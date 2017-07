Super Rugby 2017: la decimosexta, en marcha

Google Plus

Foto: Stormers y Sunwolves, otra vez cara a cara. (Viilevent Photography).

Y comienza a acercarse el cierre de la temporada regular. Mientras los ojos del mundo ovalado se posan en el cruce entre All Blacks y British and Irish Lions, uno de los más importantes de la historia de este deporte, el certamen que año a año organiza SANZAAR continúa su marcha. Si bien no habrá escuadras neozelandesas -NdR: tampoco jugarán Cheetahs, Sharks y Lions, que con su éxito ante Sunwolves se quedó en el Grupo Sudafricano- en escena, el resto saldrá a la cancha entre hoy y mañana.

Pese a que la atención de la prensa y del público albiceleste estará en lo que acontecerá en el estadio Allianz, sede del duelo entre el campeón del 2014 y el representativo de la UAR, también habrá otros juegos a lo largo y ancho del sur. Uno de ellos es el que protagonizarán Bulls, que viene de superar a Sharks, recibirá a Kings, que aterrizó en Pretoria con la moral en alza tras sorprender a Jaguares en Liniers. Este encuentro se llevará a cabo en el Loftus Versfeld, uno de los recintos más importantes que tiene Sudáfrica.

A poco menos de 1500 kilómetros de la sede del Poder Ejecutivo, Stormers, con las vueltas de Eben Etzebeth, Damian de Allende y Siya Kolisi, estará cara a cara con Sunwolves, que en este 2017 solo logró festejar ante Bulls, en Tokio. Además, en el estadio nib de Perth, Force recibirá a Rebels.

Un regreso esperado para Daniel Hourcade

En el estadio Suncorp de Brisbane, los de Canberra se cruzarán con Quade Cooper y compañía. La visita, que ya clasificó a los cuartos de final, tendrá al medio scrum formado en Belgrano Athletic entre los suplentes. Pese a que hace tres semanas jugó poco más de 20 minutos ante los Asia Pacific Dragons, en Singapur, “Cubo” retornará a la actividad profesional tras más de siete meses de inactividad. Vale recordar que en febrero, durante un amistoso con Brumbies antes del inicio del Super Rugby, se rompió el tendón rotuliano de la rodilla izquierda. ¿”El Huevo” lo tendrá en cuenta para ponerse la camiseta de los Pumas en el Rugby Championship que largará en agosto?

Decimosexta semana (7 y 8 de julio):

Viernes:

Horario (Argentina) Partido 6:45 Reds (Australia) - Brumbies (Australia) 8:55 Force (Australia) - Rebels (Australia)

Sábado:

Horario (Argentina) Partido 6:45 Waratahs (Australia) - Jaguares (Argentina) 12:15 Bulls (Sudáfrica) - Kings (Sudáfrica) 14:30 Stormers (Sudáfrica) - Sunwolves (Japón)

Libres: Blues (Nueva Zelanda), Cheetahs (Sudáfrica), Chiefs (Nueva Zelanda), Crusaders (Nueva Zelanda), Highlanders (Nueva Zelanda), Hurricanes (Nueva Zelanda), Lions (Sudáfrica) y Sharks (Sudáfrica).

Formaciones y datos de los partidos:

Reds-Brumbies:

Reds: 15- Karmichael Hunt; 14- Izaia Perese; 13- Campbell Magnay y 12- Duncan Paia'aua; 11- Eto Nabuli; 10- Quade Cooper y 9- James Tuttle; 8- Adam Korczyk, 7- George Smith y 6- Rob Simmons; 5- Izack Rodda y 4- Kane Douglas; 3- Taniela Tupou, 2- Stephen Moore (C) y 1- Sef Fa'agase

Reservas: 16- Alex Mafi, 17- Markus Vanzati, 18- Sam Talakai, 19- Cadeyrn Neville, 20- Caleb Timu, 21- Moses Sorovi, 22- Hamish Stewart y 23- Chris Kuridrani.

Entrenador en jefe: Nick Stiles.

Brumbies: 15- Tom Banks; 14- Henry Speight; 13- Tevita Kuridrani y 12- Kyle Godwin; 11- Aidan Toua; 10- Wharenui Hawera y 9- Joe Powell; 8- Jordan Smiler, 7- Chris Alcock y 6- Scott Fardy; 5- Sam Carter (C) y 4- Rory Arnold; 3- Allan Alaalatoa, 2- Josh Mann-Rea y 1- Scott Sio.

Reservas: 16- Robbie Abel, 17- Leslie Leulua, 18- Ben Alexander, 19- Blake Enever, 20- Jarrad Butler, 21- Tomás Cubelli, 22- Nigel Ah Wong y 23- Andrew Smith.

Entrenador en jefe: Stephen Larkham.

Árbitro: Brendon Pickerill (Nueva Zelanda).

Estadio: Suncorp de Brisbane.

Force-Rebels:

Force: 15- Dane Haylett-Petty; 14- Chance Peni; 13- Curtis Rona y 12- Bill Meakes; 11- Alex Newsome; 10- Peter Grant y 9- Michael Ruru; 8- Isi Naisarani, 7- Richard Hardwick y 6- Ross Haylett-Petty; 5- Adam Coleman (C) y 4- Matt Philip; 3- Jermaine Ainsley, 2- Tatafu Polota-Nau y 1- Pekahou Cowan.

Reservas: 16- Heath Tessmann, 17- Francois van Wyk, 18- Tetera Faulkner, 19- Lewis Carmichael, 20- Brynard Stander, 21- Ian Prior, 22- Jono Lance y 23- James Verity-Amm.

Entrenador en jefe: Dave Wessels.

Rebels: 15- Jonah Placid; 14- Tom English; 13- Mitch Inman y 12- Reece Hodge; 11- Marika Koroibete; 10- Jackson Garden-Bachop y 9 Nic Stirzaker (C); 8- Amanaki Mafi, 7- Colby Fainga’a y 6- Lopeti Timani; 5- Steve Cummins y 4- Murray Douglas; 3- Laurie Weeks, 2- James Hanson y 1- Toby Smith.

Reservas: 16- Jordan Uelese, 17- Cruze Ah Nau, 18- Fereti Sa’aga, 19- Culum Retallick, 20- Hugh Sinclair, 21- Ben Meehan, 22- Sione Tuipulotu y 23- Jack Maddocks.

Entrenador en jefe: Tony McGahan.

Árbitro: Will Houston (Australia).

Estadio: nib de Perth.

Waratahs-Jaguares:

Waratahs: 15- Israel Folau; 14- Bryce Hegarty; 13- Rob Horne y 12- David Horwitz; 11- Cam Clark; 10- Bernard Foley y 9- Jake Gordon; 8- Michael Wells, 7- Michael Hooper (C) y 6- Jack Dempsey; 5- Dean Mumm y 4- Ned Hanigan; 3- Sekope Kepu, 2- Tolu Latu y 1- Tom Robertson.

Reservas: 16- Damien Fitzpatrick, 17- Paddy Ryan, 18- Angus Ta’avao, 19- David McDuling, 20- Ryan McCauley, 21- Matt Lucas, 22- Taqele Naiyaravoro y 23- Andrew Kellaway.

Entrenador en jefe: Darryl Gibson.

Jaguares: 15- Joaquín Tuculet; 14- Matías Moroni; 13- Matías Orlando y 12- Jerónimo de la Fuente; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Martín Landajo; 8- Leonardo Senatore, 7- Juan Manuel Leguizamón y 6- Pablo Matera; 5- Benjamín Macome y 4- Guido Petti; 3- Enrique Pieretto, 2- Agustín Creevy (C) y 1- Nahuel Tetaz Chaparro.

Reservas: 16- Julián Montoya, 17- Santiago García Botta, 18- Ramiro Herrera, 19- Ignacio Larrague, 20- Rodrigo Báez, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Joaquín Díaz Bonilla y 23- Santiago Cordero.

Entrenador en jefe: Raúl Pérez.

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Allianz de Sídney.

Bulls-Kings:

Bulls: 15- Warrick Gelant; 14- Travis Ismaiel; 13- Jesse Kriel y 12- Jan Serfontein; 11- Duncan Matthews; 10- Tian Schoeman y 9- Rudy Paige; 8- Nic de Jager, 7- Jannes Kirsten y 6- Ruan Steenkamp; 5- RG Snyman y 4- Jason Jenkins; 3- Conrad van Vuuren, 2- Adriaan Strauss (C) y 1- Lizo Gqoboka.

Reservas: 16- Jaco Visagie, 17- Pierre Schoeman, 18- John-Roy Jenkinson, 19- Ruben van Heerden, 20- Shaun Adendorff, 21- Andre Warner, 22- Tinus de Beer y 23- Burger Odendaal.

Entrenador en jefe: Nollis Marais.

Kings: 15- Malcolm Jaer; 14- Wandile Mjekevu; 13- Berton Klaasen y 12- Luzuko Vulindlu; 11- Makazole Mapimpi; 10- Lionel Cronje (C) y 9- Louis Schreuder; 8- Andisa Ntsila, 7- Tyler Paul y 6- Chris Cloete; 5- Lubabalo Mtyanda y 4- Irné Herbst; 3- Ross Geldenhuys, 2- Michael Willemse y 1- Mzamo Majola.

Reservas: 16- Martin Bezuidenhout, 17- Schalk Ferreira, 18- Dayan van der Westhuizen, 19- Mzwanele Zito, 20- Thembelani Bholi, 21- Stefan Ungerer, 22- Masixole Banda y 23- Yaw Penxe.

Entrenador en jefe: Deon Davids.

Árbitro: Federico Anselmi (Argentina).

Estadio: Loftus Versfeld de Pretoria.

Stormers-Sunwolves:

Stormers: 15- Dillyn Leyds; 14- Cheslin Kolbe; 13- EW Viljoen y 12- Damian de Allende; 11- Seabelo Senatla; 10- Damian Willemse y 9- Jano Vermaak; 8- Nizaam Carr, 7- Juarno Augustus y 6- Siya Kolisi (C); 5- Pieter-Steph du Toit y 4- Eben Etzebeth; 3- Frans Malherbe, 2- Bongi Mbonambi y 1- JC Janse van Rensburg.

Reservas: 16- Ramone Samuels, 17- Steven Kitshoff, 18- Wilco Louw, 19- Chris van Zyl, 20- JD Schickerling, 21- Justin Phillips, 22- Dan Kriel y 23- Bjorn Basson

Entrenador en jefe: Robbie Fleck.

Sunwolves: 15- Riaan Viljoen; 14- Kotaro Matsushima; 13- Ryohei Yamanaka y 12- Derek Carpenter; 11- Teruya Goto; 10- Yu Tamura y 9- Keisuke Uchida; 8- Willie Britz, 7- Shuhei Matsuhashi y 6- Malgene Ilaua; 5- Uwe Helu y 4- Kotaro Yatabe; 3- Takuma Asahara, 2- Takeshi Hino y 1- Koki Yamamoto.

Reservas: 16- Atsushi Sakate, 17- Masutaka Mikami, 18- Koo Jiwon, 19- Yoshitaka Tokunaga, 20- Shokei Kin, 21- Kaito Shigeno, 22- Rikiya Matsuda y 23- Jumpei Ogura.

Entrenador en jefe: Filo Tiatia.

Árbitro: Quinton Immelman (Sudáfrica).

Estadio: Newlands de Ciudad del Cabo.

Posiciones:

Grupo Australasia:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Crusaders (C) 63 14 +250 2- Hurricanes (C) 54 14 +315 3- Chiefs (C) 53 14 +123 4- Highlanders (C) 46 14 +157 5- Blues (E) 37 14 +61 6- Brumbies (C) 33 13 +55 7- Waratahs (E) 19 13 -84 8- Force (E) 17 13 -129 9- Reds (E) 17 13 -136 10- Rebels (E) 8 13 -321

Grupo Sudafricano:

Franquicia Puntos Partidos Diferencial 1- Lions (C) 61 14 +305 2- Stormers (C) 42 13 +9 3- Sharks (C) 34 14 +86 4- Jaguares (E) 25 13 +2 5- Kings (E) 23 13 -79 6- Bulls (E) 19 13 -111 7- Cheetahs (E) 17 14 -157 8- Sunwolves (E) 7 13 -346

Referencias:

(C): clasificado a cuartos de final.

(E): eliminado.