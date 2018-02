Desacoples

Matías Alemanno, segunda línea de Jaguares, busca ganar metros ante la defensa de Stormers, con Siya Kolisi y Steven Kitshoff al acecho. Crédito: Steve Haas/Jaguares

De mayor a menor y, posteriormente, de menor a mayor. Así fue la montaña rusa del representativo de la UAR en el estadio de Newlands. Durante el primer cuarto de hora, los capitaneados por Pablo Matera lograron posicionarse en campo contrario y tomar las riendas del juego. Luego, durante los 25 minutos restantes de la etapa inicial, todo del dueño de casa, que dominó a partir de una férrea defensa y un poderío físico superior al de su adversario. Al local, que no contó con Eben Etzebeth y Pieter-Steph du Toit, dos de sus principales figuras, no le sobraron ideas en ataque, pero sí lograron ser lo suficientemente incisivos como para convertirse en protagonistas y, con paciencia, sumar en el tanteador.

Jaguares, que hoy presentó un nuevo plan de juego (más austero, pero seguro), se mostró titubeante a la hora de ir a detener los embates del rival (más de 30 tackles errados, una cifra altísima para un certamen de altísima complejidad) y para organizar la línea defensiva. Además, debido a la superioridad que mostró Stormers en gran parte del primer tiempo, perdió rápidamente la cabeza y sistemáticamente derivó en indisciplinas que a la hora del balance final terminaron siendo fundamentales. Otro de los puntos a mejorar rápidamente es la falta de definición en los momentos más calientes: los dos más importantes ocurrieron sobre el epílogo. El primero de ellos, en el acto inicial, cuando no lograron sumar de a cinco debido a la falta de coordinación en el pack de forwards a la hora de ejecutar el line y el maul, aunque tampoco hay que dejar de destacar el trabajo de los sudafricanos para mantenerse por delante en el resultado; luego, el más importante, el penal en el scrum en contra de Nahuel Tetaz Chaparro cuando parecía que la victoria estaba a un solo escalón, y más por la comodidad que sentían en dicha formación durante el pasaje final del cotejo.

Ya mencionado todo lo que debe corregirse en la semana, también hay que hacer hincapié en lo positivo: lo mejor, sin duda alguna, fue el convencimiento que mostró el equipo con el nuevo sistema de juego. Quedó en evidencia a la hora de hacer las salidas de terreno propio, como también al momento de atacar. A diferencia del anterior estilo que buscaba imponer Raúl Pérez y su grupo de trabajo, Nicolás Fernández Miranda, Martín Gaitán y el mismísimo Ledesma parecen querer que sus conducidos jueguen con mayor control de la posesión y una participación más activa de los delanteros en el juego de manos. No abundaron los offloads, pero sí las puntadas con primeras, segundas y terceras líneas. Individualmente, el podio lo confirmaron Gonzalo Bertranou -de destacada labor por su rapidez a la hora de dar juego y el compromiso con sus compañeros-, Emiliano Boffelli -el mejor en las 22 del oponente, sin duda alguna- y Agustín Creevy, de valioso aporte en el punto de contacto. Desde el banco, buenos ingresos de Martín Landajo y Bautista Delguy, que hoy hizo su presentación en esta competición.

Ahora, a pensar en Lions, que con sangre y sudor pudo imponerse ante Sharks por 26-19. Los de Johannesburgo, que vienen de ser finalistas en las dos últimas ediciones del torneo de selectivos provinciales más importante del hemisferio sur, demolieron a los de Durban en el scrum, pero que, por otro lado, tuvieron inconvenientes en el line, en el contacto y, mayormente, para establecer el maul ofensivo. Aphiwe Dyantyi, que hoy tuvo su estreno con la indumentaria rojiblanca y bautismo de oro en el campeonato que año a año organiza SANZAAR, uno de los que obtuvo uno de los mejores puntajes por su producción dentro del campo. Hoy, producto de sus indecisiones y nervios, que en fin resultaron siendo desacoples, Jaguares dejó pasar el tren que pasó por Ciudad del Cabo, pero que dentro de siete días se detendrá en Johannesburgo. ¿Lograrán subirse o lo harán recién en Buenos Aires, cuando haga escala en la estación Vélez Sarsfield?

Síntesis del partido:

Stormers (28): 15- Dillyn Leyds; 14- Seabelo Senatla; 13- EW Viljoen y 12- Damian de Allende; 11- Raymond Rhule; 10- Damian Willemse y 9- Dewaldt Duvenage; 8- Nizaam Carr, 7- Cobus Wiese y 6- Siya Kolisi (C); 5- JD Schickerling y 4- Chris van Zyl; 3- Wilco Louw, 2- Ramone Samuels y 1- Steven Kitshoff.

Ingresaron: 16- Dean Muir, 17- JC Janse van Rensburg, 18- Carlu Sadie, 19- Jan de Klerk, 20- Kobus van Dyk y 21- Justin Phillips.

No ingresaron: 22- George Whitehead y 23- JJ Engelbrecht.

Amonestado: ST 25´ Ramone Samuels.

Entrenador en jefe: Robbie Fleck.

Jaguares (20): 15- Joaquín Tuculet; 14- Ramiro Moyano; 13- Matías Orlando y 12- Bautista Ezcurra; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Tomás Lezana, 7- Javier Ortega Desio y 6- Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Matías Alemanno; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Felipe Arregui.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Guido Petti, 20- Marcos Kremer, 21- Martín Landajo, 22- Juan Martín Hernández y 23- Bautista Delguy.

Amonestado: PT 27´ Joaquín Tuculet.

Entrenador en jefe: Mario Ledesma.

Puntos en el primer tiempo: 5´ Penal de Nicolás Sánchez (Stormers 0-3 Jaguares). 19´ Try de Damian de Allende convertido por Damian Willemse (Stormers 7-3 Jaguares). 22´ Penal de Emiliano Boffelli (Stormers 7-6 Jaguares). 28´ Penal de Damian Willemse (Stormers 10-6 Jaguares). 32´ Try de Siya Kolisi (Stormers 15-6 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 1´ Try de Raymond Rhule convertido por Damian Willemse (Stormers 22-6 Jaguares). 6´ Try de Emiliano Boffelli convertido por Nicolás Sánchez (Stormers 22-13 Jaguares). 17´ Penal de Damian Willemse (Stormers 25-13 Jaguares). 28´ Try-penal (Stormers 25-20 Jaguares). 40´ Penal de Damian Willemse).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Estadio: Newlands (Ciudad del Cabo).

Lions 26-19 Sharks:

Lions (26): 15- Andries Coetzee; 14- Sylvian Mahuza; 13- Lionel Mapoe y 12- Harold Vorster; 11- Aphiwe Dyantyi; 10- Elton Jantjies y 9- Ross Cronjé; 8- Warren Whiteley (C), 7- Cyle Brink y 6- Kwagga Smith; 5- Franco Mostert y 4- Andries Ferreira; 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx y 1- Jacques van Rooyen.

Ingresaron: 17- Dylan Smith, 18- Jacobie Adriaanse, 19- Marvin Orie, 20- Marnus Schoeman, 21- Hacjivah Dayimani y 23- Rohan Janse van Rensburg.

No ingresaron: 16- Robbie Coetzee y 22- Howard Mnisi.

Entrenador: Swys de Bruin.

Sharks (19): 15- Lwazi Mvovo; 14- Sbu Nkosi; 13- Lukhanyo Am y 12- André Esterhuizen; 11- Makazole Mapimpi; 10- Rob du Preez (h) y 9- Cameron Wright; 8- Keegan Daniel, 7- Jacques Vermeulen y 6- Philip van der Walt; 5- Stephan Lewies y 4- Ruan Botha (C); 3- Thomas du Toit, 2- Franco Marais y 1- Juan Schoeman.

Ingresaron: 16- Armand van der Merwe, 17- John-Hubert Meyer, 18- Tendai Mtawarira, 19- Hyron Andrews, 20- Dan du Preez, 21- Michael Claassens, 22- Curwin Bosch y 23- Kobus van Wyk.

Entrenador: Rob du Preez.

Puntos en el primer tiempo: 8´ Try de Rob du Preez convertido por él mismo (Lions 0-7 Sharks). 17´ y 22´ Tries de Lionel Mapoe y Aphiwe Dyantyi convertidos por Elton Jantjies (Lions 14-7 Sharks).

Puntos en el segundo tiempo: 2´ Try de Sbu Nkosi (Lions 14-12 Sharks). 12´ Try de Lionel Mapoe convertido por Elton Jantjies (Lions 21-12 Sharks). 15´ Try de Makazole Mapimpi convertido por Rob du Preez (Lions 21-19 Sharks). 19´ Try de Kwagga Smith (Lions 26-19 Sharks).

Árbitro: Glen Jackson (Nueva Zelanda).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).