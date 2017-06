Hay sed de revancha

Ramiro Moyano, la única cara nueva en el XV Puma, lleva la guinda durante el Captain's Run que realizaron en cancha de Colón. (UAR).

Ya con las pulsaciones bajas, el seleccionado argentino se puso a pensar qué hizo bien y qué hizo mal en su travesía por tierra cuyana. Pese al resultado y la nula mentalidad ganadora que tiene este equipo, la realidad indica que los capitaneados por Agustín Creevy dieron un paso adelante en cuanto al juego. El crecimiento fue evidente, pero no sirvió para que festejen una vez consumados los ochenta minutos. Estuvieron a 120 segundos de hacerlo, pero un manojo de yerros en defensa los dejó con las manos vacías. Sopa, otra vez, pero en este caso, por el hecho, con gusto agridulce.

Este sábado, en la cancha del Club Atlético Colón, Daniel Hourcade y sus dirigidos tendrán otro desafío de máxima exigencia. Si bien la “Rosa” no llegó a la Argentina con su plantel completo -NdR: quince de sus jugadores están con los British and Irish Lions en Nueva Zelanda-, Eddie Jones trajo a suelo albiceleste una nómina sumamente competitiva. Con Chris Robshaw, George Ford, Mike Brown, Joe Launchbury, Nathan Hughes, Danny Care y el capitán Dylan Hartley más otros grandes proyectos como Sam Underhill y Alex Lozowski, el staff del selectivo mayor de la RFU (Rugby Football Union, así se denomina a la unión inglesa) tuvo la oportunidad de elegir jugadores de altísimo nivel, pero que a su vez están a la sombra de los grandes íconos.

Nos espera otro cotejo no apto para cardíacos. Será clave determinar cómo están psicológicamente los Pumas luego del traspié en San Juan. Si logran dejar atrás lo acontecido ocho días atrás y se enfocan en la contienda que se avecina, las oportunidades de ganar serán aún mayores. Tienen con qué hacerlo, pero no deben caer en viejos errores que se han vuelto endémico, y no solo para la escuadra mayor, sino también en Argentina XV y Pumitas. Del otro lado estará una escuadra que no les regalará nada. El dueño de casa sabe qué propondrá la visita. Este último no se saldrá de su libreto. El objetivo, entonces, será sacarlos del plan de juego, algo a lo que Inglaterra no está acostumbrado y suele padecer. Hay sed de revancha, ¿pero se reflejará en el resultado final?

Predicción: Argentina por 3. Pese a lo que sucedido la semana pasada, Creevy y compañía lograrán salir airosos. Y no será un simple éxito. De concretarse, el resultado puede impactar en el futuro cercano. De lo contrario, la moral continuará deteriorándose.

Formaciones y datos del partido:

Argentina: 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Juan Manuel Leguizamón, 7- Javier Ortega Desio y 6- Pablo Matera; 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Enrique Pieretto, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Lucas Noguera Paz.

Reservas: 16- Julián Montoya, 17- Santiago García Botta, 18- Nahuel Tetaz Chaparro, 19- Guido Petti, 20- Tomás Lezana, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Juan Martín Hernández y 23- Matías Moroni.

Entrenador en jefe: Daniel Hourcade.

Inglaterra: 15- Mike Brown; 14- Marland Yarde; 13- Henry Slade y 12- Piers Francis; 11- Jonny May; 10- George Ford y 9- Danny Care; 8- Nathan Hughes, 7- Sam Underhill y 6- Chris Robshaw; 5- Charlie Ewels y 4- Joe Launchbury; 3- Harry Williams, 2- Dylan Hartley (C) y 1- Ellis Genge.

Reservas: 16- Jack Singleton, 17- Matt Mullan, 18- Will Collier, 19- Nick Isiekwe, 20- Mark Wilson, 21- Jack Maunder, 22- Alex Lozowski y 23- Denny Solomona.

Entrenador en jefe: Eddie Jones.

Árbitro: John Lacey (Irlanda).

Jueces de touch: Nigel Owens (Gales) y Egon Segonds (Sudáfrica).

Asistente de video: Aaron Paterson (Nueva Zelanda).

Estadio: Brigadier General Estanislao López de Santa Fe.

Horario: 16:15.

Televisación: ESPN 2 y ESPN 2 HD.