Super Rugby 2017: la decimoquinta continúa su marcha Mañana, a las 14 de la Argentina, la decimoquinta semana del certamen de seleccionados provinciales más importante del hemisferio continuará con el duelo entre Sharks y Bulls. Jaguares, en Vélez, estará cara a cara con Kings. Las escuadras australianas y neozelandesas no verán acción.

El apertura Tian Schoeman, que estará sentado entre los reservas de Bulls, intenta ganar metros frente a una férrea defensa de Sharks. (eNCA).

A orillas del océano Índico, el Growthpoint Kings Park de Durban será el escenario en el cual volverá a encenderse la llama. Allí se cruzarán dos conjuntos con realidades diferentes: Sharks, el dueño de casa, ya está clasificado a los cuartos de final; Bulls, el único campeón que tiene Sudáfrica -NdR: han ganado esta competición en tres oportunidades-, por su parte, ya ha quedado fuera de juego. Hasta aquí, su producción fue decepcionante, y más si se tiene en cuenta la calidad de su plantel. Más allá de lo que acontezca en la casa de los Tiburones, y exceptuando el duelo en el estadio José Amalfitani entre el representativo de la UAR y los de Puerto Elizabeth -NdR: a la derecha de sus pantallas pueden observar el link que los redirigirá a la previa del partido-, también habrá acción de alto voltaje: en el mítico Ellis Park de Johannesburgo, Lions, finalista en la pasada edición y líder del Grupo Sudafricano, recibirá a Sunwolves, que solo superó a Bulls en este 2017. Además, en Bloemfontein, Stormers, que también garantizó su lugar entre los ocho mejores, visitará a Cheetahs, que a mediados de la semana sumó a Chris Dry, Cecil Afrika y Roscko Speckman, tres figuras de los Blitz Boks, el selectivo sudafricano de juego reducido. Decimoquinta semana (30 de junio y 1 ° de julio): Viernes: 14: Sharks (Sudáfrica) - Bulls (Sudáfrica) 20:05: Jaguares (Argentina) - Kings (Sudáfrica) Sábado: 10:05: Cheetahs (Sudáfrica) - Stormers (Sudáfrica) 12:15: Lions (Sudáfrica) - Sunwolves (Japón) Libres: Brumbies (Australia), Blues (Nueva Zelanda), Chiefs (Nueva Zelanda), Crusaders (Nueva Zelanda), Force (Australia), Highlanders (Nueva Zelanda), Hurricanes (Nueva Zelanda), Rebels (Australia), Reds (Australia) y Waratahs (Australia). Formaciones y datos de los partidos: Sharks-Bulls: Sharks: 15- Curwin Bosch; 14- Odwa Ndungane; 13- S’bura Sithole y 12- André Esterhuizen; 11- Sbu Nkosi; 10- Garth April y 9- Cobus Reinach; 8- Daniel du Preez, 7- Tera Mtembu y 6- Philip van der Walt (C); 5- Stephan Lewies y 4- Etienne Oosthuizen; 3- Coenie Oosthuizen, 2- Franco Marais y 1- Thomas du Toit. Reservas: 16- Chiliboy Ralepelle, 17- Juan Schoeman, 18- Lourens Adriaanse, 19- Hyron Andrews, 20- Jacques Vermeulen, 21- Michael Claassens, 22- Jeremy Ward y 23- Marius Lou. Entrenador en jefe: Rob du Preez. Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Duncan Matthews; 13- Jesse Kriel y 12- Jan Serfontein; 11- Kefentse Mahlo; 10- Tony Jantjies y 9- Rudy Paige; 8- Nic de Jager, 7- Jannes Kirsten y 6- Ruan Steenkamp; 5- RG Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Conraad van Vuuren, 2- Adriaan Strauss (C) y 1 Lizo Gqoboka. Reservas: 16- Jaco Visagie, 17- Pierre Schoeman, 18- John-Roy Jenkinson, 19- Renaldo Bothma, 20- Shaun Adendorff, 21- Andre Warner, 22- Burger Odendaal y 23- Tian Schoeman. Entrenador en jefe: Nollis Marais. Árbitro: Angus Gardner (Australia). Estadio: Growthpoint Kings Park de Durban. Jaguares-Kings: Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Matías Moroni; 13- Matías Orlando y 12- Bautista Ezcurra; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo (C); 8- Leonardo Senatore, 7- Juan Manuel Leguizamón y 6- Pablo Matera; 5- Matías Alemanno y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Julián Montoya y 1- Lucas Noguera Paz. Reservas: 16- Roberto Tejerizo, 17- Santiago García Botta, 18- Enrique Pieretto, 19- Ignacio Larrague, 20- Rodrigo Báez, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Joaquín Díaz Bonilla y 23- Santiago Cordero. Entrenador en jefe: Raúl Pérez. Kings: 15- Malcolm Jaer; 14- Wandile Mjekevu; 13- Berton Klaasen y 12- Lukuzo Vulindlu; 11- Makazole Mapimpi; 10- Lionel Cronjé (C) y 9- Louis Schreuder; 8- Andisa Ntsila, 7- Tyler Paul y 6- Chris Cloete; 5- Wilhelm van der Sluys y 4- Irné Herbst; 3- Ross Geldenhuys, 2- Michael Willemse y 1- Mzamo Majola. Reservas: 16- Martin Bezuidenhout, 17- Schalk Ferreira, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Lubabalo Mtyanda, 20- Thembelani Bholi, 21- Stefan Ungerer, 22- Masixole Banda y 23- Yaw Penxe. Entrenador en jefe: Deon Davids. Árbitro: Jamie Nutbrown (Nueva Zelanda). Estadio: José Amalfitani de Liniers. Cheetahs-Stormers: Cheetahs: 15- Clayton Blommetjies; 14- Sergeal Petersen; 13- Francois Venter (C) y 12- Clinton Swart; 11- Raymond Rhule; 10- Niel Marais y 9- Tian Meyer; 8- Niell Jordaan, 7- Uzair Cassiem y 6- Henco Venter; 5- Reniel Hugo y 4- Armandt Koster; 3- Johan Coetzee, 2- Elandré Huggett y 1- Ox Nche. Reservas: 16- Joseph Dweba, 17- Charles Marais, 18- Tom Botha, 19- Justin Basson, 20- Oupa Mohojé, 21- Fred Zeilinga, 22- Ruan van Rensburg y 23- William Small-Smith. Entrenador en jefe: Franco Smith. Stormers: 15- SP Marais; 14- Cheslin Kolbe; 13- Juan de Jongh y 12- Shaun Treeby; 11- Dillyn Leyds; 10- Damian Willemse y 9- Jano Vermaak; 8- Nizaam Carr, 7- Kobus van Dyk y 6- Rynardt Elstadt; 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Chris van Zyl; 3- Frans Malherbe (C), 2- Ramone Samuels y 1- JC Janse van Rensburg. Reservas: 16- Bongi Mbonambi, 17- Steven Kitshoff, 18- Wilco Louw, 19- JD Schickerling, 20- Sikhumbuzo Notshe, 21- Justin Phillips, 22- EW Viljoen y 23- Seabelo Senatla. Entrenador en jefe: Robbie Fleck. Árbitro: Jaco van Heerden (Sudáfrica). Estadio: Free State de Bloemfontein. Lions-Sunwolves: Lions: 15- Andries Coetzee; 14- Ruan Combrinck; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Courtnall Skosan; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Ruan Ackermann, 7- Kwagga Smith y 6- Jaco Kriel (C); 5- Franco Mostert y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen. Reservas: 16- Akker van der Merwe, 17- Corné Fourie, 18- Johannes Jonker, 19- Lourens Erasmus, 20- Cyle Brink, 21- Faf de Klerk, 22- Jacques Nel y 23- Sylvian Mahuza. Entrenador en jefe: Johan Ackermann. Sunwolves: 15- Yasutaka Sasakura; 14- Takaaki Nakazuru; 13- Ryohei Yamanaka y 12- Derek Carpenter; 11- Teruya Goto; 10- Jumpei Ogura y 9- Keisuke Uchida; 8- Willie Britz (C), 7- Shokei Kin y 6- Yoshitaka Tokunaga; 5- Kotaro Yatabe y 4- Sam Wykes; 3- Yasuo Yamaji, 2- Atsushi Sakate y 1- Masataka Mikami. Reservas: 16- Takeshi Hino, 17- Koki Yamamoto, 18- Takuma Asahara, 19- Uwe Helu, 20- Malgene Ilaua, 21- Kaito Shigeno, 22- Rikiya Matsuda y 23- Kotaro Matsushima. Entrenador en jefe: Filo Tiatia. Árbitro: Egon Segonds (Sudáfrica). Estadio: Ellis Park de Johannesburgo. Posiciones: Grupo Australasia: 1- Crusaders (64. +247), 2- Hurricanes (54. +293), 3- Chiefs (53. +160), 4- Highlanders (46. +108) y 5- Blues (37. +61), 6- Brumbies (33. +55), 7- Waratahs (19. -69), 8- Force (17. -107), 9- Reds (17. -136) y 10- Rebels (8. -292). Grupo Sudafricano: 1- Lions (56. +218), 2- Sharks (42. +99), 3- Stormers (30. +3), 4- Jaguares (24. +3), 5- Kings (19. -80), 6- Cheetahs (16. -151), 7- Bulls (15. -124) y 8- Sunwolves (7. -259).