Ventana de Julio: los Pumas siguen sin poder

Fuente: Tiempo de San Juan

El head coach realizó tres variables, dos en el banco de suplentes y uno en en el campo de juego pero estos no fueron suficientes ante el seleccionado de la Rosa que en el primer encuentro, en San Juan, había logrado una vistoria por tan sólo un tanto de diferencia en el último minuto. Los ingleses salieron, también, con tres cambios pero estos fueron titulares.

Con la siguiente formación salieron los equipos:

Pumas: 1- Lucas Noguera Paz, 2- Agustín Creevy ( c), 3- Enrique Pieretto, 4- Matias Alemanno, 5- Tomás Lavanini, 6- Pablo Matera, 7- Javier Ortega Desio, 8-Juan Leguizamón, 9- Martín Landajo, 10-Nicolás Sánchez, 11-Emiliano Bofelli, 12-Jerónimo De La Fuente, 13-Matías Orlando, 14- Ramiro Moyano, 15- Joaquín Tuculet

Suplentes: Julián Montoya, Santiago García Botta, Ramiro Herrera, Guido Petti, Tomás Lezana, Gonzalo Bertanou, Juan Martín Hernández, Matías Moroni

Inglaterra: 1-Ellis Genge, 2- Dylan Heartley ( c), 3- Harry Williams, 4- Charlie Ewels, 5-Joe Launchbury, 6- Chris Robshaw, 7- Sam Underhill, 8-N atham Hughes, 9- Danny CarE, 10- George Ford, 11- Jonny May, 12- Piers Francis, 13- Henry Slade, 14- Marland Yarde, 15-Mike Brown.

Suplentes: Jack Singleton, Matt Mullan, Will Collier, Nick Isiekwe, Mari Wilson, Javi Maunder, Alex Lozowski, Denny Solomona.

Con errores repetidos con respecto al primer Test Match, cómo el error al manejo, escaso control y falta de definición. Mientras que los visitantes que lograron resolver el encuentro con simplicidad y eficacia, sutilmente se fue hallando en el campo de juego pese a no poseer la posición y parte del campo.

El primer tiempo fue la perfecta segunda parte del fin de semana pasado donde se abría la ventana de julio y el primer partido de los dos que se llevarían a cabo, los Pumas comenzaron con buenos ataques y arriesgándose mientras que La Rosa aprovechando sus oportunidades, a los 5 min abrieron el marcador con un grupo convertido, pero los argentinos fácil no iban a olvidarse de su objetivo, dar vuelta lo pasado en San Juan, por lo tanto 3 minutos más tarde sumaron 7 , pero la adrenalina que tenía el partido hacia que de in gaol a in goal se trabaje continuamente, a los 9 min penal de Inglaterra al igual que a los 29 y 31 minutos,para los argentinos a los 16 y 18 minutos hubo penal pateado por Nicolás Sánchez. El primer tiempo quedo 18- 13 para los ingleses.

El segundo tiempo tuvo un buen arranque de los argentinos y a los 11 minutos Matera apoyó en el in goal aunque no se logró la conversión, cómo así fue a los 18 minutos con el try de Bofelli. El problema es que los visitantes no se quedaron atrás y a los 15 y 24 minutos marcaron 7 tantos en cada ocasión y a los 33 sumaron tras un drop.

Aunque los Pumas tuvieron grandes chances desaprovechadas nuevamente los últimos 20 minutos de juego fueron los mejores para le equipo pero no logró solucionar algunos detalles y no marcaron cómo si lo hizo el visitante.

Con esta derrota sé suman 11 en los últimos 13 encuentros para los Pumas y se trata de la octava consecutiva ante este rival. El próximo sábado cerrarán la ventana de junio en Jujuy ante Georgia.