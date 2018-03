Zverev, el más sólido mentalmente

Google Plus

Cuando juega Kyrgios los partidos suelen ser raros, será un problema mental, psicológico el hacerse notar. Con o sin lesión logró que se hable de el durante todo el partido y aunque jugó por momentos muy mal, la cabeza siempre termina quedando enfocada en las cosas que hace.

Kyrgios arrancó con un ace de segundo servicio, luego un error no forzado del australiano lo saca de cuadro y se le ocurre después del error tirarle un pelotazo a alguien que hablaba en la cancha. Fuera de foco el australiano, tiró una pelota a la red y así cedió el primer servicio.

Tras un comienzo errático también de Zverev con su saque haciendo una doble falta, comenzó el show, drop de Kyrgios que llega el alemán con una paralela a la por el revés. Con problemas lumbares el australiano, no podía jugar todo lo que podía hacerlo, por dolores lumbares, cargado de errores no forzados, se sentía molesto y no podía girar el cuerpo para pegar la pelota, prácticamente erguido y con tantas molestias logró sostener su saque.

El australiano intentaba hacer el menor esfuerzo por ello trataba de devolver el saque preferentemente de revés sin hacer mucho esfuerzo parado y por ello Zverev tiraba todo por ese lado.

Kyrgios no aceleraba y no se movía y eso llevaba a que el australiano ceda nuevamente el saque y con ello dejaba que el alemán se adelante por 4-1.

No había partido, el australiano no podía devolver el saque del alemán y por ello con cuatro saques se quedó con el juego. Kyrgios estaba parado sin poder moverse, con muchas molestias en el lumbar que le impedían desplegar su juego y Zverev no se apiadaba de él.

En el séptimo juego, el australiano sostuvo su servicio gracias a primeros saque, cada devolución Zverev generaba muecas de dolor. Pero gracias a un misil de derecha de Kyrgios y una doble falta Nick tuvo tres oportunidades de quiebre que se las terminó de regalar Zverev.

De lo peor Nick, calentaba motores y empezaba a pegarle a todo lo que venía de enfrente y gracias a los misiles de saque y sin querer queriendo, se puso 4-5 y saque para el alemán para cerrar el set. Y la joven maravilla alemana se quedó con el set, ya que se dio cuenta que debía encender los motores.

Kyrgios, previo al segundo set, había pedido el treiner, pero pareció que la nafta le había llegado al lumbar y empezó a imponer su tenis en el terreno y fue así que en base a primeros servicios se quedó con el primer juego del segundo set.

Había show en Miami, empezaron los dos a jugar para el público, aunque Zverev lo hacía más serio, era el australiano quien daba calidad, pero con el revés el alemán hacía, hace y hará lo que quiere y por ello igualó las acciones.

Pero generalmente el show con buenas decisiones levanta al público, pero con muy malas decisiones no solo molesta, sino que además puede sacar de foco y eso le pasó a Kyrgios que le cedió el saque en el quinto juego y eso permitió que el alemán tenga la ventaja y el saque.