Previa Argentina - Chile: el repechaje como único objetivo

Luego de 17 temporadas consecutivas en el Grupo Mundial de la Copa Davis, la Argentina bajó de categoría el año pasado –justo después de haber logrado el impensado título- y ahora vuelve a pisar el terreno de su continente para intentar recuperar su lugar en lo más alto de la competencia de países.

Como si fuera poco, el rival para emprender ese regreso será nada más ni nada menos que un viejo conocido, Chile. Los vecinos trasandinos fueron justamente el último rival sudamericano de la Argentina y ahora buscarán pelearle en condición de visitante el lugar en el repechaje del mes de septiembre ante uno de los países perdedores del Grupo Mundial.

Cruces y convocados

Previo al arranque de la serie, que se disputará en la provincia de San Juan en el estadio cubierto “Aldo Cantoni” y que se disputará sobre polvo de ladrillo, se dieron a conocer los cruces para los partidos de singles y dobles.

Nicolás Kicker (87°), a quien Daniel Orsanic eligió por sobre Guido Pella y hará su debut absoluto con la albiceleste, abrirá este viernes desde las 14:00 la serie de Copa Davis ante el chileno Nicolás Jarry (64°). Anteriormente se enfrentaron en dos oportunidades, ambas fueron triunfos para el chileno que derrotó a Kicker en 2013 y 2015.

Kicker y Jarry abrirán la serie | Foto: AAT.

El segundo encuentro lo jugarán Diego Schwartzman (15º), el jugador con mejor ranking de la serie, y el chileno Christian Garín (217º). El historial entre ambos está 1-1 y ambos cotejos se dieron en 2014. En la qualy del ATP de Buenos Aires de ese año, Garin se impuso por 6-1 y 6-4, mientras que luego por la primera ronda del Challenger de Bucaramanga, fue el ‘Peque’ quién ganó por 6-4, 3-6 y 6-3.

El sábado se jugará el partido de dobles entre Guillermo Durán y Maximo González ante Jarry y Hans Podlipnik Castillo. En caso de empate, los otros dos encuentros serán, en principio, entre Schwartzman y Jarry en primer lugar, y luego Kicker ante Garín.

Equipo de Argentina: Diego Schwartzman, Guido Pella, Nicolás Kicker, Máximo González y Guillermo Durán. Capitán: Daniel Orsanic.

Equipo de Chile: Nicolás Jarry, Christian Garín, Gonzalo Lama, Tomás Barrios y Hans Podlipnik. Capitán: Nicolás Massú.

La serie de "los sillazos"

El historial entre los dos países más australes de Sudamérica es extenso y cuenta con 16 series, de las cuales se reparten ocho triunfos por lado. La primera vez fue en 1931 y el antecedente más cercano entre albicelestes y chilenos es la polémica serie del año 2000, que debió suspenderse por agresiones en las tribunas en un Parque O'Higgins repleto con 12 mil personas.

En aquella ocasión, el 7 de abril de 2000, el primer punto del día había sido para Chile luego de que Marcelo ‘Chino’ Ríos venció a Hernán Gumy por 6-4, 6-3, 4-6 y 6-1. Después llegó el turno de Nicolás Massú, hoy capitán del conjunto chileno, y Mariano Zabaleta.

Cuando el argentino ganaba dos sets a uno y 3-1 en el cuarto comenzaron los disturbios. Todo explotó cuando Zabaleta, cansado que le tiraran piedras y monedas, fue a buscar un pedazo de cemento que un ball boys había escondido detrás del marcador. En medio de los piedrazos, el caos, la lluvia de sillas –una golpeó al padre de tenista argentino, Patricio Cornejo, capitán del equipo chileno en aquel entonces, intentó tomar el micrófono para detener a los hinchas, pero fue en vano.

Se consideró que Argentina abandonó la serie cuando no volvió a cancha. Los albicelestes decidieron no presentarse porque no estaban las garantías de seguridad dadas, debido a la inusitada violencia de los hinchas locales y la serie fue otorgada a Chile, a la cual igualmente no se le permitió avanzar en la clasificación por el Grupo Mundial, además de no permitirle jugar en casa hasta el 2003.

La serie del 2000 terminó con un escándalo fuera y dentro de la cancha | Foto: Olé.

Palabras de capitanes

A pesar de que en la previa Schwartzman aseguró que Argentina es favorita a llevarse la serie, tanto Daniel Orsanic como Nicolás Massú, han tratado de esquivar en las notas previas el favoritismo de uno u otro.

“Es una serie muy cerrada, tenemos jugadores en ascenso tanto ellos como nosotros. Como Schwartzman, Jarry y Kicker que en la semana trabajó de gran forma y por eso lo elegí como segundo singlista. Nicolás está en un gran momento”, señaló Orsanic, el capitán campeón con Argentina.

Por su parte, Massú reconoció la complejidad que tiene la serie ya que los jugadores “se conocen mucho” y afirmó: “Nuestro gran objetivo como equipo es llegar al Grupo Mundial, donde estuvimos muchos años, ya para ello tenemos que hacer las cosas perfectas este fin de semana. La cancha está bien a pesar de haberse armado en pocos días. Vimos algunas imperfecciones, pero están solucionadas”.