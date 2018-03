Del Potro: "Estoy dispuesto a jugar el partido que tenga que jugar y a dar lo mejor de mí”

Google Plus

Fortificado por su desempeño, Juan Martín declaró en rueda de prensa. "Si el partido hoy ha sido rápido y lo he podido ganar, mucho mejor para mi físico, pero estoy dispuesto a jugar el partido que tenga que jugar y a dar lo mejor de mí", reconoció el quinto favorito.

"En lo personal, físicamente y mentalmente ya estoy con lo justo. Estoy haciendo el último esfuerzo para tener un descanso y me gustaría poder seguir avanzando, también pienso que lo que me toque va a estar bien y me da tranquilidad estar sano después de muchísimos partidos y exigencia", hablando la Torre de Tandil de los trece partidos en línea.

"Tengo dolores y molestias producto de la racha que estoy teniendo, cuando es producto de eso uno no se puede quejar", cerró sobre el desgaste propio de la competición y las victorias.

El de Tandil avanza con cautela, a pesar de seguir registrando victorias de prestigio como las que firmó ante el japonés. "Cuando los grandes caen, pierden con jugadores que son sorpresas o tienen un potencial muy grande", advirtió.

"Federer era el favorito y cayó, ahora cualquiera puede ganar. Hay jugadores que están en un gran nivel, sacan muy fuerte y están muy sólidos. Creo que cualquiera puede ganar este torneo", añadió sobre un cuadro que está muy abierto y da opciones a todos.

En cuarta ronda será Filip Krajinovic quien trate de protagonizar una nueva sorpresa. "Krajinovic es un gran jugador, dio un salto el año pasado en París-Bercy y este año está jugando bien, es peligro y tiene mucho por crecer. Va a ser muy difícil", concluyo Juan Martín.