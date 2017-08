Top 12: una fecha con sorpresas en grandes encuentros

Fuente: Prensa Oficial URBA

Uno de los partidos que más miradas tenía era el de Belgrano Athletic vs CUBA, los visitantes se encuentran primeros, pero no lograron seguir manteniendo el invicto tras caer 36-15, con un sólido e imponente scrum además del contacto en el juego preciso para romper líneas y llegar al in goal, además las fallas de CUBA le costaron caro ya que en un momento obtuvo a tres jugadores amonestados de manera simultánea. Por esto mismo los de Villa de Mayo deberán solucionar los detalles de juego negativo para no perder lo logrado hasta el momento en el Top 12, mientras que Belgrano de este modo sigue recuperándose de un mal comienzo y cierra la jornada 14 en un quinto puesto.

En otro encuentro donde las miradas se posicionaban era el del actual campeón del Nacional de Clubes, Hindú, quien visitaba a SIC y donde buscaría reivindicarse ante los de San Isidro que les robaron el encuentro en la primera ronda del certamen. Pero en la primera parte parecía que la historia se repetía y que, en esta edición, el Elefante no iba a poder contra los escoltas del torneo, aun así, en el complemento no solo se recuperó, sino que el jugador Joaquín Díaz Bonilla marcó 13 tantos en total. Con un marcador 20-17 se dio por finalizado el encuentro.

También se dio el encuentro entre La Plata vs Atlético del Rosario, donde los locales conquistaron el encuentro con un 37-17, y sigue el mal momento de Atlético del Rosario quien no logra hallarse en el certamen y se coloca último en la tabla de posiciones con 16 tantos. Por su lado, La Plata, logro una buena combinación de fortaleza en el pack y la velocidad de los tres cuatros que acoplados con la defensa y efectividad en los ataques se volvió imparable dentro de la cancha.

Por otro lado, uno de los partidos que más resonancia tuvo luego de disputarse fue Newman vs Pucará; los Bordo manejaron el encuentro en gran parte de los 80 minutos pero los jugadores visitantes lucharon hasta el final donde pudieron revertir la historia y marcador finalizándolo 37-15, y así sigue metido en uno de los puestos para disputar las semifinales una vez acabado esta parte.

Los que mantienen una buena racha y aprovechan cada partido para seguir sumando es el equipo de Alumni, en esta fecha su víctima fue CASI quien cayó 39-32, en un ajustado encuentro. Y cerrando la fecha 14, San Luis superó a Regatas en una visita a Bella Vista y un tanteador en 28-21.

Por lo tanto, la tabla de posiciones queda del siguiente modo:

CUBA 52

SIC 42

Alumni 41

Pucará 41

Belgrano Athl. 40

Hindú 31

Newman 30

La Plata 28

San Luis 24

CASI 21

Regatas 19

Atl. del Rosario 16