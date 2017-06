Experimentar

Joaquín Díaz Bonilla, que mañana será suplente, en plena acción durante el Captain`s Run de esta mañana. (Jaguares).

Ya se aproxima el cierre de una nueva temporada en el campeonato de seleccionados provinciales más prestigioso del hemisferio sur. Y los argentinos, con uno de los mejores planteles en cuanto a nombres y prestigio, aún no han logrado aclimatarse al ritmo del torneo. Y así se fue el 2016 y, ahora, el 2017. Sin pena ni gloria, pero, tal vez, con un pilón de hojas en las que próximamente se verá cuánto han aprendido codeándose semana a semana con los mejores equipos de Australia, Japón, Nueva Zelanda y Sudáfrica.

Y ahora llegó el momento de comenzar a variar, de probar cosas nuevas, de salirse del libreto. Al no estar en la contienda, el representativo de la UAR tendrá la oportunidad de intentar sumar cosas nuevas a su repertorio y, de paso, ir construyendo un espíritu ganador que no se ha visto desde que comenzó este proceso. Y no será una noche más en suelo porteño: será, para muchos, la despedida de Raúl Pérez como mandamás. El rosarino, hombre de Duendes, ya tendría arreglada su salida. Su contrato vence al final de la temporada y el Consejo Directivo, que encabeza el presidente Carlos Araujo, no tendría planificado renovar el vínculo. Es un secreto a voces que con el correr de los días toma impulso, pero internamente saben que, como mínimo, estos tres partidos finales -NdR: el domingo viajarán a Australia para bajar el telón ante Waratahs, en Sídney, y frente a Rebels, en Melbourne, los días 8 y 14 del próximo mes- serán un antes y un después en la historia de Jaguares.

No hay mucho para analizar sobre el cotejo en sí. Todo lo contrario si nos enfocamos en el presente y en el futuro. El juego ante los de Puerto Elizabeth no incidirá en la tabla de posiciones, pero sí en el aspecto psicológico de un grupo de jugadores al que le cuesta levantarse tras los resultados adversos.

¿A partir de ahora habrá más minutos para los jugadores que menor cantidad de tiempo han estado dentro del terreno de juego? ¿Le darán descanso a los habituales titulares? ¿Viajarán a la gira por la tierra de los Wallabies? Son preguntas que se irán disipando con el transcurso de los días. Este viernes, en Vélez, el punto de partida será empezar a experimentar.

Predicción: Jaguares por 20. Con la gran mayoría de su XV inicial, Pérez disfrutará su última función en Buenos Aires. El trabajo de los tres cuartos y el impacto de los relevos, dos de las claves para irse a dormir con una sonrisa luego de ochenta minutos que serán ásperos desde lo físico.

Formaciones y datos del encuentro:

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Matías Moroni; 13- Matías Orlando y 12- Bautista Ezcurra; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo (C); 8- Leonardo Senatore, 7- Juan Manuel Leguizamón y 6- Pablo Matera; 5- Matías Alemanno y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Julián Montoya y 1- Lucas Noguera Paz.

Reservas: 16- Roberto Tejerizo, 17- Santiago García Botta, 18- Enrique Pieretto, 19- Ignacio Larrague, 20- Rodrigo Báez, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Joaquín Díaz Bonilla y 23- Santiago Cordero.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez.

Kings: 15- Malcolm Jaer; 14- Wandile Mjekevu; 13- Berton Klaasen y 12- Lukuzo Vulindlu; 11- Makazole Mapimpi; 10- Lionel Cronjé (C) y 9- Louis Schreuder; 8- Andisa Ntsila, 7- Tyler Paul y 6- Chris Cloete; 5- Wilhelm van der Sluys y 4- Irné Herbst; 3- Ross Geldenhuys, 2- Michael Willemse y 1- Mzamo Majola.

Reservas: 16- Martin Bezuidenhout, 17- Schalk Ferreira, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Lubabalo Mtyanda, 20- Thembelani Bholi, 21- Stefan Ungerer, 22- Masixole Banda y 23- Yaw Penxe.

Entrenador en jefe: Deon Davids.

Árbitro: Jamie Nutbrown (Nueva Zelanda).

Jueces de touch: Pablo Deluca y Damián Schneider (Argentina).

Asistente de televisión: Santiago Borsani (Argentina).

Estadio: José Amalfitani de Liniers.

Horario: 20:05.

Televisación: ESPN 2 y ESPN 2 HD.