Más allá de una muy buena media hora inicial, el representativo de la UAR no aguantó el ritmo de su rival de turno ni los 1600 metros de altura sobre el nivel del mar. Después de esa media hora inicial, los cincuenta minutos restantes fueron eternos. No hubo equivalencias entre un conjunto y otro.

Con Pablo Matera como capitán, Jaguares no pudo llevar a cabo su plan de juego frente al finalista de las dos últimas ediciones. Si bien se vio una defensa más aguerrida, el cansancio hizo mella en un grupo de jugadores que fue agotándose rápidamente, y mucho tuvo que ver la supremacía de los conducidos por Swys de Bruin. Además, tuvieron una pésima tarde en las formaciones fijas, principalmente en el line. Se notó la ausencia de Javier Ortega Desio, quien fue dado de baja a último momento. Otro aspecto que nuevamente volvió a estar en el debe fue la disciplina. Ante la falta de posesión y los embates del adversario, las infracciones comenzaron a producirse sistemáticamente. Esta problemática derivó en las amarillas a Delguy y Julián Montoya.

¿Qué fue lo más positivo? La defensa durante gran parte del primer tiempo. Colectivamente, no mucho más. Individualmente, Ezcurra, que se tomó revancha tras una floja actuación en el debut ante Stormers, Boffelli, de activa participación en ataque más allá del try y la segunda mitad de Delguy.

De cara al próximo encuentro, que será dentro de siete días cuando el reloj marque las 18:40, deberán dar el 100 % y un poco más si quiere salir airoso de su cruce con Hurricanes, que hoy fue sorprendido por Bulls (23-21, en Pretoria). Hoy, en la tierra de los Springboks, Jaguares se sintió agobiado. ¿Podar un golpe de timón en casa y ante su público? Lo sabremos en tan solo una semana.

Síntesis del partido:

Lions (47): 15- Andries Coetzee, 14- Sylvian Mahuza, 13- Lionel Mapoe, 12- Harold Vorster, 11- Aphiwe Dyantyi, 10- Elton Jantjies, 9- Ross Cronjé, 8- Warren Whiteley (C), 7- Cyle Brink, 6- Kwagga Smith, 5- Franco Mostert, 4- Andries Ferreira, 3- Ruan Dreyer, 2- Malcolm Marx, 1- Jacques Van Rooyen.

Ingresaron: 16- Robbie Coetzee, 17- Dylan Smith, 18- Jacobus Adriaanse, 19- Lourens Erasmus, 20- Hacjivah Dayimani, 21- Marco Jansen Van Vuren, 22- Howard Mnisi y 23- Rohan Janse Van Rensburg.

Entrenador: Swys de Bruin.

Jaguares (27): 15- Joaquín Tuculet; 14- Bautista Delguy; 13- Matías Orlando y 12- Bautista Ezcurra; 11- Emiliano Boffelli; 10- Nicolás Sánchez y 9- Gonzalo Bertranou; 8- Leonardo Senatore, 7- Tomás Lezana y 6- Pablo Matera (C); 5- Tomás Lavanini y 4- Guido Petti; 3- Nahuel Tetaz Chaparro, 2- Agustín Creevy y 1- Felipe Arregui.

Ingresaron: 16- Julián Montoya, 17- Javier Díaz, 18- Juan Pablo Zeiss, 19- Matías Alemanno, 20- Marcos Kremer, 21- Juan Manuel Leguizamón, 22- Martín Landajo y 23- Ramiro Moyano.

Amonestados: PT 32´ Bautista Delguy y ST 30´ Julián Montoya.

Entrenador: Mario Ledesma.

Puntos en el primer tiempo: 2’ Try de Emiliano Boffelli convertido por Nicolás Sánchez (Lions 0-7 Jaguares). 16’ Penal de Emiliano Boffelli (Lions 0-10 Jaguares). 26’ Try de Aphiwe Dyantyi (Lions 5-10 Jaguares). 32’ Try-penal (Lions 12-10 Jaguares). 39’ Try de Andries Coetzee convertido por Elton Jantjies (Lions 19-10 Jaguares).

Puntos en el segundo tiempo: 6’ Try de Sylvian Mahuza convertido por Elton Jantjies (Lions 26-10 Jaguares). 10’ Penal de Nicolás Sánchez (Lions 26-13 Jaguares). 11’ y 24’ Tries de Aphiwe Dyantyi y Rohan Janse van Rensburg convertidos por Elton Jantjies (Lions 40-10 Jaguares). 31’ y 35’ Tries de Bautista Delguy convertidos por Nicolás Sánchez (Lions 40-27 Jaguares). 39’ Try de Warren Whiteley convertido por Elton Jantjies (Lions 47-27 Jaguares).

Árbitro: Jaco Peyper (Sudáfrica).

Asistentes de touch: AJ Jacobs y Jaco Pretorius (Sudáfrica).

Asistente de video: Willie Vos (Sudáfrica).

Estadio: Ellis Park (Johannesburgo).