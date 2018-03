Del Potro: "Después de este torneo me da más ganas de seguir mejorando y no perderle pisada a los de arriba"

Google Plus

El argentino Juan Martín del Potro, ganador del Abierto Mexicano de tenis, luego de disfrutar de la calidez de la gente, aseguró que si la salud lo acompaña, podrá jugar "de igual" ante cualquier Top Ten, como lo hizo en Acapulco. "Si estoy saludable, puedo jugar de igual con los mejores. Después de ganar un torneo tan importante y derrotar a tres 'top ten', a uno le da confianza, aunque hay cosas por mejorar", dijo Del Potro en una conferencia de prensa.

En Acapulco, el argentino jugó 100 minutos de manera impecable para derrotar por 6-4 y 6-4 al sudafricano Kevin Anderson y ganar su vigésimo primer título como profesional.

Fue la tercera victoria seguida de "Delpo" ante uno de los ocho mejores del ránking, luego de derrotar el jueves en cuartos de final al austríaco Dominic Thiem, sexto de la lista mundial, el viernes al alemán Alexander Zverev, quinto, y en la final a Anderson, octavo, por ello el argentino declaró: "Después de este torneo me da más ganas de seguir mejorando y no perderle pisada a los de arriba", comentó al referirse a los que están delante en el ránking que lidera el suizo Roger Federer seguido del español Rafael Nadal.

En sus cinco partidos, el argentino fue muy apoyado por los aficionados mexicanos, lo cual agradeció: "En México me hacen sentir querido, respetado, y me da gusto venir a jugar a este país, y también de vacaciones. Siempre me tratan bien y agradezco el respeto en la cancha y fuera de ella", agregó.

La Torre explicó por su edad, que no se siente viejo, que tiene experiencia que le permite manejar mejor los partidos decisivos como el de esta final, "No me siento viejo, pero los años en el circuito dan experiencia para manejar mejor este tipo de partidos. A veces sale mal cuando juegas con rivales tan buenos", indicó.

Del Potro reconoció que durante el partido, le resultó difícil devolverle el servicio al sudafricano porque saca fuerte. "Sabía que cada punto largo me iba a beneficiar a mí, rompí dos veces el servicio y fue suficiente", admitió.

El tandilense recordó que hace tres años sufrió una tercera operación de muñeca que casi lo aparta del tenis y señaló que pocos pueden imaginar su felicidad por seguir disfrutando de la belleza del tenis y estar en uno de los mejores momentos de su carrera. "Estoy feliz", concluyó.