Foto: Agustín Creevy, capitán de los Pumas, levanta el trofeo que entregó uno de los patrocinadores. En el norte, los conducidos por Daniel Hourcade retornaron a la senda positiva. (La Nación).

No fue el desarrollo esperado, pero sí el resultado que buscaban. Hoy, en el estadio 23 de Agosto, los dirigidos por Daniel Hourcade se reencontraron con la victoria, y eso es poca cosa. Por momentos se jugó bien, pero en otros volvieron a repetir viejos errores, que contra equipos de mayor jerarquía terminan siendo decisivos. Pero se ganó, y eso, tal vez, repercuta en la cabeza de un plantel que necesitaba un festejo.

En esta oportunidad, el cómo quedó de lado. Los dueños de casa se impusieron por el mero hecho de ser mejor que su rival y, en parte, también por sus individualidades. Desde un Pablo Matera determinante para ganar metros hasta Moyano, quien fue un dolor de cabeza para la defensa georgiana durante su estadía en el terreno de juego. En el debe hubo varias cosas, pero el scrum y los penales absurdos fueron los principales problemas para un grupo de jugadores que venía decaído tras los dos resultados adversos ante Inglaterra, en San Juan y Santa Fe. Y fue una sorpresa, ya que en ambos aspectos habían evolucionado en los cotejos ante la Rosa, y más si se tiene en cuenta la envergadura del rival al que enfrentaron en las dos últimas semanas.

Esta tarde, con 20.200 personas que abarrotaron las tribunas del recinto que tiene el Club Atlético Gimnasia y Esgrima en el Nacional “B”, el selectivo albiceleste pecó de inocente y cayó en la “trampa” que le propuso su adversario. Y es algo que los Lelos suelen hacer. A ellos les gusta incomodar a quien tienen enfrente. Construyen a partir de la destrucción que provocan en el rival. ¿Vale? Claro que sí, es parte de su estrategia. El inconveniente lo tuvieron los Pumas, quienes se metieron en un terreno pantanoso del cual les fue difícil salir. No les convenía, pero el partido los llevó a eso.

Con más cosas negativas que positivas, Hourcade y su staff técnico tienen mucho material en el cual tendrán que hacer hincapié de cara al Rugby Championship que comenzará en agosto y finalizará en octubre. Los oponentes serán de extremo riesgo. Jugarán en la élite de la élite y, para ello, es primordial crecer en este lapso de tiempo que habrá entre las últimas tres fechas del Super Rugby y el debut ante Sudáfrica, en Puerto Elizabeth.

Ahora, a volver a pensar en Jaguares y concluir la temporada en alza. Kings, Waratahs y Rebels servirán para lo que se viene, que es, sin duda alguna, lo más importante del año. ¿Probarán jugadores? ¿Habrá oportunidades para los que sobresalieron en Argentina XV? ¿Aparecerá algún “tapado”? ¿Descansarán los que más han jugado en este 2017? También deberán aguardar por Tomás Lezana, quien hoy se retiró con dolor en una de sus rodillas.

Se aproximan semanas en las que están permitidas probar cosas nuevas y nombres poco conocidos (o desconocidos) para lo que es la cúpula del “sistema”. Lo de hoy fue agridulce, pero sirve teniendo en cuenta la acumulación de malos resultados de abril en adelante.

Síntesis del partido:

Argentina (45): 15- Joaquín Tuculet; 14- Matías Moroni; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Ramiro Moyano; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Leonardo Senatore, 7- Rodrigo Báez y 6- Tomás Lezana; 5- Matías Alemanno y 4- Guido Petti; 3- Enrique Pieretto, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Santiago García Botta, 18- Ramiro Herrera, 19- Pablo Matera, 20- Benjamín Macome, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Santiago González Iglesias y 23- Germán Schulz.

Amonestado: PT 20´ Ramiro Moyano.

Entrenador en jefe: Daniel Hourcade.

Georgia (29): 15- Merab Kvirikashvili; 14- Temaz Mchedlidze; 13- Davit Kacharava y 12- Merab Sharikadze; 11- Alexander Todua; 10- Lasha Khamaladze y 9- Vasil Lobzhanidze; 8- Beka Bitsadze, 7- Viktor Koleishvili y 6- Lasha Lomidze; 5- Konstantin Mikautadze y 4- Giorgi Nemsadze; 3- Soso Bekoshvili, 2- Jaba Bregvadze y 1- Mikheil Nariashvili.

Ingresaron: 16- Shalva Mamukashvili, 17- Tornike Mataradze, 18- Anton Peikrishvili, 19- Giorgi Chkhaidze, 20- Otar Giorgadze, 21- Giorgi Begadze, 22- Lasha Malaghuradze y 23- Soso Matiashvili.

Amonestado: PT 32´ Giorgi Nemsadze.

Entrenador en jefe: Milton Haig.

Puntos en el primer tiempo: 3´ y 15´ Penales de Nicolás Sánchez (Argentina 6-0 Georgia). 19´ Penal de Merab Kvirikashvili (Argentina 6-3 Georgia). 23´ y 26´ Penales de Nicolás Sánchez (Argentina 12-3 Georgia). 32´ y 36´ Tries de Agustín Creevy y Joaquín Tuculet convertidos por Nicolás Sánchez (Argentina 26-3 Georgia). 38´ Try de Davit Kacharava (Argentina 26-8 Georgia).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Ramiro Moyano convertido por Nicolás Sánchez (Argentina 33-8 Georgia). 10´ Try-penal (Argentina 33-15 Georgia). 12´ Try de Ramiro Moyano convertido por Nicolás Sánchez (Argentina 40-15 Georgia). 15´ Try de Ramiro Moyano (Argentina 45-15 Georgia). 27´ Try de Soso Matiashvili convertido por él mismo (Argentina 45-22 Georgia). 38´ Try de Shalva Mamukashvili convertido por Soso Matiashvili (Argentina 45-29 Georgia).

Árbitro: Luke Pearce (Inglaterra).

Jueces de touch: John Lacey (Irlanda) y Egon Segonds (Sudáfrica).

Asistente de video: Aaron Paterson (Nueva Zelanda).

Estadio: 23 de Agosto, de Jujuy.