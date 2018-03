Argentina tiene un nuevo número uno en Juniors: Sebastián Baez

Sebastián Baez reemplazará a su homónimo, el estadounidense Sebastián Korda, hijo del gran Petr Korda, en el primer lugar del ranking Juniors, tras llegar a la final de singles del torneo regional de Sao Paulo. Esta es una gran noticia para el tenis argentino, ya que está empezando a generarse una nueva camada de tenistas que siguen los pasos de Del Potro y del peque Schwartzman.

El argentino ocupará el mismo puesto que tuvo Axel Geller el año pasado en la cima del sub 18. Sebastián Baez quien es apadrinado por José Luis Clerc, quien lo acompaña a los Grand Slam Junior, entrena con el ex top ten argentino desde los 10 años. Su nombre por primera vez comenzó a tomar fuerza cuando en 2015 ganó el Orange Bowl sub 16 pero con solo 14 años. Aguerrido, dice admirar mucho a Diego Schwartzman y no parece una casualidad, tanto Báez como Diego son jugadores de baja estatura, pero no por eso, menos agresivos.

Báez seguirá apostando a fortalecer el proyecto, este proyecto que también cuenta con Sebastián Gutiérrez como coach, pero mirando de reojo el circuito ATP para intentar pasar rápidamente el filtro que imponen los torneos menores y buscar un lugar entre los mejores.

Para Baez en una entrevista al tenis que no vemos manifestó sobre su trabajo con Jose Luis Clerc: “Creo que trabajar con Clerc es un orgullo que esté él como entrenador tratándome de transmitir su experiencia hacía mí. Fue cuatro del mundo, no es para desmerecerlo fue un gran tenista, uno de los mejores de la argentina. Arranqué con él a los 11 años que fui a su academia en Parque Roca”.

Hay futuro en el tenis de nuestro país, Baez, Geller y una gran camada de jugadores, reemplazarán a los que están en este momento ya encendidos fuego en el desierto de Indian Wells.