Los Pumas, listos para su primer gran desafío del año. (Unión Argentina de Rugby).

Comienza la etapa del año más importante para el seleccionado argentino. Atrás ha quedado el tramo inicial de este 2017 con Jaguares. Tanto lo bueno como lo malo sirvió para intentar llegar en óptimas condiciones a este inicio de temporada internacional. Pero no se pudo: este grupo de jugadores aún no encuentra el rumbo y aterrizó en suelo cuyano con más dudas que certezas de cara al cruce con la Rosa, que viajó a nuestro país sin una parte vital del plantel -NdR: muchos de ellos están con los British and Irish Lions- que se adueñó del último Torneo de las Seis Naciones.

Para la Argentina no será un partido más. Por su flojo presente y la incertidumbre de cara al futuro, San Juan es un buen lugar para comenzar a levantar el nivel. Y lo harán ante su propio público. Pero los conducidos por Daniel Hourcade necesitarán más ideas de juego que incentivos para vencer a Eddie Jones y compañía. Deberán mejorar en todas las facetas para salir airosos una vez consumados los ochenta minutos. Y hay algo que no podrá faltar: la actitud, que por momentos no existió en los últimos partidos de Jaguares en Buenos Aires.

Ante los británicos, Hourcade y su staff eligieron un XV que mezcla juventud y experiencia. Dos ejemplos claros son los de la primera y tercera línea: Lucas Noguera Paz y Enrique Pieretto, de poca experiencia en el seleccionado mayor, jugarán como pilares, mientras que Javier Ortega Desio y Juan Manuel Leguizamón serán dos de los que estarán en el tradicional back row. Además, en la línea de backs, Boffelli hará su presentación con la indumentaria albiceleste. Otro que podría sumar su primer cap es Gonzalo Bertranou, quien estará sentado en el banco de reservas.

La visita, por su parte, presentará doce debutantes entre los 23 elegidos. Sobresalen las presencias de Alex Lozowski, una de las figuras en Saracens, y Piers Francis, de buen año con Blues en el Super Rugby. Pero también contarán con figuras de primer nivel como Mike Brown, Marland Yarde, Jonny May, George Ford, Danny Care, Nathan Hughes, Joe Launchbury y el capitán Dylan Hartley.

Predicción: Inglaterra por 15. Pese a no venir con su mejor plantel, la Rosa festejará en suelo cuyano. Sin grandes cambios ni autocrítica real, los Pumas no crecerán en este 2017.

Formaciones y datos del partido:

Argentina: 15- Joaquín Tuculet; 14- Matías Moroni; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Juan Manuel Leguizamón, 7- Javier Ortega Desio y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Enrique Pieretto, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Lucas Noguera Paz.

Reservas: 16- Julián Montoya, 17- Santiago García Botta, 18- Nahuel Tetaz Chaparro, 19- Guido Petti, 20- Leonardo Senatore, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Juan Martín Hernández y 23- Ramiro Moyano.

Entrenador en jefe: Daniel Hourcade.

Inglaterra: 15- Mike Brown; 14- Marland Yarde; 13- Henry Slade y 12- Alex Lozowski; 11- Jonny May; 10- George Ford y 9- Danny Care; 8- Nathan Hughes, 7- Tom Curry y 6- Mark Wilson; 5- Charlie Ewels y 4- Joe Launchbury; 3- Harry Williams, 2- Dylan Hartley y 1- Ellis Genge.

Reservas: 16- Jack Singleton, 17- Matt Mullan, 18- Will Collier, 19- Nick Isiekwe, 20- Don Armand, 21- Jack Maunder, 22- Piers Francis y 23- Denny Solomona.

Entrenador en jefe: Eddie Jones.

Árbitro: Nigel Owens (Gales).

Jueces de touch: John Lacey (Irlanda) y Egon Segonds (Sudáfrica).

Asistente de video: Aaron Paterson (Nueva Zelanda).

Estadio: Bicentenario de San Juan.

Horario: 16:15.

Televisación: ESPN 2 y ESPN 2 HD.