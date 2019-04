Rafa Nadal se bajó del Us Open

La espera finalizó. Luego de tantas semanas entrenando con el dolor de su muñeca, Rafael Nadal anunció hoy que se bajó del US Open este lunes por la mañana. El número dos del mundo dijo: "Siento anunciar que no podré participar en el US Open, torneo en el que en los últimos años he tenido muy buenos resultados. Entenderéis que es un momento duro para mi porque es un torneo que me encanta y en el que tengo muy buenos recuerdos, de los fans, de los partidos nocturnos, de tantas cosas".

Nadal aclaró que deberá seguir trabajando: "No me queda otra que aceptar que no puedo competir este año y como siempre trabajar para que cuando vuelva esté preparado de la mejor manera para competir".

Rafa Nadal no juega desde Wimbledon, dónde cayó en la cuarta ronda ante la futura estrella del tenis Nick Kyrgios. La lesión en la muñeca izquierda le impidió defender sus títulos de Toronto y Cincinnati, así perder 2000 puntos.