sánchez (Jaguares 3-0 Brumbies). 12´ Try de Sam Carter convertido por Wharenui Hawera (Jaguares 3-7 Brumbies). 18´ Try de Tomás Lavanini convertido por Santiago González Iglesias (Jaguares 10-7 Brumbies). 25´ y 28´ Tries de Tom Banks (Jaguares 10-17 Brumbies). 40´ Penal de Wharenui Hawera (Jaguares 10-20 Brumbies). Puntos en el segundo tiempo: 15´ Try de Henry Speight (Jaguares 10-25 Brumbies). 28´ y 32´ Tries de Andrew Muirhead convertidos por Wharenui Hawera (Jaguares 10-39 Brumbies). 37´ Try de Guido Petti (Jaguares 15-39 Brumbies). Árbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda). Jueces de touch: Federico Anselmi y José Covasi (Argentina). Asistente de video: Santiago Borsani (Argentina). Estadio: José Amalfitani de Liniers.