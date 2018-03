Bautista, un sólido campeón en Dubai

Roberto Bautista está derecho, con su juego sólido sin dar mucho show, pero con contundencia, el jugador español ya se ha quedado con el torneo de Auckland en la gira de Oceania y ayer hizo lo mismo con el de Dubai, alcanzando el puesto 16 del mundo, desplazando así a Diego Schwartzman.

El español jugó un partido muy criterioso y gracias a ello le ganó al francés Lucas Pouille, que venía de ganar en Montpellier y de hacer final la semana pasada en Marsella. Y tras ese desgaste del frances, no tuvo posibilidades de concretas de jugar un buen tenis.

Pouille que se caracteriza por el juego agresivo, que se construye desde el fondo de la cancha, en condiciones físicas iguales hubiera sido el candidato a quedarse con el título. Pero el español, es inteligente, con su cara de póker, hace del tenis un juego de ajedrez y al igual que hizo con Del Potro en Auckland lo hizo ayer contra el jugador francés.

Y el francés fue impreciso desde el arranque del partido, cediendo su servicio pronto le condenaría a acabar perdiendo un primer set en el que el español se mostró estuvo muy seguro. Tras una primera manga inestable, en la segunda el francés despertó y jugó su mejor juego, por lo que logró el quiebre y se adelantó rápidamente 3-1.

Pero las piernas de Pouille dijeron basta y fue así que el español recuperó el quiebre y rápidamente igualó las acciones con un cuatro iguales, que hizo que ya Pouille no pueda volver al partido y eso hizo que Bautista se quedase con el título, el segundo del año y un avance importante en el Ranking de la ATP.

Tras el partido, el partido el español manifestó: "He trabajado mucho este último mes, y estaba preparado, también para controlar las emociones", destacó el jugador español.

Bautista destacó que se encuentra en un gran nivel de juego. "Físicamente estoy en un gran nivel, he estado durante toda la semana muy rápido de piernas y en la final no he bajado de revoluciones y he mantenido esa alta intensidad".

"Mi nivel de tenis está subiendo, son ya dos títulos esta temporada. Creo que puede ser un muy buen año", concluyó Roberto Bautista.