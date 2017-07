Victoria para cerrar la temporada

Google Plus

Fuente: Jaguares Oficial

Con un partido de buen rugby en Australia, cerrando una temporada donde los errores gobernaron en la mayor parte del fixture y por ende dejaron en décima posición general en el Super Rugby y cuarto en el grupo Sudafricano. Además el cierre de está temporada se dio con el fin de ciclo del entrenador Raúl Pérez.

En el partido se visualizaron dos encuentros en uno, ya que las diferencias entre el primer y segundo tiempo fueron notorias. En los primeros 40 minutos los argentinos caían 19-10 haciendo un juego similar a los antes vistos donde los errores y problemas defensivos son las principales características a la hora de describir lo sucedido.

Mientras que el segundo tiempo fue un progresivo juego, en donde los argentinos lograron en enmendrar paulatinamente sus errores, encontrando solidez en la defensa y apoyándose en un juego cerca del in goal. Al suceder esto, los locales se desconcertaron y perdieron su estilo de juego otorgándole a los visitantes la jerarquía que necesitaban para invertir el marcador a 29-32.

Los tantos en el primer tiempo fueron:

Jaguares: penal de Sánchez, try convertido de Cordero por Sánchez

Rebels: 4 penales de Hodge, try convertido por Hodge.



Los tantos en el segundo tiempo fueron:

Jaguares: penal de Sánchez, try de Petti convertido por Sánchez, dos conversiones de Hernández por try de Bertranou y de Cordero.

Rebels: penal de Hodge, try convertido de Meehan por Cummins.

Formaciones:

Rebels: Jack Maddocks; Tom English, Mitch Inman, Reece Hodge y Marika Koroibete; Jackson Garden-Bachop y Nic Stirzaker (c); Colby Fainga'a, Amanaki Mafi y Sean McMahon; Lopeti Timani y Steve Cummins; Laurie Weeks, James Hanson y Toby Smith.Entrenador: Tony McGahan.

Cambios: ST 13m, Fereti Sa'aga por Weeks; 19, Cruze Ah Nau por Smith; 23, Murray Douglas por Mafi; 25, Esei Haangana por Fainga'a; 27, Ben Meehan por Stirzaker; 33, Jordan Uelese por Hanson y Fainga'a por Timani; 37, Sione Tuipulotu por Inman y Semisi Tupou por Maddocks.

Jaguares: Joaquín Tuculet; Santiago Cordero, Matías Moroni, Bautista Ezcurra y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Martín Landajo; Rodrigo Báez, Leonardo Senatore y Pablo Matera; Benjamín Macome y Guido Petti; Enrique Pieretto, Agustín Creevy (c) y Nahuel Tetaz Chaparro.Entrenador: Raúl Pérez.

Cambios: ST 5m, Ramiro Herrera por Pieretto; 16, Gonzalo Bertranou por Landajo; 21 Lucas Noguera Paz por Tetaz Chaparro; 23, Juan Martín Hernández por Sánchez; 27, Julián Montoya por Creevy; 33, Joaquín Díaz Bonilla por Boffelli; 37, Ignacio Larrague por Senatore;