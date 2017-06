Nathan Hughes, octavo de la Rosa, quiere avanzar ante el intento de tackle de Pablo Matera. (Unión Argentina de Rugby).

Minuto 77. Hasta aquí, Argentina y la Rosa igualan en 31. Los locales juegan con ventaja de penal, Bertranou abre rápido para Hernández y este utiliza su zurda para sumar tres puntos que parecían sentenciar la cuestión en territorio cuyano. 120 segundos más tarde, la contracara: secuencia de pases en la escuadra europea hasta que Denny Solomona logra avanzar varios metros por el costado derecho. A partir de allí, un manojo de errores infantiles e inconcebibles para un selectivo nacional que año a año se codea con los mejores del mundo. ¿Resultado? Try del isleño, conversión de George Ford y triunfo para los dirigidos por Eddie Jones.

Pese a que este comentario no había sido pensado para comenzar con una pequeña síntesis del encuentro, la situación lo amerita. Lo que aconteció en los instantes finales fue un fiel reflejo del problema psicológico que atraviesan los Pumas y Jaguares. Si bien fueron superiores a su rival, el resultado no dijo lo mismo. Entonces, ¿qué es ser superior? Para muchos, jugar mejor que el adversario; para otros, incluido quien les escribe, exprimir al máximo las chances de alterar el tanteador. Y eso fue lo que hizo el vigente escolta de Nueva Zelanda en el ranking de la World Rugby. Si bien no pusieron en práctica un plan de juego con grandes misterios ni tácticas elaboradas, el abecé lo ejecutaron a la perfección y golpearon en los momentos indicados. Le sacaron rédito a cada error de los albicelestes, quienes continúan pecando de inocentes en situaciones cruciales.

El representativo de la UAR, que aterrizó en la provincia minera con más dudas que certezas, tuvo una producción a la altura de las circunstancias. En el podio estuvieron Javier Ortega Desio, Nicolás Sánchez y Martín Landajo. La pareja de centros conformada por Jerónimo de la Fuente y Matías Orlando también sobresalió. El inconveniente, en este caso, no estuvo en lo rugbístico. Suena reiterativo, pero el cerebro es lo que mueve la brújula en el profesionalismo. No alcanza con garra y corazón. Para alcanzar el éxito deportivo hace falta más que eso, y aquí la moral de un equipo juega un rol determinante. Eso es lo le falta al plantel que hoy tiene como capitán a Agustín Creevy, de buen rendimiento hasta que lo sustituyó Julián Montoya.

El próximo sábado, en el “Cementerio de los Elefantes” de Santa Fe, argentinos e ingleses volverán a estar cara a cara. Será la revancha en esta ventana de junio que por este lado sirve para recomponerse tras un flojo cierre en el Super Rugby -NdR: concluirá entre fines de junio y mediados de julio con tres partidos más-. Hoy dejaron que el tren continúe su destino. No lograron subirse. Ahora deberán viajar rápidamente a la casa del Club Atlético Colón. ¿Volverán a tener otra chance de agarrar el ferrocarril?

Síntesis del partido:

Argentina (34): 15- Joaquín Tuculet; 14- Matías Moroni; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Juan Manuel Leguizamón, 7- Javier Ortega Desio y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Enrique Pieretto, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Lucas Noguera Paz.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Santiago García Botta, 18- Nahuel Tetaz Chaparro, 19- Guido Petti, 20- Leonardo Senatore, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Juan Martín Hernández y 23- Ramiro Moyano.

Entrenador en jefe: Daniel Hourcade.

Inglaterra (38): 15- Mike Brown; 14- Marland Yarde; 13- Henry Slade y 12- Alex Lozowski; 11- Jonny May; 10- George Ford y 9- Danny Care; 8- Nathan Hughes, 7- Tom Curry y 6- Mark Wilson; 5- Charlie Ewels y 4- Joe Launchbury; 3- Harry Williams, 2- Dylan Hartley y 1- Ellis Genge.

Ingresaron: 16- Jack Singleton, 17- Matt Mullan, 18- Will Collier, 19- Nick Isiekwe, 20- Don Armand, 21- Jack Maunder, 22- Piers Francis y 23- Denny Solomona.

Entrenador en jefe: Eddie Jones.

Puntos en el primer tiempo: 8´ Try de Emiliano Boffelli convertido por Nicolás Sánchez (Argentina 7-0 Inglaterra). 17´ y 27´ Penales de George Ford (Argentina 7-6 Inglaterra). 31´ Try de Marland Yarde convertido por George Ford (Argentina 7-13 Inglaterra). 37´ Try de Tomás Lavanini convertido por Nicolás Sánchez (Argentina 14-13 Inglaterra). 40+1´ Penal de Nicolás Sánchez (Argentina 17-13 Inglaterra).

Puntos en el segundo tiempo: 3´ Penal de George Ford (Argentina 17-16 Inglaterra). 7´ Try de Jonny May convertido por George Ford (Argentina 17-23 Inglaterra). 11´ y 13´ Tries de Jerónimo de la Fuente y Joaquín Tuculet convertidos por Nicolás Sánchez (Argentina 31-23 Inglaterra). 23´ Penal de George Ford (Argentina 31-26 Inglaterra). 25´ Try de George Ford (Argentina 31-31 Inglaterra). 36´ Drop de Juan Martín Hernández (Argentina 34-31 Inglaterra). 38´ Try de Denny Solomona convertido por George Ford (Argentina 34-38 Inglaterra).

Árbitro: Nigel Owens (Gales).

Jueces de touch: John Lacey (Irlanda) y Egon Segonds (Sudáfrica).

Asistente de video: Aaron Paterson (Nueva Zelanda).

Estadio: Bicentenario de San Juan.