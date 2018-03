Del Potro sigue su racha ganadora

Google Plus

En Indian Wells, el Yacaré tuvo momentos de alto nivel en el primer set, y hasta pudo darle un golpe final a Del Potro, pero le faltó lucidez. El campeón del US Open 2009 se aferró a las pocas oportunidades que vio en el juego y se fortaleció poco a poco. En el tercer set, Del Potro le rompió el saque en el primer game a Mayer y, si bien el correntino luchó para tratar de ganarle a su rival por primera vez en su carrera, ya nada pudo hacer. Del Potro pisa fuerte y sigue adelante.

A primera vista se vio a un Del Potro apagado, falto de esa chispa en las piernas. Despojado de la intensidad requerida, el de Tandil fue presa del viento, que le impedía conectar golpes ganadores. Las variaciones de altura y bolas con mucho peso de Mayer martirizaron a un Del Potro que llegó a ser atendido por el fisioterapeuta por molestias en la espalda. Fue Mayer quien jugó tremendo el primer set, con un altísimo porcentaje de primeros saques y con muchos tiros ganadores, metiéndose en la cancha y dominando a la Torre de Tandil.

Tras sucumbir en el primer set al juego sólido y sin fisuras de Leonardo, la torre de Tandil fue carburando poco a poco, con más corazón que tenis y acogiéndose a su experiencia para salir del atolladero. A Mayer cada vez le costaba más sujetar las riendas del caballo desbocado que es Del Potro cuando está inspirado y fue un milagro que forzara un tiebreak al que llegó con la lengua fuera. Ahí se impuso la lógica y Juan Martín dio un golpe sobre la mesa.

La tercera manga se presuponía claramente favorable a Del Potro y así fue, que caminó ahora ya con viento a favor (en sentido figurado) y acabó desperezándose de las malas sensaciones con que dio inicio al encuentro. 3-6 7-6 (2) 6-3 fue el resultado final de un partido complejo en un día incómodo para Juan Martín Del Potro, que demuestra haber recuperado su aura ganadora al ser capaz de vencer incluso cuando las cosas no funcionan. Muy a tener en cuenta el argentino para este torneo.

Este jueves se jugarán los dos partidos de cuartos de final correspondientes a la parte alta del cuadro. Desde las 17 de la Argentina, Borna Coric (Serbia; 49°) vs. Kevin Anderson (Sudáfrica; 9°), y no antes de las 23, el campeón defensor, Roger Federer (Suiza; 1°) vs. Hyeon Chung (Corea del Sur; 26°).